Bộ ảnh mùa xuân của BLACKPINK mang phong cách cổ điển đẹp nên thơ khiến fan không thể rời mắt

Sao quốc tế 10/03/2022 16:39

Hàng năm, các nhóm nhạc K-pop nổi tiếng thường sẽ phát hành các bộ sưu tập ảnh "Đón chào mùa mới'' gồm những bức ảnh mới vô cùng ấn tượng dành cho người hâm mộ.

Gần đây, người hâm mộ đã tập hợp thành một cộng đồng trực tuyến để chia sẻ rằng họ yêu thích những bức ảnh "Đón chào mùa mới" gần đây của BLACKPINK như thế nào. Người hâm mộ đã tạo bài đăng kèm theo một số bức ảnh mới được phát hành của nhóm nhạc nữ và khen ngợi vẻ thanh lịch của từng thành viên.

Người hâm mộ giải thích rằng những bức ảnh này là vô cùng hoàn hảo cho mùa xuân sắp tới, và mỗi thành viên đều trông tuyệt đẹp trong mỗi khung hình.

Bộ ảnh mùa xuân của BLACKPINK mang phong cách cổ điển đẹp nên thơ khiến fan không thể rời mắt - Ảnh 1
Bộ ảnh mùa xuân của BLACKPINK mang phong cách cổ điển đẹp nên thơ khiến fan không thể rời mắt - Ảnh 2
Bộ ảnh mùa xuân của BLACKPINK mang phong cách cổ điển đẹp nên thơ khiến fan không thể rời mắt - Ảnh 3
Bộ ảnh mùa xuân của BLACKPINK mang phong cách cổ điển đẹp nên thơ khiến fan không thể rời mắt - Ảnh 4
Bộ ảnh mùa xuân của BLACKPINK mang phong cách cổ điển đẹp nên thơ khiến fan không thể rời mắt - Ảnh 5
Bộ ảnh mùa xuân của BLACKPINK mang phong cách cổ điển đẹp nên thơ khiến fan không thể rời mắt - Ảnh 6
Bộ ảnh mùa xuân của BLACKPINK mang phong cách cổ điển đẹp nên thơ khiến fan không thể rời mắt - Ảnh 7
Bộ ảnh mùa xuân của BLACKPINK mang phong cách cổ điển đẹp nên thơ khiến fan không thể rời mắt - Ảnh 8
Bộ ảnh mùa xuân của BLACKPINK mang phong cách cổ điển đẹp nên thơ khiến fan không thể rời mắt - Ảnh 9
Bộ ảnh mùa xuân của BLACKPINK mang phong cách cổ điển đẹp nên thơ khiến fan không thể rời mắt - Ảnh 10
Bộ ảnh mùa xuân của BLACKPINK mang phong cách cổ điển đẹp nên thơ khiến fan không thể rời mắt - Ảnh 11
Bộ ảnh mùa xuân của BLACKPINK mang phong cách cổ điển đẹp nên thơ khiến fan không thể rời mắt - Ảnh 12
Bộ ảnh mùa xuân của BLACKPINK mang phong cách cổ điển đẹp nên thơ khiến fan không thể rời mắt - Ảnh 13
Bộ ảnh mùa xuân của BLACKPINK mang phong cách cổ điển đẹp nên thơ khiến fan không thể rời mắt - Ảnh 14
Bộ ảnh mùa xuân của BLACKPINK mang phong cách cổ điển đẹp nên thơ khiến fan không thể rời mắt - Ảnh 15
Bộ ảnh mùa xuân của BLACKPINK mang phong cách cổ điển đẹp nên thơ khiến fan không thể rời mắt - Ảnh 16

Cư dân mạng cũng đồng tình rằng các cô gái trông thật xinh đẹp, và đây là một trong những bức ảnh huyền thoại của các cô gái. Cư dân mạng bình luận: "Rose trông thật lộng lẫy trong bức ảnh mới nhất này", "Họ nghiêm túc đến mức điên rồ. Làm thế nào mà tất cả họ đều rất xinh đẹp mặc dù sự quyến rũ và đường nét của họ đều khác nhau như vậy?" "Tôi nghĩ bức ảnh của Rose với ngón tay trên môi là đẹp nhất", "Lý do BLACKPINK nổi tiếng là vì tất cả các thành viên đều có những đặc điểm riêng biệt nên không ai có thể nhầm lẫn họ", "Đây là một trong những bức ảnh hàng đầu vì nhiều lý do, ", " Tóc uốn của Lisa đẹp quá ", và" Tôi cảm thấy như công ty đang lãng phí tài năng của họ. Họ chỉ comeback hai năm một lần thôi nhưng tôi muốn nhìn thấy họ nhiều hơn. "

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Từ khóa:   BLACKPINK Rosé Jennie Lisa Jisoo

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