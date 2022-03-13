Loại bỏ lông cơ thể đơn giản lại ít tốn kém cùng 5 biện pháp tự nhiên có thể làm ngay tại nhà

Dao cạo rất tiện dụng, rất dễ sài. Chúng không quá đắt, dễ sử dụng và hoàn hảo để tẩy lông khẩn cấp vào phút cuối. Bạn có thể sử dụng chúng trên khắp cơ thể, ngay cả trên lông mu. Một số người sẽ nói, chúng là loại tẩy lông tốt nhất hiện có. Tuy nhiên, cũng có những nhược điểm đối với dao cạo râu.

Cho dù bạn muốn loại bỏ lông chân, lông nách, lông mặt hay vùng bikini, hãy tìm ra giải pháp tẩy lông phù hợp nhất cho mình nhé

Lông mọc ngược, mẩn ngứa do dao cạo và lông ngày càng mọc nhiều sẽ khiến bạn bực bội và xấu hổ vì những khu vực vừa triệt lông tưởng chừng như càng khiến bạn mất tự tin.

1. Đầu tư vào dao cạo chất lượng

Tùy thuộc vào tần suất bạn cạo lông, bạn có thể bỏ thời gian đầu tư vào một bộ dụng cụ chất lượng.

2. Tỉa lông

Nếu bạn đang cạo những vùng đặc biệt rậm rạp, bạn nên bắt đầu bằng cách cắt tỉa lông. Bạn có thể dùng kéo hoặc tông đơ chuyên dụng. Điều này sẽ giúp bạn cạo sát hơn.

3. Sử dụng một lưỡi dao sắc bén

Khi cạo bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể, bạn nên tránh dùng lưỡi dao xỉn màu. Lưỡi dao xỉn màu có thể gây kích ứng da và khiến bạn không thể cạo sát được.

4. Làm ướt da

Trước khi cạo lông, cách tốt nhất là làm ướt da. Nếu bạn đang cạo lông chân, vùng bikini hoặc dưới cánh tay, bạn có thể làm điều này trong vòi hoa sen hoặc bồn tắm. Chỉ cần ngâm các khu vực bạn định cao trong nước ấm trong vài phút trước khi cạo.

5. Tẩy tế bào chết

Tẩy tế bào chết giúp mang lại kết quả mịn màng hơn và giảm nguy cơ kích ứng da hoặc lông mọc ngược. Dùng xơ mướp hoặc bông tẩy tế bào chết thực hiện theo chuyển động tròn để tẩy tế bào chết nhẹ nhàng trên những vùng bạn muốn cạo.

CẢNH BÁO: Không tẩy tế bào chết hoặc sử dụng bất kỳ sản phẩm nào ở những vùng da không kín.

6. Sử dụng bọt hoặc gel cạo

Bôi lên bọt hoặc gel cạo không chỉ giúp bạn biết được vùng nào đã cạo mà còn giúp lưỡi dao di chuyển trơn tru trên da của bạn.

7. Cạo nhẹ nhàng

Bây giờ, bạn có thể bắt đầu cạo lông! Luôn đi lưỡi dao cạo đều đặn để tránh cắt da. Bạn càng đi trên cùng một khu vực, bạn sẽ càng gây ra nhiều kích ứng hơn trên da. Tốt nhất bạn nên cạo theo chiều lông mọc, nhưng không phải lúc nào cũng cạo được gần nhất chân lông.

8. Rửa sạch

Để cạo lông tốt nhất có thể, điều quan trọng là bạn phải rửa sạch lưỡi dao giữa các lần cạo. Lông có thể nhanh chóng tích tụ trên lưỡi, khiến việc cạo sạch trở nên khó khăn hơn. Sau khi cạo xong, hãy dành thời gian rửa lưỡi cạo thật sạch, loại bỏ lông và bọt.

Bạn cũng cần lưu ý rửa sạch da, tốt nhất là rửa sạch bằng nước mát để giúp se khít lỗ chân lông và làm dịu vùng da bị mụn.

9. Vỗ nhẹ cho khô

Đặt dao cạo của bạn sang một bên để khô, bây giờ bạn nên thấm khô da bằng khăn sạch.

10. Dưỡng ẩm

Bây giờ da của bạn đã khô, bạn có thể tiếp tục thoa kem dưỡng ẩm, dầu hoặc dầu dưỡng sau khi cạo râu. Xà phòng trong gel và bọt cạo râu có thể bị khô, vì vậy điều quan trọng là bạn phải dưỡng da để có kết quả đẹp hơn.

Tôi nên thay dao cạo bao lâu một lần?

Bạn có thể tự hỏi bạn nên sử dụng dao cạo trong bao lâu trước khi thay thế nó. Câu trả lời phụ thuộc vào tần suất bạn cạo, chất lượng lưỡi dao của bạn và cách bạn chăm sóc chúng tốt như thế nào.

Theo nguyên tắc chung, một dao cạo sẽ kéo dài thời gian sử dụng của bạn trong khoảng 7-14 lần sử dụng. Có thể khó theo dõi tần suất bạn sử dụng lưỡi dao của mình, vì vậy hướng dẫn này có thể giúp ích:

Nếu cạo hàng ngày , bạn nên thay dao cạo sau mỗi 1 đến 2 tuần .

, bạn nên thay dao cạo sau mỗi . Nếu cạo cách ngày , bạn nên thay dao cạo sau mỗi 2 đến 3 tuần .

, bạn nên thay dao cạo sau mỗi . Nếu cạo hai lần một tuần , bạn nên thay dao cạo sau mỗi 4 đến 6 tuần .

Các dấu hiệu khác cho thấy đã đến lúc phải thay dao cạo của bạn bao gồm:

Các lưỡi dao bị gỉ

Bạn nhận thấy nó kéo lông của bạn gây đau rát

Bạn thấy ngứa hơn bình thường sau khi cạo râu

Kem tẩy lông

Bạn đã bao giờ thử dùng kem tẩy lông chưa? Đó là thứ mà hầu hết chúng ta đều thử sử dung vào một thời điểm nào đó.

Tuy nhiên, có một số khuyết điểm khi sử dụng nó. Giống như cạo, kem tẩy lông sẽ chỉ loại bỏ lông trên bề mặt da. Điều này có nghĩa là bạn có thể sẽ thấy lông mọc lại sau một vài ngày. Một vấn đề khác với kem là việc thoa kem có thể hơi phức tạp và thời gian chờ 10 phút có thể tương đương với việc cạo. Cuối cùng, nó không phải là một hình thức tẩy lông tự nhiên và nó có thể có một chút mùi khó chịu.

Kem tẩy lông chắc chắn không phải là một giải pháp khắc phục nhanh chóng, nhưng nó có thể mang lại kết quả mượt mà hơn so với việc cạo lông.

Cách sử dụng kem tẩy lông

Để sử dụng kem tẩy lông, bạn phải luôn làm theo hướng dẫn trên bao bì sản phẩm. Quá trình này thường bao gồm:

Thoa đều kem lên lông. Rửa sạch phần kem thừa trên tay. Chờ đợi trong khoảng thời gian được đề nghị - hãy kiểm tra bao bì! Thử nghiệm tẩy một khu vực nhỏ đã bôi kem để xem đã đủ thời gian lông bị loại bỏ chưa. Loại bỏ kem và lông, và rửa lại làn da của bạn sạch sẽ.

Waxing

Waxing có thể là lựa chọn tẩy lông đắt tiền và đau đớn nhất mà bạn có thể áp dụng, nhưng nhiều người sẽ nói rằng nó xứng đáng.

Sáp kéo lông tận gốc, để lại cho bạn kết quả hoàn mỹ kéo dài thời gian lông bị trì hoãn mọc lại hơn. Mặc dù ban đầu có thể gây đau nhưng nhờ sự kết hợp của việc giảm mọc lông và làn da của bạn đã quen với quá trình này, cơn đau sẽ giảm dần theo thời gian.

Waxing có thể mang lại kết quả tuyệt vời, nhưng vì đây là một quá trình tốn kém và nhanh chóng, nên việc thực hiện thường xuyên là không thực tế đối với nhiều người trong chúng ta. Nếu thiếu thời gian và tiền bạc, bạn có thể tẩy lông trước các ngày lễ và sự kiện đặc biệt.

Mẹo để tẩy lông bằng waxing

1. Để lông mọc

Bạn nên đảm bảo rằng lông của bạn có độ dài phù hợp để sáp vào nếp. Bạn nên nhắm khoảng 1 cm, tương đương với kích thước của hạt gạo. Nếu dài hơn thế, bạn có thể cắt tỉa tóc trước khi bắt đầu.

Mất khoảng 3 tuần để lông bạn mọc đến độ dài này, vì vậy hãy nhớ ngừng cạo nó trước khi waxing.

2. Chuẩn bị cho làn da của bạn

Bạn nên tắm nước ấm trước khi tẩy lông. Trong khi tắm, bạn nên tẩy tế bào chết cho da bằng sản phẩm tẩy tế bào chết toàn thân hoặc xơ mướp. Dưỡng da theo cách này sẽ giúp mở các lỗ chân lông và ngăn ngừa lông mọc ngược.

Sau khi tắm xong, hãy để da "trần như nhộng". Không thoa bất kỳ chất dưỡng ẩm, dầu rám nắng hoặc dầu nào và cố gắng tránh các chất khử mùi hoặc nước hoa.

3. Chăm sóc sau khi waxing

Thẩm mỹ viện của bạn có thể cung cấp cho bạn một loại gel hoặc kem dưỡng da sau khi waxing lông để làm dịu khu vực này. Nếu không, bạn nên mua trước một số loại dưỡng ẩm da. Nó sẽ giúp giữ cho da trơn tru và không bị kích ứng.

Bạn nên mặc quần áo rộng rãi để da thở, và bạn cũng nên tránh tắm nắng, xông hơi khô và phòng xông hơi ướt trong vài ngày sau đó.

Biện pháp tẩy lông tự nhiên

Bạn có tin không, có một số biện pháp tự nhiên có thể làm chậm sự phát triển của lông, giảm lông trên cơ thể và thậm chí loại bỏ chúng hoàn toàn.

Những điều tốt nhất dưới đây để bạn có thể tự mình thử sức trong sự thoải mái ở ngôi nhà của chính bạn để loại bỏ lông cơ thể.

1. Tẩy lông bằng sáp đường

Sáp đường đã được sử dụng trên khắp thế giới trong nhiều năm, nhưng gần đây nó mới trở nên phổ biến ở Anh.

Bạn có thể tự đánh kem bằng đường tại nhà bằng cách sử dụng:

200g đường

60ml nước chanh

60ml nước

Phương pháp:

Cho các nguyên liệu vào chảo trên bếp và khuấy trộn lại với nhau. Bắt đầu đun, từ từ để hỗn hợp sôi. Sau khi sôi, đun các nguyên liệu ở lửa nhỏ đến vừa, khuấy thường xuyên. Khi hỗn hợp đã chuyển sang màu vàng nâu, đã đến lúc lấy chảo ra. Đổ các nguyên liệu vào lọ và để nguội trong khoảng 30 phút. Dùng tay múc một ít sáp và lăn thử lên da xem có kích ứng không. Đảm bảo vùng da bạn muốn triệt lông sạch sẽ và khô ráo, sau đó bắt đầu phết sáp lên vùng da đó. Để yên trong một phút, sau đó nhấc một góc của sáp đường lên (đủ để bạn giữ nếp tốt). Chuẩn bị sẵn sàng ... và tách sáp theo hướng ngược lại với chiều lông mọc của bạn. Sau khi tẩy lông, làm sạch vùng da để loại bỏ các chất cặn bã.

2. Tẩy lông tự nhiên tại nhà bằng đá bọt

Kết cấu thô ráp của đá bọt rất tốt để làm rụng các sợi lông và loại bỏ chúng khỏi da của bạn.

Để tự mình thử, hãy sử dụng đá bọt khô trên da sạch và thực hiện lăn đã theo chuyển động tròn nhỏ. Các lỗ chân lông sẽ bám vào các sợi lông và kéo chúng ra ngoài.

Hãy nhớ dưỡng ẩm sau đó, vì kết cấu của đá bọt cũng có tác dụng tẩy tế bào chết và có thể khiến da bị khô.

3. Biện pháp tẩy lông tự nhiên bằng trứng

Bạn muốn loại bỏ lông mặt một cách tự nhiên? Trứng không chỉ cực kỳ bổ dưỡng mà còn có một số đặc tính hữu ích khi làm đẹp.

Để tự mình thử, bạn cần:

1 lòng trắng trứng

1 muỗng canh đường

1/2 muỗng canh bột ngô

Phương pháp:

Trộn các thành phần với nhau để kết hợp, sau đó thoa một lớp mỏng lên da sạch và khô. Để hỗn hợp lưu lại trên mặt (khoảng 15-20 phút). Bắt đầu lột mặt nạ từ trong ra ngoài. Mặt nạ sẽ không chỉ loại bỏ tạp chất mà còn giúp nâng cơ mặt nhẹ nhàng.

Trứng là một cách nhẹ nhàng và rẻ tiền để điều trị lông mặt không mong muốn. Nó đặc biệt phổ biến để loại bỏ lông không mong muốn ở trên môi trên của bạn. Tại sao không thử phương pháp tẩy lông tự nhiên này ngay hôm nay?

4. Loại bỏ lông không mong muốn bằng cách sử dụng bột đu đủ

Nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp lâu dài, bạn có thể muốn xem xét đến sử dụng đu đủ.

Một nghiên cứu của Tạp chí Dược phẩm Quốc tế đã phát hiện ra rằng enzyme gọi là papain có tác dụng "làm rụng lông". Enzyme này được tìm thấy bên trong Đu đủ. Mặc dù nó sẽ không loại bỏ lông qua đêm nhưng nó có thể làm giảm lông mọc lại theo thời gian.

bạn sẽ cần:

1-2 muỗng canh thịt đu đủ sống, nghiền

1/2 muỗng cà phê bột nghệ

Phương pháp:

Trộn đu đủ và nghệ với nhau để tạo thành hỗn hợp sền sệt. Xoa nhẹ nhàng lên da, mát xa cho hỗn hợp thấm sâu vào các nang lông. Để trong 15 phút. Rửa sạch bằng nước. Lặp lại thường xuyên để thấy tóc giảm mọc (2-3 lần mỗi tuần).

Đu đủ không chỉ có mùi thơm ngon mà còn có thể là giải pháp lâu dài cho vùng lông không mong muốn của bạn.

5. Cách tẩy lông chân tại nhà bằng tinh bột nghệ

Nghệ là một loại gia vị có màu vàng tươi, có mùi thơm, thường được tìm thấy trong các công thức nấu ăn của người Ấn Độ.

Ngoài dùng trong bếp núc, phụ nữ Ấn Độ đã sử dụng nó trong nhiều năm cho tất cả các phương pháp làm đẹp tự nhiên. Một trong những biện pháp khắc phục đó là loại bỏ những sợi lông không mong muốn trên khuôn mặt, và nó dễ thực hiện một cách đáng ngạc nhiên!

Bạn cần chuẩn bị

Trộn 3 thìa cà phê bột nghệ với 1 thìa cà phê sữa. Thoa hỗn hợp lên vùng da có lông không mong muốn trên khuôn mặt cùng chiều với chiều mọc của lông. Để cho đến khi khô (khoảng 20 phút). Cho một lượng nhỏ nước vào tay, làm ướt hỗn hợp này một chút và bắt đầu chà da theo chuyển động tròn và nhỏ. Rửa bằng nước ấm và lau khô.

Cũng giống như đu đủ, bột nghệ phải được sử dụng thường xuyên để giảm tốc độ mọc tóc theo thời gian.

Theo Expert home tips