9 lầm tưởng về mụn trứng cá mà tất cả chúng ta đều tin 'răm rắp', gạt bỏ những sai lầm này ngay để làn da sớm phục hồi nhanh chóng

Có rất nhiều lầm tưởng phổ biến về mụn trứng cá, và tất cả chúng đều rất đáng tin… Nhưng chúng thực sự lại khiến vấn đề trở nên tồi tệ hơn đối với làn da của chúng ta. Điều tồi tệ nhất là, đôi khi chúng ta thậm chí không biết rằng chúng ta đang cố tình gây hại nhiều hơn là có lợi cho làn da của mình bằng cách thử những mẹo và thủ thuật "có ý nghĩa" này.

Rửa mặt quá nhiều sẽ không làm cho mụn của bạn biến mất. Giữ da sạch sẽ, nhưng đừng lạm dụng nó. Trên thực tế, rửa mặt quá thường xuyên (hơn hai lần một ngày) thực sự có thể dẫn đến kích ứng, đặc biệt nếu bạn sử dụng sản phẩm tẩy tế bào chết có tính mài mòn quá cao (chẳng hạn như loại có chứa tinh thể oxit nhôm, vỏ quả óc chó) hoặc bàn chải làm sạch lông thô.

Lầm tưởng số 1: Nếu bạn bị mụn trứng cá, bạn cần rửa mặt thường xuyên hơn

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Làm sạch hoặc kỳ cọ quá mức chỉ làm khô da và khiến tình trạng mụn trở nên tồi tệ hơn do làm tăng sản xuất dầu trong lỗ chân lông. Ngoài ra, nên tránh xa xà phòng vì chúng có thể để lại màng hoặc cặn trên da, do đó có thể làm tắc nghẽn lỗ chân lông.

Lầm tưởng số 2: Da tiếp xúc với ánh nắng mặt trời sẽ làm khô mụn

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Đây là một cách phổ biến mà quá nhiều người tin tưởng! Mặt trời không phải là phương pháp chữa trị dứt điểm mụn trứng cá. Nếu bất cứ điều gì, tiếp xúc với ánh nắng mặt trời có thể gây viêm da và làm khô bề mặt, khiến các tuyến dầu tăng tiết bã nhờn để bù đắp. Điều này sẽ dẫn đến việc tiết dầu trở lại, lỗ chân lông bị tắc và nổi mụn.

Mặc dù làn da rám nắng có thể tạm thời che giấu vết mẩn đỏ do mụn trứng cá, nhưng nó sẽ không giúp loại bỏ chúng và không làm da bạn sạch hơn. Chưa kể, tia UV của ánh nắng mặt trời gây lão hóa sớm và ung thư da.

Lầm tưởng số 3: Nếu da ngứa ran, là sản phẩm đang hoạt động hiệu quả

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Các thành phần khiến da bạn ngứa ngáy, chẳng hạn như tinh dầu bạc hà, bạc hà, bạch đàn, chanh, long não, quế và rượu biến tính có trong nhiều sản phẩm chăm sóc da trị mụn nhưng chúng thực sự có thể khiến tình trạng mụn và da nhờn trở nên tồi tệ hơn.

Mặc dù bạn có thể tận hưởng cảm giác mát lạnh do một số thành phần này gây ra, nhưng về cơ bản nó vẫn gây kích ứng và đó là tin xấu cho làn da của bạn.

Lầm tưởng số 4: Nổi bật bằng cách Trang điểm là một sự kết hợp tồi

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Mặc dù trang điểm đậm có thể khiến tình trạng mụn của bạn tồi tệ hơn, nhưng bạn không cần phải tránh trang điểm hoàn toàn. Điều đó nói rằng, hãy đảm bảo chỉ sử dụng các sản phẩm trang điểm không gây mụn và không làm tắc nghẽn lỗ chân lông của bạn. Nếu bạn bị mụn trứng cá, bạn cũng nên loại bỏ các sản phẩm có chứa dầu nặng, như bơ ca cao.

Một điều quan trọng nữa bạn cần nhớ là giữ cho cọ trang điểm của bạn sạch sẽ. Bàn chải bẩn là nơi sinh sản hoàn hảo của vi khuẩn và tế bào da chết! Làm sạch cọ trang điểm của bạn ít nhất một lần một tuần để giữ cho chúng không có mầm bệnh và làn da của bạn không bị mụn.

Lầm tưởng số 5: Kem chống nắng làm tắc nghẽn lỗ chân lông và gây ra mụn

Mụn không phải là lý do để bạn bỏ qua kem chống nắng và bạn sẽ bị rám nắng! Hãy tìm một loại kem chống nắng không chứa dầu để cung cấp khả năng bảo vệ khỏi tia UV cần thiết mà không có các chất kích ứng hoặc hóa chất làm tắc nghẽn lỗ chân lông không mong muốn. Ngoài ra, hãy tránh xa các thành phần như axit para-amino benzoic, Methylchloroisothiazolinone và Methylisothiazolinone (chất bảo quản) có thể gây kích ứng và thậm chí phản ứng dị ứng.

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Thoa kem chống nắng mỗi ngày, không ngoại lệ! Nếu bạn sử dụng bất kỳ sản phẩm trị mụn nào, chúng có xu hướng khiến da nhạy cảm hơn với ánh nắng mặt trời, vì vậy SPF càng trở nên quan trọng hơn!

Bản thân là một người có làn da dễ bị mụn trứng cá, bạn nên ưu tiên kem chống nắng khoáng có chứa oxit kẽm (còn được biết đến với đặc tính trị mụn) hoặc titanium dioxide, vì những thành phần này bảo vệ bằng cách phản xạ tia UV thay vì hấp thụ vào da của bạn.

Lầm tưởng số 6: Nếu bạn có làn da dầu và dễ bị mụn trứng cá, bạn không nên dưỡng ẩm hàng ngày

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Nó có vẻ phản trực giác nhưng da dầu cũng cần độ ẩm! Những người có làn da dầu, dễ bị mụn trứng cá thường bỏ qua kem dưỡng ẩm và kem chống nắng trong thời gian nổi mụn để kiềm dầu, vì nghĩ rằng bất cứ thứ gì không làm khô da của họ đều khiến vấn đề trở nên tồi tệ hơn.

Nhưng điều này thực sự có thể phản tác dụng khi làn da của bạn cố gắng cân bằng độ khô bằng cách sản xuất nhiều dầu hơn, tiếp tục chu kỳ luẩn quẩn. Khi mua một loại kem dưỡng ẩm hàng ngày thân thiện với mụn, hãy tìm thuật ngữ "không gây mụn" trên nhãn, có nghĩa là nó sẽ không làm tắc nghẽn lỗ chân lông của bạn. Hãy thử loại kem dưỡng ẩm siêu nhẹ, không chứa dầu này với lớp nền mờ, không làm cho da mặt bạn cảm thấy nhờn dính!

Lầm tưởng số 7: Kem đánh răng là một phương pháp điều trị tốt cho mụn

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Giá mà hết mụn dễ dàng như vậy! Mặc dù, có thể kem đánh răng ngẫu nhiên có tác dụng với bạn, nhưng đó không phải là điều bạn nên làm. Hầu hết các công thức kem đánh răng đều chứa sodium lauryl sulfate, chất này sẽ làm tắc nghẽn lỗ chân lông và làm trầm trọng thêm tình trạng mụn. Nó không đáng để mạo hiểm! Chỉ cần sử dụng một trong những phương pháp điều trị mụn giá cả phải chăng này với benzoyl peroxide, axit salicylic hoặc lưu huỳnh để đánh bay mụn.

Lầm tưởng số 8: Ăn sô cô la hoặc đồ ăn nhiều dầu mỡ gây ra mụn

Ai nói pizza = nổi mụn? Nói chung điều này không đúng! Thực phẩm chiên, dầu mỡ dường như không phải là tác nhân gây mụn trứng cá đối với hầu hết mọi người. Tuy nhiên, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng thực phẩm chứa nhiều đường tinh luyện làm tăng đột biến hormone insulin, có thể làm cho tình trạng mụn trứng cá hiện có trở nên tồi tệ hơn.

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Các sản phẩm từ sữa và thực phẩm có chỉ số đường huyết cao như bánh mì trắng, mì ống và bánh quy cũng có thể gây tăng đột biến mức insulin, đây là thủ phạm gây ra mụn. Vì vậy, nếu bạn đang phải vật lộn với những đợt bùng phát của mụn trứng cá, tốt nhất bạn nên hạn chế lượng đường nạp vào cơ thể trong vài tuần để ngăn tình trạng mụn của bạn trở nên tồi tệ hơn.

Lầm tưởng số 9: Nổi mụn không quá tệ nên không cần lo lắng

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Mụn nhọt sưng tấy có vẻ là một cách khắc phục nhanh chóng để làm chúng biến mất, nhưng về lâu dài nó sẽ gây ra nhiều rắc rối hơn! Nó chỉ đẩy vi khuẩn vào sâu hơn trong da và làm tăng tình trạng viêm, điều này sẽ khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn và có nhiều khả năng để lại sẹo mụn. Mụn có thể kéo dài vài ngày, nhưng sẹo mụn sẽ tồn tại rất lâu và khó loại bỏ hơn rất nhiều!

Theo Beauty Tidbits