Với làn da nhạy cảm, bạn nên tẩy tế bào trước hay sau khi cạo lông? Đừng lo lắng vì đây chính là giải đáp dành cho bạn!

Đầu tiên, hãy nói về lý do tại sao bạn cần tẩy tế bào chết khi cạo lông. Sự thật của vấn đề là có một vài lý do khác nhau khiến điều này quan trọng. Đầu tiên, thực hiện thêm bước này có nghĩa là loại bỏ mọi bụi bẩn hoặc tế bào chết trên da. Sau đó, khi bạn đã sẵn sàng để bắt đầu cạo lông, nó để lại cho bạn một bùng da mềm mịn. Tuy nhiên, nó không kết thúc ở đó.

Trước khi bạn đưa tay về phía trước và lấy chiếc dao cạo râu tiện dụng của mình, có rất nhiều câu hỏi nảy sinh trong tâm trí bạn. Bạn tẩy tế bào chết trước hay sau khi cạo lông? Bạn nên tẩy tế bào chết bao lâu một lần? Và bạn có thể làm hỏng làn da của bạn nếu bạn làm sai thao tác nào đó? Đó là những câu hỏi hóc búa hợp lệ và may mắn thay, bạn không phải đối mặt với chúng một mình. Hãy cùng tìm hiểu xem bạn nên tẩy tế bào trước hay sau khi cạo lông nhé!

Câu trả lời ngắn gọn là cả hai. Bạn có thể tẩy tế bào chết cả trước và sau khi cạo. Tuy nhiên, nếu chỉ cần chọn một cái, bạn nên tẩy tế bào chết trước rồi mới cạo lông sau đó. Đảm bảo rằng bạn làm được điều này có nghĩa là da của bạn sạch sẽ và sẵn sàng để bạn cạo lông một cách hoàn toàn dễ dàng.

Bước này giúp nâng các sợi lông ra khỏi da một cách nhanh chóng và dễ dàng. Điều đó có nghĩa là khi đến thời điểm cạo lông, bạn sẽ thấy thực hiện dễ dàng hơn. Ngoài ra, bạn sẽ thấy rằng việc cạo lông diễn ra suôn sẻ và không có bất kỳ sự phản ứng nào. Vì lý do đó, tập thói quen tẩy tế bào chết khi cạo lông luôn là một động thái tốt.

Ngoài ra, như đã nói ở trên, tẩy tế bào chết giúp loại bỏ bụi bẩn và nhẹ nhàng đẩy các sợi lông của bạn lên trên. Học viện Da liễu Hoa Kỳ khuyên bạn nên cạo lông khi da "không có dầu thừa và tế bào da chết có thể làm tắc nghẽn lưỡi dao cạo của bạn". Tất cả những điều trên có nghĩa là bạn sẽ dễ dàng cạo sạch lông hơn nếu tẩy tế bào chết trước.

Lưu ý: Một số chuyên gia cho rằng bạn không nên tẩy tế bào chết sau khi cạo lông vì nó có thể gây kích ứng da. Mọi người đều có làn da khác nhau. Tìm ra chế độ nào phù hợp với bạn và loại da của bạn là điều cần thiết quan trọng.

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Tất nhiên, bạn muốn tránh rơi vào bẫy của việc tẩy tế bào chết quá mức trên da. Bạn nên tẩy tế bào chết cho làn da bình thường từ hai đến ba lần một tuần. Bạn có thể tẩy tế bào chết thường xuyên hơn cho da nhờn, có thể cách ngày. Tuy nhiên, nếu bạn có làn da khô hoặc nhạy cảm, bạn có thể muốn giảm điều này một chút.

Nếu bạn bắt đầu nhận thấy da khô, kích ứng hoặc ngứa khi cạo lông hoặc tẩy tế bào chết, hãy liên hệ với bác sĩ da liễu để biết thêm thông tin điều trị phù hợp với làn da của bạn.

Cách tẩy tế bào chết khi bạn chuẩn bị cạo lông

Bây giờ bạn đã biết khi nào cần tẩy tế bào chết, hãy cùng xem nhanh cách thực hiện nhé.

Bạn có thể đã có một chế độ tẩy tế bào chết phù hợp với mình. Nếu đúng như vậy, hãy tiếp tục. Tuy nhiên, nếu giống như nhiều người là bạn vẫn không có manh mối để bắt đầu từ đâu, hãy cùng tham khảo hướng dẫn nhanh để giúp bạn thực hiện đúng công việc chăm sóc da này nhé.

Bước 1: Chọn sản phẩm tẩy tế bào chết

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Trước khi bắt đầu, bạn sẽ cần chọn sản phẩm tẩy tế bào chết cho mình. Có rất nhiều lựa chọn cho bạn trên thị trường làm đẹp. Hãy nhớ rằng nhiều loại trong số này chứa microbeads có hại cho môi trường. Có thể nên chọn các sản phẩm tự nhiên hơn khi nghĩ đến các sản phẩm mỹ phẩm.

Ví dụ: bạn có thể muốn chọn sản phẩm tẩy da chết sử dụng hạt nghiền hoặc các thành phần khác để mang lại kết quả như mong đợi. Hãy để mắt đến chúng hoặc thử tự làm hỗn hợp tẩy tế bào chết toàn thân.

Bạn có làn da nhạy cảm thì phải làm sao? Nếu định tẩy tế bào chết cho một bộ phận nhạy cảm trên cơ thể, bạn có thể muốn mua một sản phẩm cụ thể phù hợp hơn. Có rất nhiều sản phẩm tẩy da chết được thiết kế đặc biệt để không làm tổn thương da khi bạn có làn da nhạy cảm.

Bước 2: Dùng sản phẩm và nước ấm

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Khi tẩy tế bào chết cho da, bạn cần sử dụng một ít sản phẩm bạn chọn kết hợp nước ấm để có kết quả tốt nhất. Lý do rất đơn giản. Nước ấm sẽ giúp nhẹ nhàng mở lỗ chân lông của bạn để làm sạch chúng với sản phẩm. Đơn giản chỉ cần bắt đầu bằng cách cho một ít sản phẩm lên đầu ngón tay và cho một ít nước ấm vào thoa đều.

Bước 3: Sử dụng chuyển động tròn

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Đặt các ngón tay lên vùng da bạn muốn tẩy tế bào chết. Di chuyển chúng theo chuyển động tròn nhẹ nhàng tùy thích. Với nhiều sản phẩm, bạn sẽ thấy rằng chuyển động này làm cho kem nổi bọt. Tránh đi quá mạnh hoặc nhanh vì có thể làm tổn thương da. Thay vào đó, hãy thao tác mọi thứ nhẹ nhàng và chậm rãi ngay từ đầu.

Bước 4: Xả sạch bằng nước ấm

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Bạn đã hoàn thành tất cả các bước thì bước cuối cùng của quá trình tẩy da chết là rửa sạch. Một lần nữa, bạn muốn sử dụng nước ấm cho thao tác này. Bạn nên dùng tay để vẩy nước ấm lên khu vực vừa tẩy da chết. Tất nhiên, nếu tẩy tế bào chết dưới vòi hoa sen hoặc bồn tắm, bạn có thể sử dụng nước ở đó. Hãy đảm bảo nhẹ nhàng với khu vực bạn đang tẩy tế bào chết.

Rủi ro của việc tẩy da chết quá mức là gì?

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Bạn lo lắng rằng bạn tẩy da chết quá nhiều? Chăm sóc da thật tốt là điều không cần bàn cãi. Dù thói quen cạo lông của bạn là gì, bạn cũng cần đảm bảo rằng mình có thể phát hiện ra một số dấu hiệu "đỏ" thực sự nguy hiểm. Kiểm tra một số rủi ro của việc tẩy da chết quá nhiều như:

Ngứa

Khô

Bóc da

Lông mọc ngược

Phát ban

Nhiễm trùng

Bất cứ khi nào bạn gặp phải bất kỳ điều nào ở trên, điều đó có nghĩa là bạn có thể muốn chậm lại thói quen tẩy tế bào chết của mình. Nếu bạn làm tổn thương da hoặc làm da thêm khô, nó có thể dẫn đến nhiễm trùng. Đó là bởi vì da có thể bị nứt và dễ tiếp xúc với vi khuẩn và vi trùng.

Theo Export home tips