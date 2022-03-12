7 loại mặt nạ từ nguyên liệu tự nhiên là 'cứu tinh' cho làn da bị mụn, đặc biệt không gây ích ứng hay làm khô da mà chị em nào cũng nên lưu lại

Những thành phần gây kích ứng này có thể gây ra sự nhạy cảm da đáng kể tích tụ theo thời gian, điều này thực sự có hại cho bất kỳ loại da nào. Đối với da nhờn và dễ bị mụn trứng cá, loại kích ứng này kích thích sản xuất dầu dư thừa, dẫn đến lỗ chân lông to hơn và thậm chí có thể nổi mụn nhiều hơn theo thời gian.

Có rất nhiều thành phần tự nhiên được sử dụng phổ biến có lợi cho sức khỏe nhưng chúng không tốt cho da. Chúng thực sự có thể gây kích ứng da và làm hỏng hàng rào bảo vệ của da, ngay cả khi bạn không cảm thấy hoặc thấy bất kỳ tác dụng phụ hoặc phản ứng bất lợi nào trên da ngay lập tức!

7 loại mặt nạ tự chế dành cho da mụn hoặc da dầu sau đây sẽ giúp kiểm soát mụn, lỗ chân lông bị tắc, kiềm chế dầu thừa mà không gây kích ứng và giúp hồi sinh làn da xỉn màu để có làn da sáng mịn cho bạn.

Tuy nhiên cũng có rất nhiều thành phần tự nhiên có lợi chỉ mang lại cho làn da của bạn những mặt tích cực và không có mặt tiêu cực nào!

1. Mặt nạ bột yến mạch và mật ong

Công thức này làm dịu da với các chế phẩm sinh học tự nhiên trong sữa chua giúp cân bằng vi khuẩn và giảm viêm trong khi axit lactic tẩy tế bào chết nhẹ nhàng và thông thoáng lỗ chân lông. Bạn cũng có thể thêm một viên nang probiotic vào mặt nạ này để có thêm tác dụng trị mụn! Mật ong có khả năng chống vi khuẩn và dưỡng ẩm tự nhiên, cùng với bột yến mạch có đặc tính chống viêm giúp làm dịu da bị kích ứng, ngứa (mụn trứng cá là dấu hiệu của tình trạng viêm da)

Mặt nạ tự làm bằng bột yến mạch trị mụn này là một phương pháp điều trị tự nhiên tuyệt vời giúp chống lại mụn và vết thâm. Nó mang lại cho khuôn mặt của bạn mịn màng, mềm mại và thông thoáng, mà không làm khô da của bạn. Mật ong Manuka chứa đặc tính kháng khuẩn cao hơn so với mật ong thông thường nên rất phù hợp cho làn da bị mụn. Bạn cũng có thể sử dụng bột yến mạch nấu chín cho mặt nạ này (không phải bột yến mạch ăn liền với hương liệu hoặc các chất phụ gia khác.)

Thành phần:

1 muỗng canh bột yến mạch dạng keo (bột yến mạch xay thành bột mịn)

1 muỗng canh sữa chua nguyên chất (hoặc sữa chua Hy Lạp)

1-2 muỗng cà phê mật ong nguyên chất (mật ong Manuka đặc biệt tốt cho mụn trứng cá)

Ảnh minh họa

Thực hiện: Khuấy tất cả các thành phần với nhau. Thoa lên mặt sạch, mát xa nhẹ nhàng theo chuyển động tròn. Giữ nguyên khoảng 15-20 phút rồi rửa sạch bằng nước mát.

2. Mặt nạ làm dịu da mặt dưa chuột, lô hội và bơ

Nếu bạn đang cần mặt nạ tự chế làm dịu da mụn với đặc tính cân bằng da, thì hãy thử công thức đơn giản này nhé! Bên cạnh việc giữ ẩm, bơ còn chứa đầy đủ axit béo omega-3 chống viêm, chất chống oxy hóa và vitamin, đặc biệt là vitamin C làm sáng da.

Kết hợp với dưa chuột làm dịu da (hạt của chúng giàu vitamin E và kali giúp làm mờ vết thâm), lô hội cũng giúp làm dịu và giảm viêm, cộng với lòng trắng trứng làm săn chắc da (nhờ vitamin A), bạn đã có một mặt nạ tươi mát cho da nhờn và mụn sẽ thích! Mặt nạ này cũng rất tốt để làm dịu làn da bị tổn thương do ánh nắng mặt trời.

Thành phần:

1/2 quả bơ

1/2 quả dưa chuột, xay nhuyễn trong máy xay thực phẩm

1 lòng trắng trứng

2 thìa cà phê lô hội tươi (hoặc gel lô hội)

Ảnh minh họa

Cách thực hiện: Trong một chiếc bát nhỏ, nghiền bơ thành dnagj kem. Bây giờ, thêm dưa chuột xay nhuyễn, lòng trắng trứng và gel lô hội và trộn tất cả với nhau để tạo thành hỗn hợp nhuyễn. Đắp một lớp dày mặt nạ lên mặt sạch, thư giãn trong 20 phút rồi rửa sạch bằng nước âm ấm. Kết thúc bằng việc rửa mặt vowus một chút nước mát, lau khô và sử dụng kem dưỡng ẩm yêu thích của bạn.

3. Mặt nạ táo, yến mạch cho da nhờn

Táo có chất chống oxy hóa để chống lại tác hại của các gốc tự do và axit trái cây (AHA) giúp tẩy da chết nhẹ nhàng trong khi lòng trắng trứng hoạt động như một chất làm se tự nhiên để hấp thụ dầu thừa và dưỡng ẩm cho lòng đỏ. Enzyme lysozyme trong lòng trắng trứng cũng được biết là có tác dụng tiêu diệt vi khuẩn gây mụn. Bột yến mạch thực sự tốt để làm dịu da và giảm mẩn đỏ.

Thành phần:

1/2 chén bột yến mạch nấu chín, để nguội

1 quả trứng đánh bông

1/2 quả táo nghiền

Nước hoa hồng

Ảnh minh họa

Thực hiện: Trong một bát nhỏ, trộn bột yến mạch và trứng đã nấu chín với nhau. Sau đó cho vào máy xay nhuyễn táo và vài giọt nước hoa hồng. Thoa lên mặt sạch, mát xa nhẹ nhàng theo chuyển động tròn. Để mặt nạ trong 15 phút, rửa sạch bằng nước ấm và sau đó dưỡng ẩm cho da.

4. Mặt nạ tẩy tế bào chết sữa chua dâu tây

Sự kết hợp giữa axit lactic từ sữa chua Hy Lạp và axit salicylic từ dâu tây hoạt động cùng nhau để nhẹ nhàng tẩy tế bào chết tích tụ trên da và làm thông thoáng lỗ chân lông cho làn da sáng và sạch. Thêm vào đó, các hạt đường nâu hoạt động giống như một chất tẩy tế bào chết để thêm mịn màng. Nếu bạn có làn da nhạy cảm, hãy thay thế đường nâu bằng bột ca cao (giàu Flavanol có đặc tính chống oxy hóa)

Thành phần:

1/4 cốc sữa chua Hy Lạp (hoặc sữa chua thường)

1 muỗng canh đường nâu

5 quả dâu tây chín, hữu cơ

Ảnh minh họa

Cách làm: Trong bát, dùng nĩa nghiền dâu tây cho đến khi mịn. Sau đó cho sữa chua Hy Lạp và đường nâu vào trộn đều với nhau. Thoa hỗn hợp lên da, sau đó để lại trong 15-20 phút. Rửa sạch bằng nước ấm, lau khô mặt và thoa kem dưỡng ẩm yêu thích của bạn.

5. Mặt nạ nghệ trị mụn

Mặt nạ này có tác dụng chống mụn trứng cá với nghệ chống viêm và chống vi khuẩn tự nhiên cùng mật ong Manuka, cả hai đều làm dịu da bị viêm và mụn trứng cá. Nghệ làm dịu kích ứng và giúp chữa lành vết thâm trong khi lòng trắng trứng làm săn chắc da và se khít lỗ chân lông. Khi bạn thêm nước cốt dừa và mật ong, bạn cũng sẽ nhận được lợi ích dưỡng ẩm và làm dịu da. Bạn cũng có thể hoán đổi nước cốt dừa thành sữa chua thường rất tốt cho da bị mụn.

Thành phần:

1/2 thìa bột nghệ hữu cơ

1 lòng trắng trứng

1 thìa mật ong nguyên chất (mật ong Manuka đặc biệt tốt cho mụn trứng cá)

1 thìa nước cốt dừa (hữu cơ, không đường)

Ảnh minh họa

Thực hiện: Kết hợp tất cả các thành phần với nhau trong một bát nhỏ và khuấy để trộn. Đắp mặt nạ đều khắp mặt, tập trung nhiều hơn vào những vùng da bị viêm. Để mặt nạ trong 15-20 phút và sau đó rửa sạch bằng nước ấm. Nếu nghệ để lại màu hơi vàng trên da, hãy dùng bông thấm sữa chấm lên trên.

6. Mặt nạ làm sáng da mật ong và bí ngô

Mặt nạ tự làm sáng da đơn giản này là cách khắc phục nhanh chóng cho làn da xỉn màu, kém sắc với các khuyết điểm. Bí ngô chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa, đặc biệt là vitamin A và C giúp tăng cường sản xuất collagen, làm sáng da và cũng bảo vệ chống lại các gốc tự do gây lão hóa trước tuổi trưởng thành. Trứng gà làm săn chắc da nhờ vitamin A.

Kết hợp với mật ong làm dịu và dưỡng ẩm chống viêm, bạn sẽ nhận thấy làn da mềm mại và mịn màng hơn ngay sau khi đắp mặt nạ này! Áp dụng nó một lần một tuần để có làn da sáng và đều màu.

Thành phần:

1 quả bí bơ, xay nhuyễn trong máy xay thực phẩm

1 thìa mật ong nguyên chất hữu cơ

1 quả trứng đánh bông

Ảnh minh họa

Thực hiện: Trộn tất cả mọi thứ với nhau trong bát thủy tinh để tạo thành hỗn hợp nhuyễn và thoa khắp mặt. Để nó trong 15 phút và sau đó loại bỏ bằng cách chà xát theo vòng tròn nhỏ để tẩy da chết thêm một chút. Rửa sạch bằng nước ấm, lau khô và thoa kem dưỡng ẩm yêu thích của bạn.

7. Mặt nạ trà xanh matcha

Thành phần kỳ diệu trong mặt nạ tự làm siêu dễ này là trà xanh matcha, chứa nhiều chất chống oxy hóa chống lão hóa, đồng thời nó cũng chống viêm và làm dịu da. Mụn trứng cá là dấu hiệu của tình trạng da bị viêm nên mặt nạ trà xanh này rất tốt để giúp làm sạch mụn.

Và khi matcha kết hợp với lô hội làm dịu nhẹ và dưỡng ẩm tự nhiên, đó là một liệu pháp làm dịu da thực sự cho làn da bị kích ứng hoặc căng thẳng. Bạn cũng có thể thêm mật ong hoặc sữa chua (cả hai đều rất tốt cho mụn trứng cá) hoặc sử dụng chúng thay cho lô hội trong mặt nạ này.

Thành phần:

1 thìa bột trà xanh matcha

2 thìa lô hội tươi (hoặc gel lô hội )

Ảnh minh họa

Cách thực hiện: Lấy một muỗng bột trà xanh (1 muỗng cà phê) trộn với lô hội để tạo thành hỗn hợp sệt như mặt nạ. Thoa đều lên khuôn mặt sạch của bạn. Để yên trong 10-15 phút trước khi rửa sạch bằng nước ấm, sau đó lau khô và dưỡng ẩm.

Theo Beauty Tidbits