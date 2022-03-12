Khám phá công dụng thần kỳ của nước vo gạo: Muốn có làn da khỏe đẹp thì hội chị em chớ bỏ lỡ bảo bối này

Làm đẹp 12/03/2022 06:00

Thay vì tốn hàng trăm, thậm chí hàng triệu để mua sản phẩm dưỡng da, thì hội chị em hãy tận dụng loại nước thần thánh luôn có sẵn trong nhà của mình - Nước vo gạo. Không chỉ có tác dụng tốt đối với làn da mà mà còn có lợi đối với mái tóc của bạn.

1.Lí do bạn phải dùng nước vo gạo cho da và sức khỏe

Loại nước chứa đầy tinh bột mà bạn đang bỏ đi là thứ đã được sử dụng từ xa xưa như một phương thuốc cho sức khỏe của tóc và da. Đó là một trong những bí quyết làm đẹp mà không ai nhắc đến nhưng luôn sử dụng nó cho chính mình. Nước vo gạo không gì khác ngoài thứ nước đục như sữa mà bạn đổ đi sau khi ngâm gạo vài giờ hoặc đun sôi. Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng nước vo gạo chứa rất nhiều khoáng chất và vitamin như axit amin và vitamin B6, có thể có lợi cho làn da và mái tóc của bạn bằng cách tăng độ bóng, tăng cường độ mềm mại, chắc khỏe cho tóc đồng thời bảo vệ chống lại các tác hại khác nhau trên da của bạn. Dưới đây là một số công dụng và lợi ích của nó mà bạn nên biết.

2. Sử dụng nước vo gạo:

Trong ẩm thực Hàn Quốc, nước vo gạo đã được sử dụng từ lâu để nấu các món ăn như hầm. Họ cũng dùng nước vo gạo để om cá hoặc để rửa, giúp khử hết mùi tanh của cá. Người dân Hàn Quốc cũng sử dụng nước vo gạo để khử mùi cho hộp nhựa của họ. Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng nó cũng có thể được sử dụng để làm sạch bát đĩa và làm phân bón tự nhiên cho cây trồng vì nó chứa nhiều khoáng chất và vitamin

3. Lợi ích của nước vo gạo đối với da:

Nó được cho là một loại dầu dưỡng làm đẹp rẻ tiền và hiệu quả để làm sạch, săn chắc và làm sáng các vết thâm nám,cháy nắng và các đốm đồi mồi. Nhiều người nói rằng bạn có thể nhìn thấy và cảm nhận kết quả sau một lần sử dụng. Giúp làm mịn kết cấu và tăng sắc tố và tạo ra một lớp hoàn thiện như sứ, nước gạo làm sáng da, săn chắc và căng da để trông tươi trẻ. Nó còn làm giảm kích thước lỗ chân lông, để lại cảm giác mịn màng, mềm mại. Theo thời gian, nếu bạn sử dụng nước vo gạo thường xuyên, các vết nám hoặc đốm nâu sẽ giảm bớt và nước vo gạo có tác dụng tương đương với bất kỳ loại kem hoặc serum làm sáng da đắt tiền nào với giá thành chỉ bằng một phần nhỏ. Chúng tôi thích nhìn nhận vào thực tế là đó là đồ tự làm và không có rác thải - không có hộp nhựa nào có kem thừa ở đáy không thể tái chế. Nước vo gạo cũng rất tốt cho mụn trứng cá vì nó làm giảm mẩn đỏ và mờ vết thâm, đồng thời tinh bột trong nước vo gạo được cho là có tác dụng làm dịu tình trạng viêm của bệnh chàm.

4. Cách sử dụng nước vo gạo trên da:

Nhúng miếng bông gòn hoặc miếng bông có thể tái sử dụng hoặc góc của khăn mặt vào nước vo gạo và thoa đều lên mặt vào buổi sáng và buổi tối. Để da mặt khô tự nhiên. Đi ngủ với nước vo gạo được thấm trên mặt được cho là sẽ làm tăng lợi ích. Bạn cũng có thể thêm nước vo gạo vào bồn tắm hoặc ngâm chân.

Khám phá công dụng thần kỳ của nước vo gạo: Muốn có làn da khỏe đẹp thì hội chị em chớ bỏ lỡ bảo bối này - Ảnh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

5. Lợi ích của nước vo gạo đối với tóc:

Gần đây, nước vo gạo được nhiều người phát tán vì nghe nói rằng nó có thể giúp dưỡng sâu và làm mềm tóc. Không chỉ vậy, nước vo gạo còn giúp tóc đầy đặn, dày hơn và trông khỏe mạnh hơn. Theo cộng đồng người Hoa, một số phụ nữ tin rằng chính nước vo gạo lên men sẽ giúp tóc họ khỏe, bóng và dài. Nó cũng giúp gỡ rối tóc và cải thiện độ đàn hồi của tóc. Một nghiên cứu về nước gạo của Nhật Bản được công bố trên Tạp chí Khoa học Mỹ phẩm Quốc tế đã phát hiện ra rằng nó có lợi ích đáng kể trong việc cải thiện độ đàn hồi và giảm ma sát trên bề mặt.

6. Làm cách nào để sử dụng nước vo gạo cho tóc?

Việc sử dụng nó cho tóc khá đơn giản. Tất cả những gì bạn cần làm là sau khi gội đầu và dưỡng tóc, như thường lệ, xả tóc thật sạch với một lượng nước gạo nguội là bước cuối cùng. Bạn cũng có thể xoa bóp nước vo gạo vào da đầu vì nó sẽ hấp thụ các vitamin và dưỡng chất tương tự rất tốt cho da của bạn. Dùng nước vo gạo xả một lần hoặc hai lần một tuần để có kết quả tốt nhất, giúp tóc luôn sạch bóng

Khám phá công dụng thần kỳ của nước vo gạo: Muốn có làn da khỏe đẹp thì hội chị em chớ bỏ lỡ bảo bối này - Ảnh 2
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
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