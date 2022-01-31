Cách sử dụng nước vo gạo giúp phụ nữ Nhật Bản có được làn da trắng hồng trẻ trung

Chăm sóc da 31/01/2022 06:00

Phụ nữ Nhật Bản được biết đến với làn da trắng sứ, không tì vết. Mặc dù Nhật Bản là quốc gia có nhiều đổi mới nhất trên thế giới nhưng phụ nữ Nhật Bản vẫn sử dụng các phương pháp chăm sóc đã tồn tại từ hàng thế kỷ để trông trẻ hơn tuổi thật của họ. Một trong những cách gia truyền như vậy là sử dụng nước còn lại sau khi nấu cơm để chăm sóc da.

Bạn sẽ rất ấn tượng bởi tất cả những cách mà thành phần đơn giản trong nước vo gạo có thể mang lại lợi ích cho làn da của bạn. Sau đây là những công dụng tuyệt vời mà nước vo gạo sẽ giúp cải thiện làn da của bạn.

1. Ngăn ngừa lão hóa da sớm.

Cách sử dụng nước vo gạo giúp phụ nữ Nhật Bản có được làn da trắng hồng trẻ trung - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Sử dụng nước vo gạo như một chất rửa mặt có thể giúp bạn ngăn ngừa nếp nhăn. Nước gạo lên men tăng cường sản xuất collagen trong da của bạn và giúp da căng mọng, trẻ trung lâu hơn. Nước vo gạo cũng rất giàu chất chống oxy hóa, giúp nó trở thành vũ khí tự nhiên và mạnh mẽ chống lại các nếp nhăn hình thành sớm.

2. Hoạt động như một loại kem chống nắng tự nhiên.

Cách sử dụng nước vo gạo giúp phụ nữ Nhật Bản có được làn da trắng hồng trẻ trung - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Nước vo gạo có tác dụng làm mát tự nhiên và thoa lên da có thể giúp làm dịu vết cháy nắng và giảm kích ứng. Các yếu tố được tìm thấy trong gạo đã được chứng minh là có  tác dụng bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời. Tiếp xúc với ánh nắng mặt trời là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất gây tổn thương da, sử dụng nước vo gạo là một cách dễ dàng và hợp lý để bảo vệ da mặt của bạn.

3. Làm dịu da bị tổn thương. 

Cách sử dụng nước vo gạo giúp phụ nữ Nhật Bản có được làn da trắng hồng trẻ trung - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Ngành công nghiệp làm đẹp cung cấp rất nhiều sản phẩm hiệu quả nhưng đắt tiền có thể giúp bạn có được làn da đẹp hơn. Nước vo gạo là một thành phần chăm sóc da tự nhiên và rẻ tiền mà hầu hết mọi người đều đã có sẵn trong căn bếp của mình. Ngoài khả năng giảm nếp nhăn, nước vo gạo giúp cải thiện tình trạng tổn thương da và thậm chí có thể được sử dụng để điều trị một số bệnh về da, chẳng hạn như viêm da dị ứng.

4. Làm giảm sắc tố da. 

Cách sử dụng nước vo gạo giúp phụ nữ Nhật Bản có được làn da trắng hồng trẻ trung - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Mặc dù chứng tăng sắc tố da thường vô hại, nhưng tình trạng da không đều màu có thể gây khó chịu và xấu hổ đối với một số người. Nếu không được điều trị, các đốm đen trên da có thể dẫn đến màu da không đồng đều, khiến khuôn mặt bạn trông loang lổ. Nước vo gạo đã được chứng minh là có khả năng tăng cường sản xuất melanin và có thể làm giảm chứng tăng sắc tố da một cách hiệu quả.

5. Giúp kiểm soát độ nhờn của da. 

Cách sử dụng nước vo gạo giúp phụ nữ Nhật Bản có được làn da trắng hồng trẻ trung - Ảnh 5
Ảnh minh họa

Các loại dầu tự nhiên rất cần thiết cho sức khỏe làn da của bạn vì chúng sẽ khóa ẩm và hoạt động như một hàng rào bảo vệ chống lại các tác động bên ngoài. Nhưng việc sở hữu một khuôn mặt bóng nhờn không phải là điều mọi người yêu thích, chúng ta thường tìm kiếm các loại toner hoặc sữa rửa mặt có thể làm cho da bóng nhờn được kiểm soát hơn. Trên thực tế, nhiều sản phẩm chăm sóc da dành cho da dầu có chứa cồn có thể làm rối loạn hoạt động của tuyến bã nhờn và gây sản sinh quá mức bã nhờn, do đó sẽ khiến da bạn càng thêm nhờn. Sử dụng nước vo gạo là một cách cân bằng da nhờn an toàn, vì nó giúp loại bỏ dầu thừa và không làm da bạn bị khô.

6. Cải thiện làn da từ trong ra ngoài. 

Cách sử dụng nước vo gạo giúp phụ nữ Nhật Bản có được làn da trắng hồng trẻ trung - Ảnh 6
Ảnh minh họa

Trong khi thoa nước vo gạo có thể có lợi cho làn da của bạn theo nhiều cách thì uống nước vo gạo có thể giúp bạn cải thiện làn da từ bên trong. Nước vo gạo rất tốt cho tiêu hóa, nó có chứa prebiotics, và được biết là chất giúp giải độc thực phẩm và chứng khó tiêu. Vì sức khỏe đường ruột là yếu tố cần thiết để có làn da đẹp, nên nước vo gạo thực sự là một liều thuốc kỳ diệu giúp làn da của bạn luôn tươi sáng.

Công thức: Cách làm nước vo gạo sử dụng chăm sóc da

Cách sử dụng nước vo gạo giúp phụ nữ Nhật Bản có được làn da trắng hồng trẻ trung - Ảnh 7
Ảnh minh họa

  • Vo sạch gạo và thêm 2-3 cốc nước .
  • Để nó ở nhiệt độ phòng trong tối đa 48 giờ.
  • Lọc gạo và lấy nước.
  • Bạn có thể bảo quản nước vo gạo trong hộp kín đến 7 ngày và dùng làm sản phẩm rửa gội cho cả da và tóc.

Theo Brightside

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