Tại sao phụ nữ châu Âu ít mụn? Những bí quyết sở hữu làn da không tì vết dẫu cho đại dịch Corona vẫn hoành hành

Thường mụn trứng cá và da sần sùi ít phổ biến hơn ở phụ nữ châu Âu, và da của phụ nữ ở đây có vẻ tương đối mịn màng.

Sau một thời gian quan sát và phân tích cuộc sống riêng tư của họ, người ta nhận thấy một số điểm khác biệt trong lối sống của phụ nữ châu Âu so với phụ nữ châu Á. Sự khác biệt lớn là họ đang sống một lối sống lành mạnh từ trong ra ngoài một cách thường xuyên.

Sự khác biệt về ý thức sức khỏe được chỉ ra bởi tỷ lệ tham gia tập thể dục

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Những phòng tập thể dục ở Barcelona thường xuyên là nơi lưu tới tập luyện của nhiều phụ nữ trẻ. Khi nói đến các lớp tập sức khỏe và vóc dáng hình thể, lớp học luôn chật kín phụ nữ ở độ tuổi 20 và 30.

Các cô gái cũng thường đi chạy bộ hơn hai lần mỗi tháng, dù họ nói rằng đi tập gym không tốt.

Theo Báo cáo Toàn cầu của IHRSA, tỷ lệ tham gia tập thể dục của người Nhật là 3,3% vào năm 2018, so với 21,15% ở Thụy Điển ở vị trí thứ nhất, 14,72% ở Anh ở vị trí thứ 9 và hầu hết các nước châu Âu thì tỷ lệ tham gia vào khoảng 10%.

Khi thực sự so sánh những người phụ nữ Nhật Bản với những phụ nữ châu Âu, có vẻ có sự khác biệt trong nhận thức của họ về sức khỏe. Mặc dù điều đó phụ thuộc vào xu hướng của bạn bè và cơ sở khách hàng của phòng tập thể dục ở Nhật Bản, nhưng số lượng phụ nữ tập thể dục nói chung ở châu Âu thì có vẻ không thể không cao.

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Theo dữ liệu phân tích da của POLA, những người có thói quen tập thể dục có ít lỗ chân lông và mụn trứng cá, họ có làn da đẹp hơn những người thiếu tập thể dục. Ngay cả những phụ nữ không thường xuyên đến phòng tập thể dục, thỉnh thoảng họ lại ra ngoài chạy bộ, có vẻ như hầu hết phụ nữ châu Âu hiếm có nguy cơ thiếu vận động.

Các nghiên cứu tại Đại học Y khoa Thể thao Hoa Kỳ vào tháng 4 năm 2014 đã chỉ ra rằng tập thể dục có thể giữ cho làn da của bạn tươi trẻ và trẻ hóa. Tương tự, trên blog của thương hiệu mỹ phẩm Transderma, khi bạn vận động cơ thể và cải thiện tuần hoàn máu, quá trình trao đổi chất trở nên linh động, thúc đẩy quá trình luân chuyển da, ngăn ngừa mụn trứng cá và loại bỏ các vết nám, sạm và sẹo mụn do sắc tố gây ra.

Sự khác biệt trong thói quen ăn uống của phụ nữ Châu Âu

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Ngay cả trong chế độ ăn uống, họ dường như chọn xu hướng “lối sống giúp da đẹp từ bên trong”. Ở Châu Âu, “cửa hàng tiện lợi” không phát triển như ở Nhật Bản. Ngay cả khi không có thời gian, họ cũng sẽ không tránh khỏi việc phải nấu ăn cho chính mình.

Họ nghĩ thức ăn nấu cũng được cân bằng hợp lý. Ngoài mì ống, họ cố gắng có một chế độ ăn uống cân bằng dinh dưỡng, chẳng hạn như chế biến một món ăn sử dụng rau và đậu.

Những hộp cơm và cơm nắm làm sẵn trong các siêu thị và cửa hàng tiện lợi ở Nhật Bản rất nhiều, nếu không có thời gian, không có gì lạ khi mua nó ở cửa hàng tiện lợi. Châu Âu có ít cửa hàng tiện lợi như Nhật Bản, và không có nhiều hộp cơm và cơm nắm ăn liền như vậy. Chắc chắn phải nấu ăn cho chính mình.

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Bằng cách đó, phụ nữ châu Âu có thể tránh thực phẩm chế biến sẵn một cách tự nhiên, và bằng cách tự chế biến và ăn chúng, họ có thể ăn những thực phẩm chứa nhiều dinh dưỡng. Có thể nói do môi trường hoặc là bất tiện theo một nghĩa nào đó, nhưng với những người chọn thức ăn sẵn ở Nhật Bản lại phải đối mặt với sức khỏe của chính mình và dẫn đến việc họ chọn ăn kiêng để có thể đẹp từ bên trong.

Khi bận rộn với công việc, một số người có thể chỉ muốn ăn trưa. Có thể khó để chuẩn bị trước một hộp cơm ở nhà, nhưng nếu có thể mua ở cửa hàng tiện lợi hoặc siêu thị, hãy nghĩ đến dinh dưỡng bị thiếu dù chỉ một chút trước khi lựa chọn. Có thể nên bắt đầu bằng việc tránh thức ăn chế biến sẵn và bánh ngọt.

Gọi điện với gia đình giúp giảm căng thẳng

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Phụ nữ Châu Âu cân bằng tốt giữa “công việc” và “cuộc sống”. Trước khi đến kỳ thi cuối kỳ, các bạn học sinh được nhận nhiều lời động viên và họ dành thời gian để dưỡng sức. Có vẻ như nhiều bạn luôn dành “thời gian không cần ôn tập quá khắc nghiệt” mỗi ngày để thư giãn, chẳng hạn như đọc sách, xem Netflix, và gọi điện với gia đình.

Trang web của Domani, một tạp chí thời trang dành cho phụ nữ do Shogakukan xuất bản, đã giới thiệu rằng đọc sách là một trong số ít những cách tương tự và chậm rãi để thay đổi tâm trạng trong thế giới kỹ thuật số. Có vẻ như tác dụng chăm sóc căng thẳng sẽ được nâng cao nếu cuốn sách được chọn theo ý muốn của trái tim, thay vì những lựa chọn của não trái như "bởi vì tôi đang làm việc đó, tôi cần nó cho công việc đó" và "nó có vẻ hữu ích cho công việc".

Ngoài ra, họ dường như đang tích cực tạo ra niềm vui sau khi làm việc bận rộn. Chúng ta thường nghe thấy những cuộc trò chuyện xung quanh trường đưa ra "kế hoạch giải trí" sau bài kiểm tra, chẳng hạn như "Tại sao tất cả chúng ta không đi ăn tối vào tối thứ Sáu vì bài kiểm tra kết thúc vào thứ Năm tuần này nhỉ?"

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Chúng ta cũng thường thấy phụ nữ làm việc ở châu Âu tích cực sử dụng "chuỗi kỳ nghỉ" để đi nghỉ. Có thể thấy, châu Âu phổ biến hơn châu Á ở lối sống và lối suy nghĩ tự giảm bớt căng thẳng cho bản thân, chẳng hạn như cố gắng tận hưởng để xả stress về tinh thần và thể chất.

Người nước ngoài nới lỏng hơn về thời gian, nhưng thời gian kiểm tra và làm việc thì đều như nhau ở các nước. Không chỉ sinh viên mà cả những phụ nữ đang đi làm cũng có thể vượt qua tốc độ của chính mình bằng cách nỗ lực một chút, bất kể họ bận rộn đến đâu. Đây cũng có thể là lý do tại sao căng thẳng hiếm khi có cơ hội gây ra mụn trứng cá với phụ nữ châu Âu.

Bí quyết để có làn da đẹp là tận hưởng cuộc sống

Làn da của phụ nữ châu Á có thể đẹp, chẳng hạn như Hàn Quốc và Nhật Bản có rất nhiều sản phẩm chăm sóc da đa dạng, được thế giới đánh giá cao, nhưng khi so sánh với da tự nhiên thì làn da của phụ nữ châu Âu lại nhỉnh hơn. Tất nhiên, có những ảnh hưởng từ khí hậu và môi trường, nhưng có vẻ như mức độ căng thẳng và cách kiểm soát nó có liên quan rất lớn đến các vấn đề về da. Có thể là sự khác biệt về môi trường sống và ý định muốn đẹp tự nhiên từ bên trong có thể nhìn thấy từ đời sống riêng tư sẽ có ảnh hưởng rất lớn lên chất lượng của làn da.

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Ngoài khó khăn trong việc giảm bớt tình trạng căng thẳng của đại dịch corona trên toàn thế giới, có thể có ít thời gian để ý đến làn da của mình trong những tình huống bất thường da gặp vấn đề gì đó mà bản thân không biết khi nào nó sẽ nghiêm trọng hơn. Sự sợ hãi và biện phóng đối phó với loại virus Corona đáng sợ vô hình có thể gây ra căng thẳng tinh thần đáng kể.

Trong trường hợp như vậy, không chỉ dựa vào việc chăm sóc da mà còn phải tuân thủ thói quen ăn uống và dành thời gian nghỉ ngơi thích hợp để làn da dần dần dịu lại. Phụ nữ châu Âu đã cho thấy rằng chăm sóc da thực sự là trong cuộc sống cá nhân không nên căng thẳng.

Theo Forbes Japan