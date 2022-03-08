Phụ nữ bận rộn đến đâu cũng có thể dưỡng da cấp tốc với những 'Bí quyết vàng' này, vừa tiết kiệm thời gian lại có được làn da rạng rỡ tức thì

Làm đẹp 08/03/2022 14:20

Liệu ý nghĩ về thói quen chăm sóc da đầy đủ 12 bước có khiến bạn "oải" không? Không phải vì bạn không thể chờ đợi để thực hiện một thói quen làm đẹp kéo dài, mà bởi vì bạn không có nhiều thời gian để dành 30 phút chỉ để rửa mặt. Hiểu được điều đó, bài viết sẽ chia sẻ với bạn một thói quen chăm sóc da nhanh chóng nhưng vẫn hiệu quả hơn.

Nếu bạn là phụ nữ bận rộn, hãy làm theo các bước đơn giản sau để có một khuôn mặt khỏe đẹp ngay cả khi bạn không dành cả ngày để chăm sóc nó.

Bước 1: Sắp xếp ngăn nắp

Phụ nữ bận rộn đến đâu cũng có thể dưỡng da cấp tốc với những 'Bí quyết vàng' này, vừa tiết kiệm thời gian lại có được làn da rạng rỡ tức thì - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Bước đầu tiên để giữ mọi thứ siêu ngắn trong phòng tắm để biết chính xác mọi thứ ở đâu. Hãy vứt bỏ bất kỳ sản phẩm nào đã sử dụng một nửa mà bạn ít khi đụng đến nó lần hai vì rất có thể bạn sẽ không sử dụng chúng và chúng chỉ đang làm lộn xộn tủ đồ làm đẹp của bạn. Sắp xếp các sản phẩm bạn cần trong thói quen của bạn gần đó và chuẩn bị sẵn một chiếc khăn mới giặt.

Bước 2: Thực hiện nhanh chóng vào buổi sáng

Phụ nữ bận rộn đến đâu cũng có thể dưỡng da cấp tốc với những 'Bí quyết vàng' này, vừa tiết kiệm thời gian lại có được làn da rạng rỡ tức thì - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Đơn giản hóa thói quen làm đẹp buổi sáng của bạn thành hai bước: làm sạch và dưỡng ẩm. 

Rửa mặt bằng chất tẩy rửa nhẹ nhàng và nước ấm để loại bỏ tạp chất và mồ hôi từ đêm hôm trước. Cố gắng tránh xà phòng mạnh vì có thể làm bong da của bạn. Tiếp theo làm ẩm da mặt và cổ của bạn và thoa kem chống nắng SPF. 

Phụ nữ bận rộn đến đâu cũng có thể dưỡng da cấp tốc với những 'Bí quyết vàng' này, vừa tiết kiệm thời gian lại có được làn da rạng rỡ tức thì - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Để có kết thúc nhanh hơn, hãy sử dụng kem dưỡng ẩm có SPF. Sử dụng ít nhất SPF 15 và đảm bảo nó có khả năng bảo vệ cả tia UVA và UVB.

Bước 3: Có một thói quen hiệu quả vào ban đêm

Mặc dù theo chế độ chăm sóc da đơn giản, nhưng vào ban đêm, bạn cần thêm một yếu tố bổ sung vào thói quen của bạn là chống lão hóa dưới dạng serum (huyết thanh). Đầu tiên, bạn hãy rửa mặt bằng sữa rửa mặt dịu nhẹ. Bước tiếp theo  là thoa serum hoặc bôi retinol / pro-retinoid hoặc chất chống oxy hóa khác (ví dụ: Vitamin C, Vitamin E, Reservatrol, v.v.).

Phụ nữ bận rộn đến đâu cũng có thể dưỡng da cấp tốc với những 'Bí quyết vàng' này, vừa tiết kiệm thời gian lại có được làn da rạng rỡ tức thì - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Nếu bạn có làn da rất nhờn, bạn có thể kết thúc thói quen chăm sóc da trước khi đi ngủ của mình ở bước này. Đối với tất cả các loại da khác, hãy đảm bảo giữ được chất chống oxy hóa tốt mà bạn vừa thoa lên da bằng một lớp kem dưỡng ẩm bổ sung. Nếu bạn có làn da khô, bạn có thể thoa một thứ gì đó dưỡng để bổ sung độ ẩm cho làn da khô nẻ của mình. Da thường, da hỗn hợp và da nhạy cảm nên sử dụng sản phẩm dưỡng ẩm nhưng không gây nhờn để da có thể thở và không bị bóng dầu hay nổi mụn khi thức dậy.

Bước 5: Lưu ý đến chế độ dinh dưỡng của bạn

Phụ nữ bận rộn đến đâu cũng có thể dưỡng da cấp tốc với những 'Bí quyết vàng' này, vừa tiết kiệm thời gian lại có được làn da rạng rỡ tức thì - Ảnh 5
Ảnh minh họa

Nếu bạn không có nhiều thời gian dành cho thói quen chăm sóc da của mình, hãy cố gắng có được làn da đẹp bằng cách uống nhiều nước và ăn những thực phẩm tốt cho da.

Tìm thực phẩm có chứa chất chống oxy hóa như rau xanh (rau chân vịt, cải xoăn, bông cải xanh), trái cây (trái cây họ cam quýt, quả mọng và dứa) và cá. Bổ sung các loại thực phẩm lành mạnh để giúp khuôn mặt của bạn trông đẹp nhất.

Bước 6: Chuẩn bị sẵn các sản phẩm tất cả trong 1 túi cho "trường hợp khẩn cấp"

Phụ nữ bận rộn đến đâu cũng có thể dưỡng da cấp tốc với những 'Bí quyết vàng' này, vừa tiết kiệm thời gian lại có được làn da rạng rỡ tức thì - Ảnh 6
Ảnh minh họa

Mặc dù bạn đang giữ thói quen chăm sóc da của bạn ở mức tối thiểu nhưng sẽ có những ngày mà ngay cả mức tối thiểu cũng có vẻ quá nhiều khi bạn thực sự rất bận rộn. Đối với những ngày hoàn toàn không có thời gian rảnh rỗi, hãy chuẩn bị sẵn các sản phẩm chăm sóc da dễ dàng như khăn lau mặt hoặc kem dưỡng ẩm tất cả trong 1 túi. 

Phụ nữ bận rộn đến đâu cũng có thể dưỡng da cấp tốc với những 'Bí quyết vàng' này, vừa tiết kiệm thời gian lại có được làn da rạng rỡ tức thì - Ảnh 7
Ảnh minh họa

Bạn sẽ có thể làm sạch lớp trang điểm hoặc bụi bẩn trên mặt ngay lập tức và bước kem dưỡng ẩm tiếp theo sẽ cấp nước cho da của bạn trong khi cũng thực hiện được các nhiệm vụ khác là làm sáng, nâng và phục hồi da. 

Hy vọng rằng sau khi đọc những lời khuyên này, thói quen chăm sóc da của bạn sẽ bớt khó khăn hơn. Với sự sắp xếp hợp lý, số lượng sản phẩm được sắp xếp hợp lý, dinh dưỡng lành mạnh và bộ công cụ khẩn cấp, làn da của bạn sẽ được làm sạch, đủ nước và sẵn sàng hoạt động cho dù lịch trình của bạn dù nó có "tối mày tối mặt" đến đâu.

Theo Garnier

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