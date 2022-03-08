Xóa bỏ dấu vết RẠN da sau sinh cho mẹ bỉm lấy lại tự tin với những thành phần siêu hữu hiệu từ trong căn bếp nhà bạn

Ngoài việc chữa trị rạn da sau khi mang thai, nuôi dưỡng làn da trong quá trình tăng cân hoặc giảm cân vì bất kỳ lý do gì cũng đều rất quan trọng để hồi phục làn da.

Theo trang Mayo Clinic, mức độ cortisol cao hơn cũng có tác động tiêu cực đến màu da của chúng ta và làm suy yếu các sợi elastin trên da.

Mặc dù chúng ta thường đổ lỗi do di truyền và có một số sự thật cho điều này, những cũng có những yêu tố khác góp phần gây ra vết rạn da. Khi da phát triển và căng ra nhanh chóng, chẳng hạn như ở tuổi dậy thì, tăng cân nghiêm trọng hoặc mang thai, các vết rạn da thường xảy ra.

Bạn có thể thực sự xóa vết rạn da không?

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Mặc dù không có loại kem trị rạn da tự nhiên tự làm nào có thể xóa chúng một cách thần kỳ, nhưng nó có thể giúp làm mờ vết rạn da. Một số điều quan trọng sẽ giúp bạn làm mờ đi "vết vằn vện" của mình.

Tiêu thụ nhiều collagen và gelatin từ thức ăn cỏ để giúp da phục hồi, xây dựng lại và duy trì độ đàn hồi. Nước hầm xương tự làm, gelatin và bột collagen đều là những nguồn tốt cho bạn.

Chất béo lành mạnh cung cấp vitamin tan trong chất béo, cùng với vitamin C và phơi nắng để cung cấp vitamin D giúp da phục hồi vết rạn da.

Thành phần tốt cho kem trị rạn da

Có một số thành phần quan trọng đã được chứng minh trong việc làm mờ sẹo và vết rạn da. Một loại thuốc chống rạn da tốt cũng giúp giữ cho làn da mềm mại khi nó căng ra trong thời kỳ mang thai để thích nghi với em bé. Dưới đây là lý do tại sao bạn nên những thành phần này và công dụng của nó để giúp giảm sự xuất hiện của các vết rạn da.

Dầu dừa

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Dầu dừa được sử dụng rất nhiều trong ngôi nhà của chúng ta, từ kem đánh răng đến chăm sóc tóc, chăm sóc da. Nó cũng hữu ích trong kem loại bỏ vết rạn da này. Dầu dừa cũng có thể giúp ngăn ngừa vết rạn da bằng cách giúp da phát triển mà không bị rách.

Bạn không có bất kỳ loại dầu dừa nguyên chất nào trong nhà? Bạn có thể thay thế các phần bằng nhau bằng bơ hạt mỡ và dầu nền lỏng như dầu hạnh nhân hoặc dầu ô liu.

Dầu hạt mơ

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Đây không phải là loại dầu mà mọi người sử dụng thường xuyên như dầu dừa, nhưng bạn sẽ thực sự thích nó trong công thức trị rạn da tự làm. Dầu hạt mơ chứa nhiều vitamin E chống oxy hóa và hỗ trợ hàng rào bảo vệ da. Nó thực sự chứa nhiều axit linoleic để nuôi dưỡng làn da và là một loại dầu nhẹ, hấp thụ nhanh hơn.

Nếu bạn không có bất kỳ loại dầu hạt mơ nào trong nhà, thì bạn cũng có thể sử dụng dầu hạnh nhân hoặc hạt nho cũng được.

Bơ hạt mỡ và ca cao

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Sử dụng bơ hạt mỡ lâu dài giúp làm mềm và khỏe da. Nó đã được sử dụng trong nhiều năm trong y học, bao gồm cả trong chăm sóc vết thương. Hạt mỡ sẽ cung cấp cho da những gì nó cần để sản xuất collagen cho làn da dẻo dai và khỏe mạnh.

Bơ ca cao cứng hơn bơ hạt mỡ nhưng có rất nhiều lợi ích tương tự. Loại bơ này giúp ngăn ngừa sự mất độ ẩm của da và theo truyền thống được sử dụng để ngăn ngừa và loại bỏ các vết rạn da. Nó rất dưỡng ẩm và nuôi dưỡng cho da khô.

Cả bơ hạt mỡ và bơ ca cao đều có những đặc tính riêng biệt và không thể thay thế hoàn toàn cho nhau. Nếu thay thế bơ ca cao bằng bơ hạt mỡ, hãy sử dụng ít hơn một chút vì nó khó dùng hơn.

Nếu bạn chỉ sử dụng bơ hạt mỡ, thì một ít sáp ong sẽ giúp làm săn chắc kem trị rạn da tự chế.

Dầu hạt tầm xuân

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Trong khi một số người có thể nói rằng nó tốt hơn botox đối với các nếp nhăn, nhưng thực sự thì dầu hạt tầm xuân cũng rất tốt cho các vết rạn da. Dầu hạt tầm xuân thực sự chứa nhiều vitamin A, C và E để thúc đẩy sự hình thành collagen và tế bào da khỏe mạnh. Bởi vì nó hơi khô, nó giúp cân bằng cảm giác nặng hơn của bơ và dầu dừa trong loại thuốc trị rạn da tự làm.

Dầu cúc tâm tư và gừng

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Bạn hoàn toàn có thể chỉ sử dụng dầu và bơ, nhưng tại sao không sử dụng chúng cùng với những lợi ích của các loại thảo mộc? Hoa cúc tâm tư rất tốt cho tất cả những thứ liên quan đến da và giúp kích thích sản xuất collagen.

Gừng được biết là có tác dụng tăng tuần hoàn và giảm viêm giúp cải thiện màu da. Nó cũng giúp ngăn ngừa sự phân hủy collagen để giữ cho da săn chắc. Một bài báo năm 2013 trên Tạp chí Nông nghiệp và Công nghiệp Thực phẩm báo cáo rằng gừng sẽ giúp phục hồi da hiệu quả.

Tinh dầu cho vết rạn da

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Nói một cách độc đáo thì dùng tinh dầu trong thời kỳ mang thai còn gây tranh cãi. Nhưng có một số lựa chọn an toàn khi nói đến chăm sóc da.

Chúng ta có thể sử dụng đến 4% độ pha loãng cho các vùng nhỏ hơn của cơ thể khi mang thai. Để cân bằng, loại kem chống rạn da này sử dụng độ pha loãng 2%, mặc dù bạn có thể dùng mạnh hơn một chút nếu thích. Các loại tinh dầu sau đây có thể được sử dụng một cách an toàn trong tam cá nguyệt thứ hai và thứ ba để giúp giảm và mờ vết rạn da:

Tinh dầu oải hương

Tinh dầu tuyết tùng

Tinh dầu trầm hương

Tinh dầu hoắc hương

Tinh dầu hoa cúc bất tử Helichrysum

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Theo Wellness mama