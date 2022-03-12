Bật mí bí quyết dưỡng tóc dài mượt, đen bóng đến từ nguyên liệu siêu 'thân thiện với túi tiền' được người phụ nữ có mái tóc dài nhất thế giới ưa chuộng

Làm đẹp 12/03/2022 09:18

Ngày nay, mối quan tâm ngày càng tăng đối với các sản phẩm làm đẹp tự nhiên, với mật ong, ô liu và dầu dừa thay thế cho việc chăm sóc tóc thông thường. Khi chúng ta áp dụng một cách tiếp cận ít hóa chất hơn để duy trì sức khỏe của tóc và da, việc tìm kiếm các giải pháp thay thế tự nhiên đã giúp phụ nữ Yao của châu Á sở hữu mái tóc dài nổi tiếng.

Phụ nữ Yao là ai?

Bật mí bí quyết dưỡng tóc dài mượt, đen bóng đến từ nguyên liệu siêu 'thân thiện với túi tiền' được người phụ nữ có mái tóc dài nhất thế giới ưa chuộng - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Ngôi làng cổ Huangluo của Trung Quốc thực sự có biệt danh là "Làng tóc dài", vì phụ nữ Yao ở khu tự trị Quảng Tây này được biết đến với mái tóc dài, ít bạc và óng ả.

Hầu hết phụ nữ ở khu vực này có mái tóc dài hơn 1,4 mét, và thậm chí đã từng xuất hiện trong sách kỷ lục Guinness.

Đối với người Yao, mái tóc dài là vật sở hữu quý giá nhất của họ, họ tin rằng mái tóc dài tượng trưng cho sự thịnh vượng, trường thọ, giàu có và may mắn. Họ để tóc theo nhiều kiểu khác nhau để thể hiện những dấu mốc trong cuộc đời, chẳng hạn như hôn nhân.

Phụ nữ Yao chỉ cắt tóc một lần trong đời ở tuổi 18. Tóc được tặng cho một người bà, sau đó được trả lại cho cô gái sau khi kết hôn để cài tóc của chính mình như một chiếc kẹp - Một số người có thể nói rằng đây là nguyên bản nối tóc!

Bí quyết nuôi tóc dài của những cô gái sở hữu mái tóc nhất thế giới

Bật mí bí quyết dưỡng tóc dài mượt, đen bóng đến từ nguyên liệu siêu 'thân thiện với túi tiền' được người phụ nữ có mái tóc dài nhất thế giới ưa chuộng - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Nước gạo lên men! 

Phụ nữ Yao đã sử dụng nước vo gạo cho việc dưỡng tóc trong nhiều năm. Nước vo gạo là chất lỏng có màu hơi sương còn sót lại từ cơm sôi, và lên men nó thậm chí còn có lợi hơn cho tóc.

Đó là bí quyết để tóc dài của phụ nữ Yoa cũng như các công chúa ở phương Đông để tóc dài từ thời cổ đại.

Lợi ích của nước vo gạo

Hóa ra chất lỏng trắng đục mà chúng ta đổ xuống cống sau khi nấu cơm chứa đầy chất dinh dưỡng có lợi. Nước vo gạo có thể có lợi cho tóc theo những cách sau:

Khuyến khích mọc tóc

Bật mí bí quyết dưỡng tóc dài mượt, đen bóng đến từ nguyên liệu siêu 'thân thiện với túi tiền' được người phụ nữ có mái tóc dài nhất thế giới ưa chuộng - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Để tóc phát triển, nó cần được nuôi dưỡng. Axit amin cực kỳ quan trọng đối với sự phát triển của tóc vì chúng cần thiết để sản xuất protein, keratin, đòi hỏi cần đến 18 loại axit amin khác nhau.

Nước vo gạo có chứa 8 loại axit amin ấn tượng, vì vậy thật dễ hiểu tại sao nó lại có lợi cho sự phát triển của tóc.

Ngoài axit amin, nước vo gạo còn chứa Vitamin B cần thiết cho tóc chắc khỏe. vitamin C cần thiết để sản xuất bã nhờn giúp giữ ẩm cho da đầu và vitamin E giúp ngăn ngừa rụng tóc.

Ngăn ngừa tóc chẻ ngọn: Lượng axit amin dồi dào trong nước vo gạo giúp tóc bạn không chỉ có cơ hội phát triển tốt nhất mà còn chắc khỏe. Tóc của bạn càng chắc và khỏe thì càng ít bị chẻ ngọn và đây chính là một lý do khác để sử dụng nước vo gạo cho tóc!

Làm cho tóc bóng mượt

Bật mí bí quyết dưỡng tóc dài mượt, đen bóng đến từ nguyên liệu siêu 'thân thiện với túi tiền' được người phụ nữ có mái tóc dài nhất thế giới ưa chuộng - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Vitamin E cũng cực kỳ có lợi cho mái tóc của bạn. Nó được biết đến với công dụng biến những khối tóc xơ xác và hư tổn thành những lọn tóc bóng mượt và khỏe mạnh.

Trị gàu

Gàu có thể được gây ra bởi bất cứ điều gì từ căng thẳng đến bệnh Parkinson. Mặc dù nó sẽ không gây hại cho bạn nhưng nó có thể gây khó chịu và xấu hổ.

Nước gạo lên men sau đó sử dụng nó trên tóc của bạn có thể được chứng minh là một cách hiệu quả để quản lý gàu. Nước gạo lên men có thể chống lại nấm gây ra gàu và giúp bạn loại bỏ những vảy trắng đó.

Bảo vệ tóc khỏi hư tổn

Bật mí bí quyết dưỡng tóc dài mượt, đen bóng đến từ nguyên liệu siêu 'thân thiện với túi tiền' được người phụ nữ có mái tóc dài nhất thế giới ưa chuộng - Ảnh 5
Ảnh minh họa

Inositol là một chất dinh dưỡng khá đặc biệt. Carbohydrate này vừa có thể khắc phục vừa ngăn ngừa hư tổn cho tóc, bằng cách tăng độ đàn hồi và giảm ma sát trên bề mặt.

Cho dù bạn sử dụng các công cụ tạo kiểu tóc thường xuyên, nhuộm tóc hay uốn tóc, inositol thực sự có thể giúp tóc khỏe mạnh trở lại. Hơn hết là bạn không cần phải tốn nhiều tiền để tìm kiến dưỡng chất này vì bạn có thể tìm thấy nó trong nước gạo.

Cách sử dụng nước vo gạo cho tóc

Bạn có muốn biết bí quyết nuôi tóc dài như phụ nữ Yao không? Dưới đây là cách tự làm nước vo gạo hoặc nước gạo lên men thậm chí còn nhiều dinh dưỡng hơn để gội đầu:

Nước vo gạo

Bật mí bí quyết dưỡng tóc dài mượt, đen bóng đến từ nguyên liệu siêu 'thân thiện với túi tiền' được người phụ nữ có mái tóc dài nhất thế giới ưa chuộng - Ảnh 6
Ảnh minh họa
  1. Đặt một cái cốc đầy gạo vào một lượng lớn nước sôi.
  2. Đun cơm cho đến khi cơm chín - bạn có thể dùng món này cho bữa tối!
  3. Lọc phần nước dư có màu đục.
  4. Chờ cho đến khi nguội đến nhiệt độ dễ chịu, sau đó thêm một vài giọt tinh dầu yêu thích của bạn.
  5. Gội đầu trước khi đổ nước vo gạo lên tóc. Để ít nhất 15 phút trong khi nhẹ nhàng xoa bóp tóc.
  6. Rửa sạch bằng nước mát.

Nước vo gạo lên men

Bật mí bí quyết dưỡng tóc dài mượt, đen bóng đến từ nguyên liệu siêu 'thân thiện với túi tiền' được người phụ nữ có mái tóc dài nhất thế giới ưa chuộng - Ảnh 7
Ảnh minh họa
  1. Vò một cốc gạo để loại bỏ chất bẩn.
  2. Cho vào bát và đậy nắp lại, ủ nước trong 15 phút, thỉnh thoảng khuấy đều.
  3. Lọc nước vào chai nhựa.
  4. Để nó ở nhiệt độ phòng trong một ngày hoặc cho đến khi nó chuyển sang mùi hơi chua và bắt đầu lên men.
  5. Đổ vào chảo, đun sôi sau đó để nguội.
  6. Thêm một vài giọt tinh dầu cây trà, hoa oải hương hoặc hương thảo tùy chọn.
  7. Dùng nước này thay thế cho dầu gội đầu bằng cách nhẹ nhàng xoa bóp vào da đầu và theo chiều dài của tóc.
  8. Rửa sạch.

Bạn nên gội đầu bằng nước vo gạo bao nhiêu lần là đủ?

Bật mí bí quyết dưỡng tóc dài mượt, đen bóng đến từ nguyên liệu siêu 'thân thiện với túi tiền' được người phụ nữ có mái tóc dài nhất thế giới ưa chuộng - Ảnh 8
Ảnh minh họa

Nếu bạn muốn gặt hái được những lợi ích từ nước vo gạo, bạn cần phải kiên trì thực hiện nó! Tóc dày hơn, bóng hơn và bồng bềnh hơn sẽ không xảy ra chỉ sau một đêm và bạn sẽ cần sử dụng nước vo gạo thường xuyên để thực sự thấy sự khác biệt.

Bật mí bí quyết dưỡng tóc dài mượt, đen bóng đến từ nguyên liệu siêu 'thân thiện với túi tiền' được người phụ nữ có mái tóc dài nhất thế giới ưa chuộng - Ảnh 9
Ảnh minh họa

Hãy thử và tạo thói quen dùng nước vo gạo để gội đầu, gạo là một nguồn thực phẩm cực kỳ rẻ và tốt cho sức khỏe, vì vậy điều này không phải là vấn đề quá đáng lo ngại! Ba lần gội bằng nước vo gạo hoặc nhiều hơn một tuần đều rất tốt.

Tóc dài nhất thế giới

Bật mí bí quyết dưỡng tóc dài mượt, đen bóng đến từ nguyên liệu siêu 'thân thiện với túi tiền' được người phụ nữ có mái tóc dài nhất thế giới ưa chuộng - Ảnh 10
Cô gái có mái tóc dài nhất trên thế giới

Theo Sách Kỷ lục Guinness, Xie Quiping hiện có mái tóc dài nhất thế giới. Với mái tóc dài 5,627 mét, cô ấy giống như một công chúa tóc dài ngoài đời thực. Kỉ lục được thiết lập vào năm 2004, khi Quiping đã nuôi tóc trong tổng cộng 45 năm!

Theo Export home tips

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