Mách phái đẹp những 'thủ thuật' ít ai biết để đột phá nhan sắc, nâng tầm làm đẹp

Chúng ta hãy điểm qua một số bí quyết làm đẹp mà mọi phụ nữ cần phải biết nhé

Bên cạnh vai trò là một thức uống giải độc thần kỳ, trà xanh còn có tác dụng tuyệt vời đối với làn da của bạn. Túi trà xanh giúp giảm sưng và làm đfan hồi da. Khi đặt trên mắt nhắm, túi trà đã làm lạnh có thể mang lại hiệu quả kỳ diệu trong việc loại bỏ những quầng thâm đáng thất vọng đó. Hãy thử nó và bạn sẽ cảm nhận được hiệu quả tuyệt vời này.

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Một lớp son lâu trôi là niềm hạnh phúc cho một ngày dài làm việc, nhưng việc loại bỏ nó tưởng chừng đơn giản lại vô tình gây phức tạp cho chúng ta. Thực hiện mẹo đơn giản này để loại bỏ nó bằng cách nhỏ một ít dầu hạnh nhân ngọt lên miếng bông và chấm lên môi. Siêu rẻ khi so sánh với những loại tẩy trang đắt tiền, mẹo này chắc chắn là đôi bên cùng có lợi cho bạn.

3) Mua các sản phẩm không chứa chất gây kích ứng



Có rất nhiều thứ gắn liền với tuổi mới lớn khiến chúng ta lưu luyến, mụn chắc chắn không nằm trong số đó. Những nốt mụn li ti trên mặt khiến bạn rất thất vọng và mất tinh thần. Che giấu chúng bằng cách trang điểm là cách duy nhất còn lại bạn có thể nghĩ đến.

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Chiến lược đối phó tạm thời này có thể gây tai hại về lâu dài. Trong khi mua đồ trang điểm, đặc biệt là khi bạn có làn da dầu, hãy đảm bảo rằng bạn sử dụng sản phẩm không chứa chất độc. Các sản phẩm không chứa chất dẫn xuất ít gây kích ứng da hoặc làm tắc lỗ chân lông của bạn. Những sản phẩm này sẽ không gây bít lỗ chân lông và ngăn ngừa bạn khỏi những mụn trứng cá khó chịu.

4) Vaseline để tạo dáng lông mày đẹp hơn

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Lông mày đôi khi có thể bị vẽ một cách vụng về. Bạn có thể khắc phục đôi lông mày không đẹp của mình bằng cách thoa một ít Vaseline lên trên và sau đó dùng chổi chải lông mày để tạo dáng thêm. Với thủ thuật này bạn sẽ dễ dàng kẻ chân mày điêu luyện hơn.

5) Massage tóc bằng dầu dừa trước khi gội

Với tất cả những thiệt hại mà chúng ta gây ra như uốn, duỗi nhuôm tóc, việc nuôi dưỡng mái tóc của bạn trở nên vô cùng quan trọng. Mát-xa nhẹ nhàng với một ít dầu dừa mười phút trước khi gội đầu có thể tạo thêm điều kỳ diệu cho mái tóc của bạn. Làm cho mái tóc của bạn trở nên bóng mượt và đáng ghen tị bằng nỗ lực đơn giản này.

6) Tiến hành kiểm tra thử màu tóc

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Màu tóc có chứa một chất hóa học gọi là Paraphenylenediamine, có thể gây dị ứng với một số loại da đầu. Để ngăn bản thân khỏi phản ứng không cần thiết đó, bạn nên tiến hành kiểm tra bản thử màu. Thử một miếng màu sau tai và để trong 24 giờ để kiểm tra xem da bạn có bị dị ứng với sản phẩm đó hay không. Xét cho cùng, phòng bệnh vẫn hơn chữa bệnh.

7) Không cắt lớp biểu bì

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Trong khi làm móng tay, đừng bao giờ cắt những phần mỏng được gọi là lớp biểu bì. Tại sao lại như vậy?

Những lớp biểu bì đó hoạt động như một lớp niêm phong bảo vệ và nếu bị cắt ra, nó sẽ khiến bạn không thể tránh khỏi vi khuẩn hoặc thậm chí nhiễm trùng.

8) Làm sạch bằng nước lạnh

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Sở hữu một làn da không tì vết là điều mà mọi cô gái đều ao ước. Để đạt được điều đó, việc cung cấp nước cho cơ thể từ trong ra ngoài là điều không thể thiếu. Làm sạch da mặt của bạn ít nhất hai lần mỗi ngày bằng nước lạnh. Tránh nước nóng vì nó mở ra các lỗ chân lông cho phép bụi bẩn xâm nhập vào bên trong. Cũng đừng quên uống ít nhất tám cốc nước để giữ cho làn da của bạn mịn màng và rạng rỡ.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, hãy luôn mang theo "đường cong" được gọi là nụ cười của bạn. Xét cho cùng, đó là cách "trang điểm" đẹp nhất mà một cô gái có thể dễ dàng thực hiện.

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Theo Times of India