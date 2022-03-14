Cách chăm sóc da của bạn trước và sau khi triệt lông bằng laser mà bạn nên biết

Quá trình triệt lông bằng laser liên quan đến việc đốt cháy các nang lông bằng cách sử dụng tia laser nhiều lần cho đến khi chúng không hoạt động và ngừng phát triển trong một thời gian dài. Mặc dù cần thực hiện vài buổi và duy trì định kỳ nhưng kết quả lâu dài mà nó mang lại vẫn được nhiều người, đặc biệt là phụ nữ ưa chuộng.

Dưới đây là các mẹo chăm sóc da được đề xuất nhiều nhất trước và sau khi tẩy lông bằng laser:

Nhưng trước khi thực hiện quy trình triệt lông bằng laser, bạn cũng cần biết cách chăm sóc da đúng cách trước và sau khi thực hiện. Điều này sẽ giúp bạn đạt được hiệu quả cao nhất sau mỗi buổi làm việc và bảo vệ làn da của bạn chống lại các tác dụng phụ thông thường của phương pháp tẩy lông bằng laser

Trước khi tiến hành triệt lông

1. Lên lịch tham vấn với bac sĩ

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Trước khi có bất cứ điều gì khác, hãy nhớ tham khảo ý kiến ​​của phòng khám trước. Ngoài việc có được đánh giá thích hợp, điều này sẽ giúp đặt ra kỳ vọng của bạn và cho phép bạn hỏi chuyên gia thẩm mỹ bất kỳ câu hỏi nào bạn có thể có về quy trình. Nếu bạn lo lắng về vấn đề chăm sóc da, đây cũng là thời điểm tốt nhất để hỏi họ để tìm hiểu xem liệu quy trình có phù hợp với bạn không và liệu có lựa chọn thay thế nào không.

Một cuộc tư vấn cũng sẽ cho bạn lời khuyên tốt nhất khi bạn có những vấn đề có thể khiến bạn phải đắn đo về việc thực hiện thủ thuật. Ví dụ, sẹo và sắc tố trên các khu vực bạn muốn điều trị, có thể yêu cầu một quy trình khác để đạt được mục tiêu của bạn.

Bạn cũng có thể có cơ hội nhận được các khuyến mãi đặc biệt về tẩy lông bằng laser và tìm hiểu thêm về các quy trình tốt hơn có thể phù hợp hơn với nhu cầu của bạn.

2. Tránh tiếp xúc với ánh nắng mặt trời

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Nếu bạn dự định điều trị cho đôi chân của mình, hãy đảm bảo rằng chúng không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời ít nhất 4 tuần trước buổi triệt lông theo lịch trình của bạn. Nếu bạn thích ra ngoài, đặc biệt là trong mùa hè, tốt nhất bạn nên lên lịch điều trị tẩy lông bằng laser vào mùa thu hoặc mùa đông. Bạn cũng nên tránh làm rám nắng vùng điều trị bằng mọi cách, ngay cả với các sản phẩm làm rám nắng nhân tạo.

Tia laser được sử dụng để tẩy lông nhắm mục tiêu vào hắc tố melanin, là hắc sắc tố trong nang lông. Tiếp xúc với ánh nắng mặt trời làm tăng hắc tố trong da, vì vậy nếu da của bạn bị rám nắng trước khi điều trị, tia laser cũng có thể sẽ đốt cháy da của bạn, và thậm chí dẫn đến nám lâu dài. Việc điều trị của bạn sẽ hiệu quả hơn nếu nang lông sẫm màu hơn da để tia laser có thể nhắm mục tiêu chúng tốt hơn.

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3. Chuẩn bị Khu vực Điều trị

Bạn nên cạo lông vùng điều trị một ngày trước khi điều trị. Cạo lông có thể gây kích ứng và có thể làm trầm trọng thêm do tia laser, vì vậy, lý tưởng nhất là bạn nên để da lành sau khi cạo trước khi tiến hành laser. Bạn cũng có thể giảm bớt kích ứng thông thường do cạo râu bằng cách sử dụng kem hoặc dầu cạo râu để giữ ẩm cho da.

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Tránh nhổ và tẩy lông vì những phương pháp đó loại bỏ các nang lông mà tia laser nhắm đến. Phải có gốc của lông thì tia laser mới có hiệu quả. Tuy nhiên, cạo lông trên bề mặt rất quan trọng vì bất kỳ sợi lông nào quá dài sẽ bị đốt cháy bởi tia laser.

Đảm bảo vùng điều trị không quá khô vì da khô dễ bị kích ứng hơn và có thể trở nên tồi tệ hơn sau khi điều trị bằng laser.

4. Ngừng sử dụng các sản phẩm chăm sóc da

Ngừng trang điểm, kem dưỡng, chất khử mùi, kem chống nắng, dầu, kem dưỡng ẩm, kem dưỡng da và các sản phẩm chăm sóc da khác trước khi bắt đầu điều trị. Bôi bất cứ thứ gì lên da có thể khiến bạn đổ mồ hôi và giữ lại các vật chất lạ trên da, điều này có thể ngăn tia laser tiếp cận tận gốc lông.

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Hãy tắm trước khi điều trị để bạn có một làn da sạch sẽ. Thông báo cho kỹ thuật viên laser của bạn nếu bạn đã thoa bất cứ thứ gì lên da trước khi điều trị để họ có thể thực hiện các bước cần thiết nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả của việc điều trị trong quá trình bạn đến khám.

Sau khi triệt lông

1. Tránh xa ánh nắng mặt trời

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Đây là một quy tắc quan trọng cần tuân theo sau khi tẩy lông bằng laser. Bạn sẽ phải tránh nắng bằng mọi giá trong 48 giờ đầu tiên. Bạn cũng nên tránh các hoạt động có thể khiến bạn đổ mồ hôi. Điều này cũng áp dụng cho việc tắm nước nóng, tắm hơi, tập thể dục. Những hoạt động này có thể làm tăng nhiệt độ cơ thể và khiến da nóng lên.

Những hoạt động như vậy sẽ khiến bạn có nguy cơ cao bị sẹo, cháy nắng hoặc nám vĩnh viễn. Ở trong nhà càng nhiều càng tốt và sử dụng một số loại kem chống nắng tốt để giảm thiểu tác động của nhiệt độ quá cao lên da của bạn. Thực tế, thoa kem chống nắng nên là thói quen của bạn khi bạn đang điều trị, điều này cũng sẽ giúp làn da của bạn không bị lão hóa sớm.

2. Bôi kem làm dịu

Tẩy lông bằng laser có thể gây kích ứng da và khiến bạn cảm thấy khó chịu, vì vậy bạn sẽ cần thoa kem làm dịu để giảm cảm giác khó chịu sau khi điều trị. Đây là một loại kem phục hồi sẽ giữ cho vùng điều trị mát và ngậm nước.

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Bạn có thể mua một loại kem làm dịu tại nơi bạn đã triệt lông, hoặc chuyên gia thẩm mỹ sẽ giới thiệu một loại kem cho bạn. Nhưng nếu bạn không thể mua kem được, bạn cũng có thể chườm túi đá lên vùng điều trị để làm tê cơn đau và loại bỏ mẩn đỏ sau khi triệt lông. Tắm nước mát cũng sẽ giúp da dịu lại.

3. Tẩy tế bào chết cho vùng điều trị

Một vài ngày sau khi điều trị, tẩy tế bào chết trên vùng điều trị để ngăn ngừa lông mọc ngược. Các sợi lông chết sau quá trình điều trị cũng sẽ bắt đầu rụng và có thể xuất hiện giống như râu hoặc lông mới mọc.

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Bạn sẽ cần giúp những sợi tóc rụng này rụng nhanh hơn bằng cách tẩy tế bào chết trên da. Làm điều này ít nhất ba lần một tuần để đẩy nhanh quá trình rụng lông.

Tẩy lông bằng laser có lợi ích lâu dài khi được thực hiện đúng cách, bao gồm chăm sóc da thích hợp trước, sau và giữa các lần điều trị. Mặc dù có những tác dụng phụ khó chịu như mẩn đỏ và kích ứng nhẹ, nhưng chúng chỉ là tạm thời và có thể dễ dàng giải quyết ngay sau khi quy trình kết thúc. Nhưng quan trọng hơn, trao đổi với chuyên gia thẩm mỹ của bạn và làm theo lời khuyên của họ sẽ giúp bạn có được kết quả tốt nhất.

Theo Beauty Tidbits