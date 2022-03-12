Bác sĩ da liễu Corey L. Hartman, người sáng lập thương hiệu Skin Wellness Dermatology ở Birmingham, Alabama cho biết: "Trong khi nhiều bệnh nhân vảy nến có thể được chỉ ra nguyên do vì tiền sử gia đình thì những người khác cho biết không có ai trong gia đình họ bị bệnh vảy nến. Tình trạng da có thể phát triển bệnh này bất cứ lúc nào và ở bất kỳ ai."

Trên thực tế, lấy số liệu ở Hoa Kỳ, bệnh vảy nến ảnh hưởng đến 1,9% dân số người Mỹ gốc Phi ở Mỹ và 1,6% dân số gốc Tây Ban Nha, so với 3,6% người da trắng, theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Da liễu Lâm sàng và Thẩm mỹ Hoa Kỳ. Nhưng mặc dù tình trạng bệnh có thể ảnh hưởng đến bất kỳ ai, các ví dụ về bệnh vảy nến trong sách giáo khoa và tài liệu tham khảo y tế thường được hiển thị trên tông màu da sáng hơn, để lại lỗ hổng trong việc hiểu cách bệnh vảy nến biểu hiện trên da màu tối hơn.

Tiến sĩ Hartman cho biết trên da trắng, hiện tượng này thường xuất hiện dưới dạng các mảng dày màu đỏ có vảy bạc và thường được tìm thấy trên cánh tay, vai, ngực và chân.

Tiến sĩ Libby cho biết trên những bệnh nhân da màu, các tổn thương da vảy nến đỏ có thể xuất hiện một cách tinh vi hơn và thường biểu hiện dưới dạng màu xám tía hoặc nâu sẫm. Trong khi những tổn thương này vẫn còn vảy, nó thường có màu trắng hoặc xám.

Hậu quả của các đợt bùng phát bệnh vảy nến cũng khác nhau ở những làn da sẫm màu. Bà nói: "Khi các tổn thương vảy nến biến mất, chúng cũng có thể để lại một mảng đổi màu trên da, có thể là một điểm sẫm màu hoặc sáng hơn, có xu hướng tồn tại trong nhiều tháng trên da".

Tiến sĩ Hartman cho biết, vì bệnh vảy nến trông sẽ khác trên da đen và không có đủ kiến thức giáo dục về bệnh này trông như thế nào nên bệnh này thường bị chẩn đoán sai.

Tiến sĩ Libby nói: "Các nghiên cứu cho thấy rằng khi bệnh nhân người Mỹ gốc Phi mắc bệnh vảy nến, họ thường có liên quan đến bệnh rộng hơn so với bệnh nhân da trắng." Điều đó có nghĩa là bạn nên cảnh giác khi phát hiện các triệu chứng và nên tham khảo ý kiến của bác sĩ.

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Tiến sĩ Libby gợi ý: "Hãy tìm những vùng da khô bong tróc được phân định rõ ràng có thể có một số mẩn đỏ hoặc tím liên quan đến bệnh vảy nến nếu bạn nghi mình bị bệnh". Bạn có nhiều khả năng tìm thấy những tổn thương này trên da đầu, khuỷu tay, đầu gối, thân mình, mông và thậm chí cả móng tay, nhưng chúng cũng có thể xuất hiện ở những nơi khác trên cơ thể nữa.

Tiến sĩ Hartman cho biết thêm, những tổn thương này có thể xuất hiện cục bộ ở những vùng nhỏ trên cơ thể hoặc phân bố rộng rãi hơn. Các mảng này cũng có thể ngứa, đau và thậm chí chứa đầy mủ.

Các phương pháp điều trị giống nhau, bất kể màu da của bệnh nhân có thể như thế nào

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Rất may hiện nay trên thế giới có nhiều lựa chọn khi điều trị bệnh vảy nến. Bạn có thể chống lại tình trạng này bằng steroid bôi trên da hoặc bằng thuốc uống và sinh học (về cơ bản là thuốc tiêm) đối với những trường hợp nghiêm trọng hơn.

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Tiến sĩ Hartman nói: "Tôi có xu hướng sẽ kê đơn các loại thuốc sinh học, bởi vì chúng có cách kiểm soát bệnh tốt hơn chỉ với một mũi tiêm đơn giản vài tuần một lầnhiệu quả cho bệnh nhân sẽ cải thiện nhanh hơn. Hầu hết các loại thuốc này đều có thể tự tiêm, vì vậy bạn có thể an tâm sử dụng chúng tại nhà để điều trị bệnh vảy nến của mình mà không phải lo lắng về việc phải thường xuyên quay lại phòng khám".

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Đối phó với bệnh vảy nến giữa các phương pháp điều trị có thể rất khó khăn vì không có cách chữa trị thực sự cho tình trạng này, nhưng có những biện pháp khắc phục tại chỗ như kem dưỡng da nhẹ nhàng được bác sĩ da liễu phê duyệt có thể giúp giảm nhẹ tình trạng tối ưu nếu không quá nặng.

Theo Women's health