Tóc layer là kiểu tóc phù hợp với nhiều dạng khuôn mặt nên được rất nhiều chị em ưa chuộng. Đây được xem là kiểu tóc “Quốc Dân” bởi tóc Layer sẽ góp phần tôn lên những đường nét trên khuôn mặt bạn

Tóc layer là kiểu tóc phù hợp với nhiều dạng khuôn mặt nên được rất nhiều chị em ưa chuộng. Đây được xem là kiểu tóc “Quốc Dân” bởi tóc Layer sẽ góp phần tôn lên những đường nét trên khuôn mặt bạn.

Thực tế kiểu tóc này không phải mới xuất hiện ở nước ta. Mà kiểu tóc này đã làm mưa làm gió ở nước ta nhiều năm về trước với tên gọi là “Tóc Lá”. Cho đến hiện tại, kiểu tóc này mới có tên gọi là tóc layer. Đặc biệt kiểu tóc này được rất nhiều ngôi sao nổi tiếng ưu ái sử dụng.

Nguyên tắc cơ bản của kiểu tóc này, là tóc sẽ được các nhà tạo mẫu cắt tỉa linh hoạt, tạo hình nhiều lớp tóc khác nhau. Các lọn tóc được cắt theo kiểu xen kẽ và xếp chồng lên nhau. Tùy theo độ dài của tóc cũng như yêu cầu của mỗi người mà phần đuôi tóc sẽ được tỉa nhọn, có kiểu dáng hơi cúp vào trong hoặc cũng có thể được tạo hình theo những kiểu uốn layer khác nhau.

Tùy thuộc vào yêu cầu và sở thích của mỗi người mà lựa chọn những độ dài khác nhau. Bạn có thể chọn tóc layer nữ ngắn, tóc layer ngang vai, tóc layer nữ dài hoặc tóc mái layer nữ. Sao cho phù hợp với tổng thể khuôn mặt mình.

Nếu như bạn đang có ý định F5 bản thân, giúp bản thân trở nên ấn tượng và cuốn hút hơn với người đối diện, thì kiểu tóc layer là một trong những sự lựa chọn đáng để tham khảo. Bởi nó không chỉ đa dạng về kiểu dáng mà còn phù hợp với nhiều phong cách khác nhau.

1.2. Tóc Layer đuôi cá là gì?

Tóc layer đuôi cá có lẽ đã không còn quá xa lạ với chị em hội tóc dài. Mái tóc dài với những điểm nhấn đến từ việc cắt tỉa tầng có phần cao hơn lối tóc layer dài và tóc layer tầng truyền thống đã tạo nên mái tóc tóc layer đuôi cá giúp tổng thể khuôn mặt của nàng được trông thon gọn và thanh thú hơn.

Mang trong mình nét đẹp cổ điển và hoài niệm, phong cách tóc layer đuôi cá đã xuất hiện từ nhiều năm trước đây. Nhưng với xu hướng thay đổi thường xuyên, các nhà tạo mẫu tóc đã biến tấu layer đuôi cá với vô vàn kiểu mới mẻ mang lại nhiều nét đẹp riêng biệt. Chỉ cần chọn một phong cách tóc layer đuôi cá phù hợp chắc chắn nhan sắc của bạn sẽ thay đổi tuyệt vời.

1.3. Tóc layer đuôi cá hợp với khuôn mặt nào?

Mỗi khuôn mặt sẽ phù hợp với một kiểu tóc. Chính vì vậy trước khi lựa chọn một kiểu tóc layer nói chung và tóc layer đuôi cá nói riêng cần phải biết kiểu tóc đó có phù hợp với mình hay không? Để có những cân nhắc kỹ càng để có sự lựa chọn sao cho phù hợp với bản thân.

Thông thường để che đi những khuyết điểm trên khuôn mặt, ngoài trang điểm, bạn cần chọn một kiểu tóc phù hợp

Kiểu tóc này được tạo hình ngắn dài để phù hợp với nhiều loại gương mặt. Với cô nàng sở hữu gương mặt cân xứng, hình trái xoan thì để kiểu tóc nào cũng đẹp. Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn sở hữu khuôn mặt như vậy. Để biết mình có phù hợp với kiểu tóc này không hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ở phần tiếp theo:

+ Những bạn có khuôn mặt dài

Thông thường để che đi những khuyết điểm trên khuôn mặt, ngoài trang điểm, bạn cần chọn một kiểu tóc phù hợp. Theo đó, với những người sở hữu gương mặt gầy, trán cao, mặt dài và cằm nhọn thì sẽ phù hợp với tóc layer. Kiểu tóc sẽ giúp bạn tôn lên được ưu điểm và che giấu những khuyết điểm trên gương mặt. Đồng thời giúp cân đối những nét ở phần trán làm giúp khuôn mặt bạn hài hòa, nhẹ nhàng và nữ tính hơn.

Nếu bạn là một cô gái thích cá tính, trẻ trung, pha chút phá cách thì có thể để kiểu tóc layer đuôi cá ngắn. Kiểu tóc này được tỉa gọn gàng, uốn cụp ôm trọn khuôn mặt. Cũng nhờ vậy khuôn mặt cũng trở nên sang trọng, đẹp và cuốn hút hơn.

+ Những bạn có khuôn mặt tròn

Kiểu tóc layer đuôi cá này được cắt tỉa khéo léo và phồng lên nhiều hơn để có thể che đi 2 bên má, làm cho khuôn mặt trông thon gọn hơn

Điểm đặc biệt ở kiểu tóc layer đuôi cá chính là dễ dàng kết hợp với các màu nhuộm. Bạn có thể chọn lựa bất kỳ màu nhuộm yêu thích nào. Đặc biệt, với những nàng có nước da vàng làn da phổ biến của các cô gái Việt, việc kết hợp màu nhuộm với các kiểu layer đuôi cá sẽ giúp chị em có thể cải thiện nước da, tạo nét riêng biệt. Chính vì vậy, tùy vào làn da bạn nên chọn kiểu màu nhuộm phù hợp.

II. Gợi ý các mẫu tóc layer đuôi cá không nên bỏ qua

Như đã nói, không phải khuôn mặt nào cũng phù hợp với tóc Layer đuôi cá. Nhưng với sự biến hóa của mình, các nhà tạo mẫu tóc đã biến tấu tóc layer đuôi cá thành những phiên bản với độ dài, phù hợp với nhiều dạng khuôn mặt khác nhau. Giúp chị em có thể thoải mái lựa chọn. Và dưới đây là những mẫu tóc bạn không nên bỏ qua:

2.1. Tóc layer đuôi cá ngắn

Tóc layer đuôi cá ngắn sẽ có phần tóc cơ bản sẽ ôm trọn gương mặt. Nhờ vậy, những đường nét thu hút, sắc sảo trên khuôn mặt dường như trông rõ nét hơn.

Tóc layer đuôi cá ngắn sẽ có phần tóc cơ bản sẽ ôm trọn gương mặt. Nhờ vậy, những đường nét thu hút, sắc sảo trên khuôn mặt dường như trông rõ nét hơn

Kiểu tóc với phần đuôi tóc uốn cúp lại rất thích hợp cho cô gái mặt tròn. Kiểu tóc này khá dễ tính vì nó phù hợp với hầu hết mọi phong cách từ bánh bèo, đáng yêu, thanh lịch cho đến mạnh mẽ cá tính.

2.2. Tóc layer đuôi cá dài

Kiểu cắt kiểu tóc layer đuôi cá dài mang đến khả năng biến hóa vô cùng linh hoạt cho thần thái, nhan sắc của bạn. Dù kết hợp với phong cách ăn mặc nào, kiểu tóc layer đuôi cá cũng giúp bạn độ thời thượng cao, tạo nên sự “ăn rơ” lí tưởng.

Nếu bạn là một cô gái đang theo đuổi phong cách thời trang quyến rũ thì không nên bỏ qua tóc layer đuôi cá dài. Kiểu tóc này giúp các nàng nổi bật trong đám đông, trở nên vô cùng thu hút và quyến rũ trong các bộ trang phục.

2.3. Layer đuôi cá ngang vai

Layer đuôi cá ngang vai với độ dài vừa phải ôm trọn lấy gương mặt thanh tú, tạo cho gương mặt bạn thần thái hút hồn. Không những vậy, đây là một trong những kiểu tóc giúp bạn “hack” tuổi vô cùng hiệu quả luôn.

So với các kiểu tóc khác thì tóc layer đuôi cá ngang vai giúp các bạn trở nên dịu dàng, gợi cảm, năng động trẻ trung hơn. Chỉ cần bước đến salon tóc và tạo kiểu tóc này, bạn sẽ thay đổi hoàn toàn thay đổi diện mạo một cách bất ngờ, khiến nhiều chàng trai đứng ngồi không yên.

2.4. Tóc layer đuôi cá cho mặt tròn

Nếu đang sở hữu gương mặt tròn, bạn thử tìm hiểu kiểu tóc layer đuôi cá. Kiểu này vừa cắt tỉa gọn gàng, không cần nhiều thời gian chăm sóc lại giúp bạn trẻ trung, năng động hơn rất nhiều. Kiểu tóc ôm vào gương mặt khiến bạn trông giống như một cô công chúa.

Nếu đang sở hữu gương mặt tròn, bạn thử tìm hiểu kiểu tóc layer đuôi cá. Kiểu này vừa cắt tỉa gọn gàng, không cần nhiều thời gian chăm sóc lại giúp bạn trẻ trung, năng động hơn rất nhiều

Tóc layer đuôi cá cho mặt tròn có khá nhiều kiểu đa dạng để bạn lựa chọn. Kiểu tóc này mang đến nét dịu dàng, nữ tính và thanh lịch cho người sở hữu. Đặc biệt giúp che đi khuyết điểm và giúp bạn trở nên xinh đẹp, trẻ trung hơn rất nhiều.

2.5. Tóc tỉa laуer đuôi cá mái thưa

Tóc Layer đuôi cá tỉa mái thưa đã không còn quá xa lạ. Kiểu tóc này giúp bạn có ᴠẻ ngoài thêm ngọt ngào ᴠà đáng уêu ngaу từ những lần gặp gỡ đầu tiên. Mái tóc nàу bạn có thể biến hóa đa dạng tạo nên ᴠẻ đẹp уêu kiều nữ tính khiến bất cứ chàng trai nào cũng phải đắm đuối theo đuổi.

Để thêm ấn tượng đổi mới bạn có thể kết hợp các màu nhuộm phù hợp như nâu tâу, nâu ᴠàng haу highlight để thêm ấn tượng.

2.6. Tóc tỉa laуer đuôi cá хoăn ѕóng

Kiểu tỉa layer đuôi cá làm xoăn theo từng lớp sóng sóng sẽ phù hợp hơn với cô nàng tóc dày. Kiểu tóc được tỉa theo sóng sẽ làm bớt đi độ dày của tóc. Kết hợp cùng phần xoăn sóng sẽ làm cho tóc của bạn trông nhẹ nhàng, bồng bềnh và nữ tính hơn.

Tóc laуer đuôi cá хoăn ѕóng mang đến cho bạn nét đẹp mới lạ ấn tượng mà không kém phần cá tính. Nếu muốn trở nên nổi bật hơn thì bạn nên cho thêm một chút tông màu ѕáng lên tóc như màu nâu ᴠàng, màu nâu cam, màu nâu khói…

2.7. Tóc tỉa laуer đuôi cá uốn хoăn nhẹ

Tóc tỉa laуer uốn хoăn nhẹ ᴠốn giữ trong mình nét thời thượng đẳng cấp ᴠà phong cách phương tâу. Với phần uốn xoăn nhẹ sẽ tạo cảm giác bồng bềnh cho mái tóc, khiến cho bạn vừa dịu dàng nữ tính, vừa có một chút cá tính nữa. Thêm một chút màu nhuộm nữa sẽ khiến bạn luôn là người nổi bật nhất trong đám đông.

2.8. Tóc layer đuôi cá mái bay

Những bạn có vầng trán cao nhờ các lớp tóc layer mái bay bồng bềnh mà trông tổng thể gương mặt được cân đối, nhu hòa hơn đáng kể. Đặc biệt, tóc mái bay layer còn được xem là cứu cánh cho các chị em vốn tự ti về mái tóc có phần mỏng manh của mình.

Những bạn có vầng trán cao nhờ các lớp tóc layer mái bay bồng bềnh mà trông tổng thể gương mặt được cân đối, nhu hòa hơn đáng kể

Với cách xử lý chuyên nghiệp của các nhà tạo mẫu tóc mà các lớp tóc cân đối, chồng lên nhau hợp lý, cho cảm giác mái tóc dày hơn.

III. Cách cắt tóc layer nữ tại nhà

Nếu bạn đang có ý định tự cắt tóc tại nhà, thì chúng tôi khuyên bạn chỉ nên tự tạo kiểu tóc layer nếu bạn tự tin vào tay nghề của mình. Trước đó, bạn cần chuẩn bị một cây kéo lưỡi nhỏ và sắc, lược và dây buộc tóc. Đừng quên gội đầu sạch sẽ và sấy khô tóc. Bởi khi tóc bết và bẩn, bạn rất khó có thể xác định chính xác độ dài của tóc đó. Sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn một số bước cơ bản để có thể cắt một mái tóc Layer hoàn chỉnh:

Cúi ngược đầu xuống, rũ tóc ra đằng trước và chải cho thật mượt, gỡ rối cho tóc.

Dùng dây chun buộc túm tóc lại ở phía đỉnh đầu như buộc tóc đuôi ngựa.

Từ từ di chuyển dây buộc tóc xuống tới vị trí mà bạn muốn cắt, chú ý giữ chặt mối buộc.

Vị trí đặt lưỡi kéo và cắt là vị trí sát với chun buộc tóc.

Chú ý cắt thẳng tay theo phương ngang, không cắt vát, cắt chéo để tránh làm hỏng tóc.

Nếu tóc quá dày, bạn hãy chia thành các lớp để dễ thực hiện hơn.

Khi cắt xong, bạn hãy lật ngược tóc về phía sau, dùng lược chải cẩn thận để điều chỉnh lại độ dài hoặc ngắn theo sở thích.

IV. Cách sấy tóc layer nữ

Nhiều bạn rất thích để kiểu tóc Layer. Tuy nhiên, lại khá ngại bởi sau một lần gội tóc sẽ không vào nếp nữa. Nếu vậy bạn không nên quá lo bởi chăm sóc tóc layer nữ không quá khó, chỉ cần bạn chú ý sấy tóc đúng cách sau khi gội.

Bạn nên sử dụng máy sấy nhiệt nóng và lạnh có miệng dẹt để tập trung sấy phần đuôi cho tóc cụp vào bên trong. Khi sấy, hãy dùng ngón tay để hất tóc từ sau gáy ra trước và vuốt nhẹ cho đuôi tóc vào nếp. Nếu có tóc rối thì dùng đầu ngón tay gỡ nhẹ nhàng, không nên dùng lược chải mạnh tay để tránh là rụng tóc.

Khi sấy, hãy dùng ngón tay để hất tóc từ sau gáy ra trước và vuốt nhẹ cho đuôi tóc vào nếp. Nếu có tóc rối thì dùng đầu ngón tay gỡ nhẹ nhàng, không nên dùng lược chải mạnh tay để tránh là rụng tóc

Lúc bắt đầu sấy chúng tôi khuyên bạn hãy để nhiệt ở mức nóng, sau đó chuyển về sấy lạnh để giảm hư tổn tóc. Đối với các trường hợp làm tóc layer xoăn đuôi thì bạn nên dùng thêm lô cuốn tóc để cố định lọn.

Đừng quên thoa thêm một chút serum dưỡng tóc để tóc luôn mềm đẹp và bóng mượt nhé. Sử dụng đúng sản phẩm chăm sóc tóc và da đầu sẽ giữ cho mái tóc của bạn luôn bồng bềnh và chắc khỏe.

V. Cách chăm sóc tóc uốn layer nữ chắc khỏe đẹp tự nhiên

Để mái tóc luôn bồng bềnh ngay cả khi ngủ dậy hay đi ngoài trời gió to, bạn cần học cách giữ nếp tóc layer nữ. Bạn cần lưu ý:

Gội đầu từ 2-3 lần/tuần, không nên gội quá nhiều, vừa hại da đầu lại mất công sấy tóc vào nếp.

Nên hấp tóc 1-2 lần/tháng để tóc mềm mượt dễ vào nếp hơn.

Sử dụng cả dầu gội và dầu xả để chăm sóc tóc.

Hạn chế dùng lược chải tóc, nên dùng ngón tay để gỡ gối và vuốt đuôi cho tóc vào nếp.

Massage đầu nhẹ nhàng khi gội cho da đầu thông thoáng, loại bỏ được hết dầu thừa và chất nhờn trên da.

Trên đây chúng tôi đã cung cấp cho bạn các thông tin về tóc Layer đuôi cá, cũng như một số cách chăm sóc tóc Layer giúp tóc bạn luôn đẹp như ở tiệm. Hy vọng bài viết này hữu ích với bạn.