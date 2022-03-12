Bệnh tăng nhãn áp là gì? Căn bệnh tưởng chừng chỉ thường gặp ở người lớn nay lại có thể xuất hiện trên con bạn. Trong bài viết này là một số dấu hiệu về tăng nhãn áp ở trẻ mà phụ huynh cần để tâm

Các chuyên gia cho biết, trong khi phổ biến hơn ở người lớn, bệnh tăng nhãn áp - một nhóm bệnh về mắt có thể gây mất thị lực và mù lòa - cũng có thể ảnh hưởng đến trẻ sơ sinh và trẻ em. Mặc dù rất hiếm gặp ở trẻ em, nhưng nó có thể làm tổn thương các dây thần kinh ở phía sau của mắt, hay còn được gọi là dây thần kinh thị giác, dẫn đến mất thị lực dần dần. Bệnh tăng nhãn áp phổ biến hơn ở người cao tuổi nhưng có thể phát triển ở mọi lứa tuổi. Bệnh tăng nhãn áp bẩm sinh xảy ra khi mới sinh trong khi bệnh tăng nhãn áp ở trẻ sơ sinh xảy ra trong ba năm đầu đời. Một dạng khác của bệnh tăng nhãn áp được gọi là bệnh tăng nhãn áp vị thành niên có thể xảy ra với trẻ em dưới 10 tuổi. Bệnh tăng nhãn áp ở trẻ em tương đối hiếm. Bệnh tăng nhãn áp bẩm sinh / trẻ sơ sinh nguyên phát xảy ra trong dân số nói chung với tỷ lệ khoảng 1 trên 10.000 ca sinh. Ở Ấn Độ, tỷ lệ mắc bệnh tăng nhãn áp bẩm sinh nguyên phát (PCG) là một trong 3.300 ca sinh sống và tỷ lệ này chiếm 4,2%, Tiến sĩ Nusrat Bukhari (Mistry), Bác sĩ phẫu thuật mắt, Bệnh viện Masina, Mumbai, nói với IANS.

Ảnh minh họa: Internet Tiến sĩ Sandeep Buttan, Trưởng nhóm Kỹ thuật Toàn cầu - Eye Health ASIA tại Sightsavers cho biết thêm: "Bệnh tăng nhãn áp ở trẻ em, còn được gọi là bệnh tăng nhãn áp bẩm sinh nguyên phát, là một bệnh khá hiếm. Nó tồn tại phần lớn là do một khiếm khuyết bẩm sinh dẫn đến tăng áp lực của mắt khi sinh". Trẻ sơ sinh và trẻ em bị bệnh tăng nhãn áp thường có các dấu hiệu và triệu chứng khác với người lớn. Có một số triệu chứng nên mọi người có thể không nhận thấy trong một thời gian dài rằng họ đang mất thị lực. Vì vậy, cách tốt nhất để phát hiện bệnh tăng nhãn áp ở người lớn là kiểm tra. Buttan cho biết: “Nhưng ở trẻ em, các dấu hiệu phổ biến của bệnh tăng nhãn áp là giác mạc bị đục, chảy nước mắt quá nhiều, không thích ánh sáng và đôi khi mất khả năng mở mắt. Ông nói thêm: “Tất cả ba triệu chứng này đều là những dấu hiệu rõ ràng cho thấy một đứa trẻ bị bệnh tăng nhãn áp. Trong những trường hợp như vậy, đứa trẻ phải được đưa đến bệnh viện và điều trị càng sớm càng tốt.

Nhiều trường hợp bệnh tăng nhãn áp ở trẻ em không có nguyên nhân xác định cụ thể và được coi là bệnh tăng nhãn áp nguyên phát. Khi bệnh tăng nhãn áp được gây ra bởi hoặc kết hợp với một tình trạng hoặc bệnh cụ thể, nó được gọi là bệnh tăng nhãn áp thứ phát. Ví dụ về các tình trạng có thể liên quan đến bệnh tăng nhãn áp ở trẻ em bao gồm Hội chứng Axenfeld-Reiger - một rối loạn về mắt được đặc trưng bởi những bất thường của phần trước của mắt, chứng loạn sắc tố - một rối loạn về mắt đặc trưng bởi sự vắng mặt hoàn toàn hoặc một phần của mống mắt, Hội chứng Sturge-Weber - một tình trạng thần kinh; bệnh u xơ thần kinh - rối loạn di truyền gây ra các khối u hình thành trên mô thần kinh, sử dụng steroid mãn tính, chấn thương hoặc phẫu thuật mắt trước đó như cắt bỏ đục thủy tinh thể ở thời thơ ấu, Bukhari nói. Ảnh minh họa: Internet Bukhari lưu ý: "Không phải tất cả những bệnh nhân mắc các bệnh này đều sẽ phát triển bệnh tăng nhãn áp, nhưng tỷ lệ mắc bệnh tăng nhãn áp của họ cao hơn nhiều so với mức trung bình và họ nên được theo dõi thường xuyên. Trong khi nhiều trẻ em và người lớn được kê đơn thuốc trong giai đoạn đầu của bệnh tăng nhãn áp, thì phần lớn là phương pháp điều trị phẫu thuật. Bukhari nói rằng bệnh tăng nhãn áp ở trẻ em được điều trị bằng cách hạ nhãn áp (IOP) bằng thuốc và / hoặc phẫu thuật. Hầu hết các trường hợp tăng nhãn áp ở trẻ em nguyên phát đều được điều trị bằng phẫu thuật." Phẫu thuật cắt bè củng giác mạc và phẫu thuật mở góc, để mở các ống dẫn lưu, là những can thiệp phẫu thuật phổ biến nhất. Bukhari cho biết, các thủ tục khác tạo ra một con đường nhỏ để chất lỏng (chất lỏng do mắt tạo ra) thoát ra khỏi mắt. Bên cạnh đó, thủ thuật laser cũng có thể có lợi trong một số trường hợp. Thuốc nhỏ mắt và thuốc uống là những phương pháp điều trị chính cho bệnh tăng nhãn áp thứ phát và tăng nhãn áp vị thành niên và thường được sử dụng như một liệu pháp bổ sung sau phẫu thuật trong bệnh tăng nhãn áp nguyên phát ở trẻ em. Điều trị sớm là chìa khóa then chốt và sự chậm trễ gây ra bởi đại dịch đang diễn ra, tình huống phong tỏa cũng là một yếu tố rất lớn trong việc làm tăng các ca bệnh tăng nhãn áp trong nước, điều này có thể được ngăn chặn nếu được điều trị sớm hơn, các chuyên gia cho biết.

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