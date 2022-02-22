TOP 5 loại thực phẩm tuyệt vời để tăng cường sức khỏe của mắt, bạn không nên bỏ qua

Sức khỏe 22/02/2022 09:00

Mắt là một cơ quan quan trọng trên cơ thể con người, do vậy để giữ cho đôi mắt được khỏe mạnh là rất quan trọng. Để có thể giữ cho đôi mắt khỏe mạnh thì chúng ta nên có một chế độ ăn uống lành mạnh.

Đôi mắt dựa vào các động mạch nhỏ để lấy oxy và chất dinh dưỡng, giống như trái tim dựa vào các động mạch lớn hơn nhiều. Do vậy, giữ cho các động mạch khỏe mạnh sẽ giúp ích cho đôi mắt.

1. Ớt chuông

Ớt chuông là một loại quả chứa nhiều vitamin C, đây là loại vitamin có tác dụng rất tốt đối với các mạch máu ở mắt. Khoa học đã chỉ ra rằng vitamin C có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh đục thủy tinh thể.

Loại vitamin này còn được tìm thấy trong nhiều loại rau và trái cây khác như cải chíp, súp lơ, đu đủ và dâu tây. Vitamin C dễ bị phân hủy bởi nhiệt, do đó bạn nên lựa chọn các loại thực phẩm có thể ăn sống để tăng khả năng hấp thụ. 

TOP 5 loại thực phẩm tuyệt vời để tăng cường sức khỏe của mắt, bạn không nên bỏ qua - Ảnh 1
Ớt chuông có màu sắc rực rỡ còn chứa các thành phần vitamin A và E, là thực phẩm tốt cho mắt cận. Ảnh minh họa: internet

2. Cá nước lạnh có axit béo omega-3

Chế độ ăn giàu axit béo omega-3 từ cá nước lạnh có thể giúp giảm nguy cơ phát triển bệnh mắt sau này. Những loại cá này bao gồm cá hồi, cá ngừ, cá mòi, cá bơn và cá hồi. Ăn các loại cá này có thể giúp ích cho những người bị khô mắt.

3. Bông cải xanh

Thiếu vitamin B2 có thể khiến mắt nhạy cảm với ánh sáng, gây viêm, mờ mắt và mệt mỏi mắt. Vitamin B2 cũng đóng vai trò trong việc ngăn ngừa đục thủy tinh thể hoặc trì hoãn đục thủy tinh thể do tuổi tác.

Bông cải xanh cũng chứa các chất chống oxy hoá như lutein và zeaxanthin và vitamin A rất cần thiết cho thị lực khỏe mạnh. Để có được lợi ích dinh dưỡng tối đa, hãy ăn bông cải xanh sống ví dụ như trộn salad hoặc xay sinh tố.

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Bông cải xanh chứa lượng vitamin B2 dồi dào. Ảnh minh họa: internet

4. Cà rốt

Cà rốt chứa rất nhiều beta-carotene, tiền thân của vitamin A. Vitamin A ngăn ngừa mù đêm, giúp tăng cường sức khỏe giác mạc, bảo vệ các tế bào trong mắt và khắp cơ thể.

Cà rốt cũng chứa lutein, giúp tăng mật độ sắc tố trong võng mạc (tế bào hình bầu dục màu vàng gần trung tâm của võng mạc). Điều này giúp bảo vệ võng mạc và làm giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng. 

TOP 5 loại thực phẩm tuyệt vời để tăng cường sức khỏe của mắt, bạn không nên bỏ qua - Ảnh 3
Cà rốt cũng giàu chất xơ và kali. Ảnh minh họa: internet
 

5. Dâu Tây

Dâu tây có chứa một lượng vitamin C dồi dào giúp giữ cho mắt khỏi bệnh viêm. Các chất chống oxy hoá khác nhau có trong dâu tây có thể giúp ngăn ngừa các vấn đề mắt như khô mắt, thoái hóa điểm vàng và khuyết tật thị lực.

TOP 5 loại thực phẩm tuyệt vời để tăng cường sức khỏe của mắt, bạn không nên bỏ qua - Ảnh 4
Ăn dâu tây hàng ngày có thể làm giảm khả năng xảy ra các vấn đề về mắt liên quan đến tuổi tác. Ảnh minh họa: internet

 

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