Theo nghiên cứu trên tạp chí Biomedical Report, thì loại trái cây nhiệt đới có mùi thơm và vị ngọt hơi chua này chứa bromelain, một loại enzym chống viêm đã được chứng minh là làm giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ.

Enzyme papain có trong đu đủ, đã được chứng minh là có tác dụng làm giải tỏa đầy hơi do khó tiêu. Một trong số các enzym khác như chymopapain, có tác dụng giảm viêm.

Một chén đu đủ chín chứa 144% nhu cầu vitamin C hằng ngày (88 mg). Ảnh minh họa: internet

3. Xoài

Xoài ngày càng được các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá cao do hàm lượng beta-caroten đặc biệt cao, là chất mà cơ thể chuyển đổi thành vitamin A để thúc đẩy hệ miễn dịch khỏe mạnh và giữ cho đôi mắt tinh tường.

Xoài còn chứa hơn 60 mg vitamin C mỗi cốc. Ảnh minh họa: internet

4. Bưởi

Mặc dù cam là một nguồn vitamin C tuyệt vời, song bưởi chùm còn chứa nhiều hơn. Chỉ một nửa quả bưởi chùm đã chứa gần 50% khẩu phần vitamin C khuyến nghị hàng ngày, cùng với đó là hàm lượng chất xơ, kali và vitamin A. Vitamin B trong bưởi chùm có liên quan đến sản sinh collagen nên trái cây cũng có thể phục hồi da và tóc bị tổn thương hoặc bị nhờn.

Vitamin B trong bưởi chùm có liên quan đến sản sinh collagen. Ảnh minh họa: internet

5. Chuối

Chuối là một trong những loại cây lương thực quan trọng nhất trên hành tinh. Nó là loại thực vật thuộc họ Musa có nguồn gốc từ Đông Nam Á và được trồng nhiều ở các khu vực ấm áp. Chuối là một nguồn chất xơ lành mạnh, giàu kali, vitamin B6, vitamin C, chất chống oxy hóa và các phytonutrients.

Chuối là một nguồn chất xơ lành mạnh. Ảnh minh họa: internet

6. Táo

Táo rất giàu chất xơ. Một quả táo cỡ trung bình (100 gram) chứa khoảng 4 gram chất dinh dưỡng này, chiếm 17% giá trị dinh dưỡng cần thiết mỗi ngày. Một phần chất xơ của táo đến từ các chất xơ không hòa tan và chất xơ hòa tan được gọi là pectin.

Táo được biết đến là loại trái cây có nhiều vitamin và khoáng chất. Táo cung cấp nhiều vitamin C cho cơ thể. Loại vitamin này là chất chống oxy hóa phổ biến trong trái cây.

Táo cung cấp nhiều vitamin C cho cơ thể. Ảnh minh họa: internet

7. Lựu

Thường xuyên ăn lựu sẽ có mang lại nhiều lợi ích như sau: Nâng cao sức đề kháng, hạ huyết áp, ngăn ngừa đông máu, giảm viêm xương khớp, xơ vữa động mạch, phòng ngừa ung thư,...

Nước ép lựu chứa nhiều chất chống oxy hóa. Nó cũng là một nguồn kali rất tốt, duy trì năng lượng và kiểm soát huyết áp cao.