Sở Y Tế TP.HCM: Không chủ quan với dịch Covid-19 hậu Tết Nguyên đán

Sức khỏe 08/02/2022 17:01

Sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán 2022, nhiều người dân đã quay trở lại TP.HCM để làm việc do đó mỗi người dân cần tự giác chủ động phòng chống dịch Covid-19 và không được chủ quan.

Dẫn tin từ Người lao động, Chánh Văn phòng Sở Y tế TP.HCM bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai khuyến cáo, để phòng ngừa dịch Covid-19, nhất là biến chủng Omicron nên người dân cần tuân thủ nguyên tắc 5K, khai báo y tế trên ứng dụng PC Covid-19 nhằm kịp thời giám sát, truy vết các ca bệnh. 

Theo bà Mai ngành y tế đã dự báo sau Tết có thể số ca mắc Covid-19 sẽ tăng nhưng không bị động vì đã có sự chuẩn bị từ trước. Ngay từ trước Tết, thành phố đã có chuẩn bị những phương án cụ thể cho các bệnh viện và vẫn duy trì đến hiện nay. Trong vòng 24 giờ, nếu có sự gia tăng số ca mắc Covid-19, các bệnh viện sẽ nhanh chóng được tái hoạt động theo kế hoạch khi có tình huống khẩn cấp. Có thể nói tất cả các bệnh viện tại TP HCM đều luôn trong tư thế sẵn sàng. TP HCM cũng triển khai tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 xuyên Tết. Đồng thời, mở rộng chiến dịch bảo vệ người có nguy cơ từ 65 tuổi xuống 50 tuổi và thêm đối tượng là phụ nữ mang thai. Thời gian qua, tại thành phố đã thực hiện tốt, nay tiếp tục được chú trọng nhằm bảo vệ, chăm sóc kịp thời các đối tượng nguy cơ.

Sở Y Tế TP.HCM: Không chủ quan với dịch Covid-19 hậu Tết Nguyên đán - Ảnh 1

BS-CK2 Hồ Hữu Đức, Phó trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Thống Nhất (TP HCM) kiêm Phó Giám đốc Bệnh viện Dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 đa tầng quận Tân Bình, cho biết trong những ngày Tết tại bệnh viện chỉ có 10 ca nhập viện.

Theo bác sĩ Đức, những ngày trước Tết trung bình mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận khoảng 4-5 ca. Tuy nhiên, trong những ngày Tết, trung bình chỉ có 1 ca/ngày nhập viện điều trị. Từ đầu tuần này, khi mọi người trở lại thành phố sau nghỉ Tết, dự báo số ca mắc Covid -19 có thể sẽ tăng nhẹ. "Tuy nhiên, nếu có gia tăng số ca mắc thì tình hình vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Bởi hiện tại, người dân đã có ý thức phòng ngừa và tỉ lệ tiêm vắc-xin phòng Covid-19 đã khá cao" - BS Đức chia sẻ với báo Người lao động.

Sở Y Tế TP.HCM: Không chủ quan với dịch Covid-19 hậu Tết Nguyên đán - Ảnh 2
Người dân đã ý thức mang khẩu trang ở nơi công cộng.

Bởi vậy, cùng với vaccine, khả năng đáp ứng của hệ thống y tế thì ý thức của người dân trong việc tuân thủ nghiêm túc nguyên tắc 5K: Khẩu trang, Khử khuẩn, Khoảng cách, Không tập trung, Khai báo y tế, là một trong những biện pháp quan trọng chung sống hòa bình, an toàn trước dịch bệnh Covid-19.

Thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch chúng ta mới hạn chế được sự lây lan và giúp việc mở cửa trường học đạt hiệu quả, hạn chế thấp nhất việc gián đoạn, kể cả ở quy mô nhỏ.

Ảnh minh họa: Internet

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