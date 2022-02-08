Sở Y Tế TP.HCM: Không chủ quan với dịch Covid-19 hậu Tết Nguyên đán

Dẫn tin từ Người lao động, Chánh Văn phòng Sở Y tế TP.HCM bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai khuyến cáo, để phòng ngừa dịch Covid-19, nhất là biến chủng Omicron nên người dân cần tuân thủ nguyên tắc 5K, khai báo y tế trên ứng dụng PC Covid-19 nhằm kịp thời giám sát, truy vết các ca bệnh.

Theo bà Mai ngành y tế đã dự báo sau Tết có thể số ca mắc Covid-19 sẽ tăng nhưng không bị động vì đã có sự chuẩn bị từ trước. Ngay từ trước Tết, thành phố đã có chuẩn bị những phương án cụ thể cho các bệnh viện và vẫn duy trì đến hiện nay. Trong vòng 24 giờ, nếu có sự gia tăng số ca mắc Covid-19, các bệnh viện sẽ nhanh chóng được tái hoạt động theo kế hoạch khi có tình huống khẩn cấp. Có thể nói tất cả các bệnh viện tại TP HCM đều luôn trong tư thế sẵn sàng. TP HCM cũng triển khai tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 xuyên Tết. Đồng thời, mở rộng chiến dịch bảo vệ người có nguy cơ từ 65 tuổi xuống 50 tuổi và thêm đối tượng là phụ nữ mang thai. Thời gian qua, tại thành phố đã thực hiện tốt, nay tiếp tục được chú trọng nhằm bảo vệ, chăm sóc kịp thời các đối tượng nguy cơ.