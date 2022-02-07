CHÍNH THỨC: 41 tỉnh thành đạt 'vùng xanh' trong sáng ngày 7/2, tín hiệu đáng mừng cho cả nước

Tin y tế 07/02/2022 14:38

Bộ Y tế đã công bố đánh giá cấp độ dịch Covid-19 mới nhất đối với các tỉnh, thành phố trong cả nước. Theo đó, cả nước hiện có 41 tỉnh, thành phố ở cấp độ 1 (vùng xanh, nguy cơ thấp). 22 tỉnh, thành phố còn lại ở cấp độ 2 (vùng vàng, nguy cơ trung bình).

Bộ Y tế đã có công văn đề nghị các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị, xã hội tiếp tục nâng mức cảnh giác cao nhất đối với dịch Covid-19, đặc biệt đối với biến thể Omicron; tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, bệnh viện, trường học, cơ sở sản xuất, chợ, siêu thị, nhà ga, sân bay, bến xe… nhất là khi đưa học sinh trở lại học tập trực tiếp tại trường, người lao động trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

41 tỉnh, thành thuộc vùng xanh - cấp độ 1

Đến tối 6/2, thống kê cấp độ dịch của các địa phương theo Nghị quyết 128 của Chính phủ cho thấy có 41 tỉnh, thành thuộc vùng xanh - cấp độ 1 về dịch Covid-19; 22 tỉnh, thành thuộc vùng vàng - cấp độ 2 về dịch...

Số tỉnh, thành vùng xanh - cấp độ 1 về dịch Covid-19 đã tăng lên 41 địa phương; 22 tỉnh, thành còn lại là vùng vàng. Hiện cả nước không còn tỉnh, thành nào là vùng cam, đỏ.

CHÍNH THỨC: 41 tỉnh thành đạt 'vùng xanh' trong sáng ngày 7/2, tín hiệu đáng mừng cho cả nước - Ảnh 1

Dẫn tin từ Công thông tin điện tử của Bộ Y tế, tính đến ngày 7/2, cả nước hiện cơ bản là vùng xanh với 7.784 xã, phường. Về tỷ lệ đánh giá cấp độ dịch, cả nước hiện cơ bản là vùng xanh với 7.784 xã, phường là vùng xanh, chiếm 73,4%; Có 2.234 xã, phường thuộc vùng vàng, chiếm 22%; Có 460 xã, phường là vùng cam, chiếm 4,3%. Đến nay, cả nước chỉ còn 26 xã, phường thuộc vùng đỏ, chiếm 0,2%.

Bộ Y tế cho biết tiếp tục rà soát, đánh giá cấp độ dịch theo hướng dẫn tại Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/1/2022 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ để tổ chức các biện pháp đáp ứng dịch phù hợp, làm cơ sở triển khai các hoạt động kinh tế - xã hội phù hợp với Nghị quyết số 128/NQ-CP và tình hình dịch bệnh.

Bộ Y tế nhận định, sau gần 2 năm ứng phó với đại dịch COVID-19, nước ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác phòng chống dịch.

Đến nay, dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát, số người mắc và tử vong do COVID-19 thời gian qua liên tục giảm. Cuộc sống đang dần trở về trạng thái bình thường mới.

Ảnh minh họa: internet

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