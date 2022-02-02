Tin COVID - 19: sáng 2/2 có 185 ca nhiễm Omicron, số bệnh nhân nặng giảm mạnh

Sức khỏe 02/02/2022 14:03

Bộ Y tế cho biết, đến nay hơn 2,06 triệu bệnh nhân COVID-19 ở nước ta đã khỏi bệnh; Theo thống kê, số bệnh nhân nặng cũng đang giảm mạnh hiện còn hơn 3.300 ca; TP HCM sẽ vẫn tiếp tục triển khai "Chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ"...

Tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam

Theo thống kê của Bộ Y tế, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 2.286.750 ca nhiễm, đứng thứ 31/225 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 144/225 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 23.169 ca nhiễm).

Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay): + Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 2.279.719 ca, trong đó có 2.059.241 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. + Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP. Hồ Chí Minh (514.047), Bình Dương (292.908), Hà Nội (134.223), Đồng Nai (99.910), Tây Ninh (88.284).

Cả nước có 185 ca mắc Covid-19 nhiễm biến chủng Omicron.

Đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 185 ca mắc Covid-19 do biến chủng Omicron tại TP. Hồ Chí Minh (92), Quảng Nam (27), Quảng Ninh (20), Hà Nội (14), Khánh Hòa (11), Đà Nẵng (8 ), Kiên Giang (4), Thanh Hóa (2), Hải Dương (1), Hải Phòng (1), Long An (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Bình Dương (1), Lâm Đồng (1), Ninh Bình (1).

Tin COVID - 19: sáng 2/2 có 185 ca nhiễm Omicron, số bệnh nhân nặng giảm mạnh - Ảnh 1
Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 2.286.750 ca mắc Covid-19. Nguồn Bộ Y tế.
 

Tình hình điều trị

(Số liệu do Sở Y tế các tỉnh, thành phố báo cáo hàng ngày trên Hệ thống quản lý COVID-19 của Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế - cdc. kcb. vn)

Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 39.608 ca

Tổng số ca được điều trị khỏi: 2.062.058 ca

Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 3.315 ca, trong đó:

- Thở ôxy qua mặt nạ: 2.349 ca

- Thở ôxy dòng cao HFNC: 451 ca

- Thở máy không xâm lấn: 111 ca

- Thở máy xâm lấn: 390 ca - ECMO: 14 ca (Thông tin về số ca tử vong sẽ được cập nhật trở lại vào ngày 03/02/2022) III.

Tình hình xét nghiệm

Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện xét nghiệm được 32.222.864 mẫu tương đương 77.232.838 lượt người, tăng 18.230 mẫu so với ngày trước đó.

Tin COVID - 19: sáng 2/2 có 185 ca nhiễm Omicron, số bệnh nhân nặng giảm mạnh - Ảnh 2

Tình hình tiêm chủng:

Bộ Y tế cho biết trong ngày 31/01 có 145.079 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 181.431.371 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 79.073.848 liều, tiêm mũi 2 là 74.168.251 liều, tiêm mũi 3 (tiêm bổ sung/tiêm nhắc và mũi 3 liều cơ bản) là 28.189.272 liều.

TP HCM đang nỗ lực bao phủ vaccine trong cộng đồng đến hết tháng 2 theo chỉ đạo của Thủ tướng. Việc tiêm liều bổ sung và nhắc lại (còn gọi là mũi 3) giúp tăng khả năng bảo vệ của cơ thể trước biến chủng Omicron và các chủng khác, vì hiệu quả vaccine có thể giảm dần theo thời gian.

Bộ Y tế đề nghị các địa phương tổ chức chiến dịch tiêm chủng vaccine thần tốc mùa xuân năm 2022 theo tinh thần làm xuyên Tết, "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người", bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả theo hướng dẫn của Bộ Y tế; phấn đấu trong quý I/2022 hoàn thành việc tiêm mũi 3 cho người trên 18 tuổi, bảo đảm tiêm hết cho người cao tuổi, người có bệnh nền, lực lượng tuyến đầu, công nhân lao động trong các khu công nghiệp cho những người có đủ điều kiện tiêm chủng. 

Ảnh minh họa: internet

TP.HCM nỗ lực “phủ vaccine” xuyên Tết Nhâm Dần: Hơn 1.000 người đi tiêm tại 22 điểm tiêm chủng trên toàn địa bàn

TP.HCM nỗ lực “phủ vaccine” xuyên Tết Nhâm Dần: Hơn 1.000 người đi tiêm tại 22 điểm tiêm chủng trên toàn địa bàn

Theo báo cáo từ Sở Y tế TP.HCM, trong ngày 1/2/2022, tức mùng 1 Tết Nhâm Dần 2022, có 1.574 người đi tiêm vắc xin Covid-19 tại 22 điểm tiêm ở 22 quận, huyện và TP.Thủ Đức.

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Từ khóa:   tin y tế thông tin Covid - 19 ca nhiễm Omicron

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