TP.HCM nỗ lực “phủ vaccine” xuyên Tết Nhâm Dần: Hơn 1.000 người đi tiêm tại 22 điểm tiêm chủng trên toàn địa bàn

Sức khỏe 02/02/2022 09:05

Theo báo cáo từ Sở Y tế TP.HCM, trong ngày 1/2/2022, tức mùng 1 Tết Nhâm Dần 2022, có 1.574 người đi tiêm vắc xin Covid-19 tại 22 điểm tiêm ở 22 quận, huyện và TP.Thủ Đức.

Trong ngày 31/01 có 145.079 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 181.431.371 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 79.073.848 liều, tiêm mũi 2 là 74.168.251 liều, tiêm mũi 3 (tiêm bổ sung/tiêm nhắc và mũi 3 liều cơ bản) là 28.189.272 liều.

 

TP.HCM nỗ lực “phủ vaccine” xuyên Tết Nhâm Dần: Hơn 1.000 người đi tiêm tại 22 điểm tiêm chủng trên toàn địa bàn - Ảnh 1

 

Dẫn tin từ Thanh niên, kế hoạch tiêm vắc xin Covid-19 tại TP.HCM là tiếp tục tiêm đủ liều cơ bản cho người từ 18 tuổi trở lên (bao gồm người từ các tỉnh về TP.HCM sinh sống và làm việc), tiêm cho trẻ em 12-17 tuổi, tiêm mũi bổ sung và mũi nhắc lại cho các đối tượng theo quy định.

Theo báo cáo từ Sở Y tế TP.HCM, trong ngày 1/2/2022, tức mùng 1 Tết Nhâm Dần 2022, có 1.574 người đi tiêm vắc xin Covid-19 tại 22 điểm tiêm ở 22 quận, huyện và TP.Thủ Đức.

Trong đó có 86 liều tiêm mũi 1, 233 liều tiêm mũi 2, 178 liều tiêm mũi bổ sung và 1.077 liều tiêm mũi nhắc lại. TP.HCM tiếp tục tiêm vắc xin Covid-19 xuyên Tết.

Như vậy, đến nay TP.HCM đã tiêm 19,95 triệu liều tiêm vắc xin Covid-19. Trong đó, hơn 8,1 triệu liều mũi 1, hơn 7,28 triệu liều mũi 2, 659.784 liều mũi bổ sung và 3,89 triệu liều mũi nhắc lại. 

TP.HCM nỗ lực “phủ vaccine” xuyên Tết Nhâm Dần: Hơn 1.000 người đi tiêm tại 22 điểm tiêm chủng trên toàn địa bàn - Ảnh 2

 

Tính từ 16h ngày 31/01 đến 16h ngày 01/02, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 11.023 ca nhiễm mới, trong đó 12 ca nhập cảnh và 11.011 ca ghi nhận trong nước (giảm 1.626 ca so với ngày trước đó) tại 55 tỉnh, thành phố (có 7.303 ca trong cộng đồng). 

Ngành y tế TP HCM tổ chức 24 điểm tiêm vaccine phòng COVID-19 cố định ở 22 địa phương phục vụ người dân trong dịp Tết Nguyên đán.

TP HCM đang nỗ lực bao phủ vaccine trong cộng đồng đến hết tháng 2 theo chỉ đạo của Thủ tướng. Việc tiêm liều bổ sung và nhắc lại (còn gọi là mũi 3) giúp tăng khả năng bảo vệ của cơ thể trước biến chủng Omicron và các chủng khác, vì hiệu quả vaccine có thể giảm dần theo thời gian.

Bộ Y tế đề nghị các địa phương tổ chức chiến dịch tiêm chủng vaccine thần tốc mùa xuân năm 2022 theo tinh thần làm xuyên Tết, "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người", bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả theo hướng dẫn của Bộ Y tế; phấn đấu trong quý I/2022 hoàn thành việc tiêm mũi 3 cho người trên 18 tuổi, bảo đảm tiêm hết cho người cao tuổi, người có bệnh nền, lực lượng tuyến đầu, công nhân lao động trong các khu công nghiệp cho những người có đủ điều kiện tiêm chủng. 

Ảnh minh họa: internet

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