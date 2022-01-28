Cần Thơ cho phép người dân về quê ăn tết không phải cách ly y tế

Sức khỏe 28/01/2022 17:52

Người dân Cần Thơ trở về quê không phải cách ly y tế, thực hiện tốt 5K và tự theo dõi sức khỏe tại nhà.

Dẫn tin từ Người lao động, ngày 28/1, UBND TP.Cần Thơ đã có văn bản gửi các đơn vị có liên quan về việc tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong nước về quê nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Cần Thơ cho phép người dân về quê ăn tết không phải cách ly y tế - Ảnh 1
Văn bản của UBND TP Cần Thơ - Ảnh: Người Lao Động

Cụ thể, UBND TP giao Giám đốc Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch UBND quận, huyện, xã, phường, thị trấn và thủ trưởng các cơ quan đơn vị, hướng dẫn người dân về quên nhân dịp Tết Nguyên đán.

Trong văn bản ghi rõ, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 gồm: Thực hiện "5K", tự theo dõi sức khỏe, không phải cách ly y tế. Nếu có biểu hiện nghi ngờ mắc Covid-19 như sốt, ho, khó thở... thì hạn chế tiếp xúc và hạn chế đi lại, thông báo ngay cho y tế địa phương để được hướng dẫn, xét nghiệm SARS-CoV-2 và xử lý theo quy định.

Cần Thơ cho phép người dân về quê ăn tết không phải cách ly y tế - Ảnh 2

Số ca nhiễm có thể ngày một tăng cao do giao lưu và mua bán vào dịp tết Nguyên đán, ngành y tế hiện nay đã xây dựng các phương án phòng, chống dịch, trong đó bảo đảm được mục tiêu là giảm tỷ lệ bệnh nhân chuyển tầng, chuyển nặng và tử vong. Vì thế mỗi người dân cần phối hợp nghiêm túc để cùng thích ứng và chống dịch hiệu quả, thực hiện tốt "5K" để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng.

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