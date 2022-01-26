Bạn có biết: phát ban trên da là dấu hiệu ít phổ biến khi nhiễm SARS-CoV-2 nhưng không thể chủ quan

Sức khỏe 26/01/2022 16:03

Sốt, ho, khó thở là những triệu chứng đặc trưng ở người mắc Covid-19 và các nhà khoa học cho biết dấu hiệu của Covid-19 không chỉ giới hạn ở hệ hô hấp. Nhiều bệnh nhân có thể bị phát ban trên da. Đây không phải là triệu chứng ban đầu của Covid-19 và cũng ít phổ biến, nhưng không thể bị bỏ qua.

Dẫn tin từ Zing News, dữ liệu từ Ứng dụng nghiên cứu ZOE COVID của Anh chỉ ra rằng những thay đổi trên da, ngón tay, ngón chân, miệng và lưỡi có thể là triệu chứng của Covid-19. Mặc dù phát ban có thể ít phổ biến hơn các dấu hiệu khác của Covid-19, các nhà nghiên cứu cho biết những thay đổi trên da có thể dễ dàng nhận ra, điều này giúp mọi người phát hiện bất thường và theo dõi sức khỏe.

Theo Sức khỏe và đời sống, 47% gặp các thay đổi về da xuất hiện đồng thời một lúc với các dấu hiệu COVID-19 khác; 35% gặp các thay đổi về da sau những dấu hiệu COVID-19. Điều khiến các nhà khoa học quan tâm là có khoảng 21% nói rằng, phát ban da là dấu hiệu duy nhất mà họ gặp khi bị nhiễm virus. Với nghiên cứu trên, các tác giả cho rằng những thay đổi trên da có thể dễ dàng nhận ra, điều này giúp phát hiện virus và theo dõi được dễ dàng hơn.

Bạn có biết: phát ban trên da là dấu hiệu ít phổ biến khi nhiễm SARS-CoV-2 nhưng không thể chủ quan - Ảnh 1

Ngón chân COVID: Theo Hiệp hội Da liễu Anh (BAD), tình trạng ngón chân và ngón tay COVID có thể là dấu hiệu COVID-19 đáng chú ý nhất. Về y học thì đây được gọi là hiện tượng bị cước chân, cước tay xuất hiện khi trời lạnh nhưng khi thời tiết ấm hơn thì có thể là bất thường, nhất là lúc đại dịch bùng phát. Khi phát ban lành lại, các lớp da trên cùng có thể bong ra khỏi vùng sưng đỏ và để lại các lớp vảy.

Chàm ở vùng cổ và ngực: Phát ban dạng chàm ở vùng cổ và ngực thường có màu hồng và có thể ngứa. Khi bị COVID-19 thì phát ban dạng này xuất hiện sau khi nhiễm. Dấu hiệu COVID-19 này sẽ kéo dài một thời gian.

Chàm miệng: Có thể đau môi trước khi môi bị khô, đóng vảy khi phát ban thuyên giảm. Theo BAD, nhiều người cũng gặp phải các cơn đau nhức trong khoang miệng.

Phát ban sần, nổi mụn nước: Phát ban kiểu này thường đi kèm các nốt mụn sần, gồ ghề hoặc mụn nước bên trong có chứa dịch. Đôi khi các phát ban này xuất hiện ở bất cứ đâu trên cơ thể và thường gặp nhất là ở khuỷu tay và đầu gối hoặc ở mu bàn tay, bàn chân. Một số trường hợp chỉ là những nốt mụn nhỏ, khó quan sát nhưng rất ngứa. Ở bệnh nhân COVID-19 thì phát ban dạng sần, mụn nước có thể là một dạng COVID kéo dài sau khi đã khỏi bệnh hoặc cũng có thể xuất hiện nhiều tuần sau khi bị viêm nhiễm.       

Vảy phấn hồng: Thường gặp ở trẻ em và nhóm tuổi thanh thiếu niên, nữ nhiều hơn nam, thường bắt đầu bằng một đốm hồng ban tróc vảy to ở vùng ngực, bụng hay lưng, sau đó lan rộng khắp người. Phát ban dạng vảy phấn hồng có thể kéo dài vài tháng trước khi khỏi bệnh.

Phát ban xuất huyết hoặc viêm mạch máu: Phát ban này có sự xuất huyết dưới da màu đỏ đậm hoặc đỏ tía nhìn tương tự như vết bầm tím.

Mày đay: Nổi mày đay cũng có thể là một dấu hiệu COVID-19. Những nốt mề đay thường xuất hiện đột ngột và kéo dài kèm theo cảm giác ngứa dữ dội. Xuất hiện trên mọi vị trí của cơ thể, kể cả mặt. Bệnh nhân nhiễm COVID-19 có thể gặp triệu chứng này khá sớm và cũng có thể kéo dài, kể cả khi đã khỏi bệnh.

Phát ban do virus: Đây là một dạng phát ban da mang tính đối xứng, gây ra các vết sưng đỏ trên cơ thể đi kèm với biểu hiện sốt và ho.

Nguyên nhân và thời gian kéo dài phát ban

Theo Healthline, các nhà nghiên cứu chưa rõ tại sao một số người mắc Covid-19 lại bị phát ban trong khi những người khác lại không. Họ cũng không biết chính xác nguyên nhân gây phát ban là gì, nhưng có một số giả thiết được đưa ra, bao gồm: SARS-COV-2 gây nhiễm trùng trực tiếp ở các mô da; tác động của hệ thống miễn dịch; tác động của việc tăng đông máu đôi khi có thể xảy ra trong khi mắc Covid-19.

Bạn có biết: phát ban trên da là dấu hiệu ít phổ biến khi nhiễm SARS-CoV-2 nhưng không thể chủ quan - Ảnh 2

Thời điểm chính xác phát ban xảy ra khi mắc Covid-19 có thể khác nhau. Trong một số trường hợp, nó có thể xuất hiện khi bắt đầu có triệu chứng. Trong khi đó, ở những trường hợp khác, nó có thể xảy ra vài ngày sau khi các triệu chứng khác phát triển.

Theo thông tin từ Viện Da liễu Mỹ, phát ban do Covid-19 có thể kéo dài từ 2 đến 12 ngày. Trung bình, mọi người bị phát ban trong 8 ngày. Tuy nhiên, phát ban ảnh hưởng các ngón chân có thể kéo dài 10-14 ngày.

Ảnh minh họa: Internet

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