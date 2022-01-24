Chuyên gia y tế dự đoán 4 yếu tố dẫn đến nguy cơ nhiễm Covid-19 kéo dài

Theo trang tin Times of India, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm người Mỹ, cố vấn y tế Nhà Trắng, tiến sĩ Anthony Fauci, cho biết Covid-19 kéo dài có thể xảy ra ở người nhiễm bất kể biến thể nào, không phân biệt chủng Delta hoặc Beta hoặc bây giờ là Omicron.

Các chuyên gia cho biết, không thể tránh được nguy cơ bị Covid-19 kéo dài.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ cũng tuyên bố rằng ngay cả những người không có triệu chứng cũng có thể mắc các tình trạng hậu Covid-19. Họ giải thích: “Những tình trạng này có thể biểu hiện dưới các dạng khác nhau và kết hợp các vấn đề sức khỏe trong những khoảng thời gian khác nhau".

Ông nói thêm, nên luôn lưu ý rằng, có từ 10 đến 30% số người nhiễm Covid-19 có triệu chứng, sẽ tiếp tục có các triệu chứng dai dẳng, theo Times of India.

Theo trang The Sun, Viện Sinh học Hệ thống (Seattle, Mỹ) cho biết đã xác định 4 yếu tố chính giúp dự đoán ai sẽ bị chứng bệnh trên. Đó là mắc tiểu đường loại 2, tải lượng virus cao, virus EBV (gây bệnh Herpes) tái hoạt, tự kháng thể.

Tiến sĩ Jim Heath cho biết: “Việc xác định các yếu tố này là một bước tiến quan trọng. Chúng ta không chỉ hiểu về Covid-19 kéo dài và khả năng điều trị, mà còn biết cả những bệnh nhân nguy cơ phát triển các bệnh mạn tính cao nhất".

Trước đây, một nghiên cứu cho thấy người có từ 5 triệu chứng trở lên trong tuần đầu tiên nhiễm Covid-19 có khả năng sẽ chống chọi lâu dài hơn với Covid-19.

Nhóm nghiên cứu ở Seattle (Mỹ) đã thu thập mẫu của 309 bệnh nhân Covid-19 để điều tra các đặc điểm chung ở những người bị ảnh hưởng lâu dài từ virus.

Tiến sĩ Yapeng Su chia sẻ, tải lượng virus liên quan chặt chẽ với một số triệu chứng Covid kéo dài.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra virus Epstein-Barr (EBV) được kích hoạt trở lại rất sớm sau khi nhiễm Covid-19, có ảnh hưởng đáng kể đến các triệu chứng Covid-19 kéo dài trong tương lai.

EBV là một loại virus phổ biến mà hầu hết mọi người đều mắc phải khi còn nhỏ, gây ra các triệu chứng trong khoảng 2 tuần.

Virus đôi khi tái hoạt động do các yếu tố bao gồm căng thẳng, mãn kinh hoặc thay đổi nội tiết tố. EBV có thể được kích hoạt trở lại ở bệnh nhân Covid-19 do hệ miễn dịch bị trục trặc.

Liên quan đến Covid kéo dài dường như là bệnh tiểu đường loại 2. Rõ ràng những người bị tiểu đường có nguy cơ mắc các biến chứng Covid-19 nghiêm trọng cao hơn so với các loại virus khác.

Các nhà khoa học thấy khi mọi người có lượng tự kháng thể cao hơn, họ có mức kháng thể chống Covid-19 thấp hơn. Kháng thể là protein của hệ miễn dịch tấn công các mầm bệnh, như Covid-19. Trong khi đó, tự kháng thể tấn công các bộ phận của cơ thể chúng ta do nhầm lẫn.