Lưu ý: Nếu chưa tiêm đủ vắc xin Covid-19 tốc độ lây nhiễm của biến chủng Omicron cao gấp 7 lần

Sức khỏe 21/01/2022 14:35

Bộ trưởng Bộ Y tế lo ngại "tốc độ lây nhiễm của Omicron cao gấp 7 lần ở nhóm chưa tiêm chủng và gấp 3 lần ở nhóm đã tiêm vắc xin đầy đủ".

Theo nguồn tin từ Thanh Niên, phát biểu tại Hội nghị triển khai công tác y tế năm 2022, tổ chức sáng 20/1, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, trong năm 2022, dịch Covid-19 được nhận định chưa thể kiểm soát hoàn toàn. "Tốc độ lây nhiễm của Omicron cao gấp 7 lần ở nhóm chưa tiêm chủng và gấp 3 lần ở nhóm đã tiêm vắc xin đầy đủ. Nếu số ca mắc tăng nhanh có thể gây quá tải hệ thống y tế, các biến chủng mới có thể xuất hiện. Bộ Y tế lo ngại về sự bùng phát đợt dịch trong thời gian tới nên đòi hỏi phải có biện pháp nỗ lực hơn nữa trong công tác phòng, chống dịch".

Lưu ý: Nếu chưa tiêm đủ vắc xin Covid-19 tốc độ lây nhiễm của biến chủng Omicron cao gấp 7 lần - Ảnh 1

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long. (Ảnh: Bộ y tế)

Bộ Y tế cũng nhấn mạnh điều trị toàn diện, phân tầng điều trị, giảm tối đa các trường hợp tử vong là ưu tiên hàng đầu. Các cơ sở khám chữa bệnh cần bảo đảm đủ oxy, máy thở, giường cấp cứu, các điều kiện cần thiết khác trong thời gian sớm nhất.

Bên cạnh đó, các đơn vị cũng đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho các đối tượng từ 12 tuổi trở lên; rà soát, tiêm vét cho tất cả các đối tượng nguy cơ cao, người từ 50 tuổi trở lên, người có bệnh nền, đảm bảo an toàn, hiệu quả; triển khai tiêm mũi bổ sung, mũi nhắc lại với các trường hợp đủ thời gian theo hướng dẫn.

Các triệu chứng của Omicron khá khác với các triệu chứng của các chủng Covid-19 trước đây, với các triệu chúng ít nghiêm trọng hơn Delta.

Hiện tại, theo nghiên cứu về triệu chứng Covid-19 của Anh ZOE, có thể có 5 triệu chứng xuất hiện chỉ trong 48 giờ sau khi nhiễm bệnh.

5 triệu chứng này bao gồm:

• Khô họng hoặc ngứa cổ họng

• Đau đầu

• Mệt mỏi

• Sổ mũi

• Hắt hơi, theo Express.

Trong đó, chảy nước mũi, đau họng và đau đầu được ghi nhận là những triệu chứng đầu tiên mà một số người nhiễm Omicron cảm thấy, theo Wales Online.

Người dân cũng cần nâng cao cảnh giác trước biến thể Omicron, không tụ tập đông người khi không cần thiết, thực hiện nghiêm 5K, tham gia tiêm vắc-xin đầy đủ, đặc biệt những người nhập cảnh và gia đình phải thực hiện nghiêm việc khai báo y tế, hạn chế tiếp xúc với người xung quanh, không ra khỏi nơi lưu trú, xét nghiệm SARS-CoV-2 khi mới nhập cảnh theo quy định.

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