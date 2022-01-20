Thủ tướng: chỉ đạo cho học sinh từ 12 tuổi học trực tiếp sau Tết nguyên đán

Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng tại cuộc họp thường trực của Chính phủ, chỉ đạo Bộ GD-ĐT hướng dẫn các địa phương cho học sinh trên 12 tuổi đến trường sau Tết Nguyên đán sớm nhất có thể.

Dẫn tin từ Tuổi trẻ, theo chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ GD-ĐT và Bộ Y tế cần tổ chức hội thảo trực tuyến toàn quốc lấy ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học và địa phương để thống nhất lộ trình cụ thể mở cửa các cơ sở GD-ĐT. Bộ GD-ĐT hướng dẫn các địa phương cho học sinh 12 tuổi trở lên đi học trực tiếp sau Tết Nguyên đán, nhất là đối với những địa phương có tỉ lệ tiêm đủ liều vắc xin cho trẻ 12-17 tuổi.

Theo sự chỉ đạo của Thủ tướng bộ GD-ĐT phối hợp với Bộ y tế khẩn trương nghiên cứu hướng dẫn cụ thể cho các địa phương, các cơ sở giáo dục tổ chức an toàn, phòng chống dịch COVID-19 để cho trẻ em, học sinh từ 5-11 tuổi đi học trực tiếp trở lại. Tổ chức hội thảo trực tuyến toàn quốc lấy ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học và địa phương để thống nhất lộ trình cụ thể mở cửa các cơ sở GD-ĐT.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương tổ chức Hội thảo khoa học, nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm của các nước và tham khảo tổ chức WHO để báo cáo cấp có thẩm quyền về việc tiêm vắc xin cho trẻ em từ 5-11 tuổi; Chủ trì, phối hợp với Bộ GD-ĐT tạo hướng dẫn các địa phương, các cơ sở giáo dục về biện pháp phòng, chống dịch cho trẻ em, học sinh đi học an toàn trở lại; Khẩn trương, nghiên cứu sửa đổi, ban hành tiêu chí xác định các cấp độ dịch trong tình hình mới.

Đồng thời, Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ GD-ĐT tổ chức hội thảo, tọa đàm và truyền thông tạo đồng thuận xã hội để học sinh, phụ huynh, người dân yên tâm cho con em trở lại trường học trực tiếp an toàn và hiệu quả.

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