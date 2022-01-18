Kiến thức cần biết: Người cùng nhà trở thành F0 cần phải chuẩn bị những gì?

Sức khỏe 18/01/2022 17:43

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh Covid -19 trên cả nước diễn biến phức tạp, số ca mắc có xu hướng ngày một tăng. Nhiều người trong gia đình đang thuộc diện F1 tiếp xúc gần F0, nguy cơ lây nhiễm rất cao. Sau đây là cách xử lý khi trong nhà có người mắc bệnh.

Dẫn tin từ Zing News, theo các chuyên gia, khi một người trong nhà đã có xét nghiệm xác nhận dương tính, việc đầu tiên cần làm là xét nghiệm COVID-19 cho tất cả mọi người trong gia đình.

Tiếp theo là chuẩn bị một phòng cách ly cho F0. Chỉ một người chăm sóc cho F0, tất cả những người khác trong gia đình nên được cách ly riêng rẽ với nhau, ngay cả các bữa ăn cũng nên tránh ăn cùng nhau. 

Kiến thức cần biết: Người cùng nhà trở thành F0 cần phải chuẩn bị những gì? - Ảnh 1

Các F1 chăm sóc người bệnh luôn cần ý thức tránh để mình bị lây bệnh, vì trong tình huống hiện nay họ chính là chỗ dựa cho những người khác (như con cái, cha mẹ già…).

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam khuyến cáo:

Cuộc sống vẫn tiếp diễn ngay cả những nơi có dịch, do đó, bạn cần biết cách xử lý khi trong nhà có người mắc bệnh và giữ an toàn theo các hướng dẫn sau:

Chuẩn bị

Chuẩn bị các số điện thoại liên lạc cần thiết, gồm hỗ trợ y tế (bác sĩ, trạm y tế, đường dây nóng và các số điện thoại hỗ trợ y tế trong trường hợp khẩn cấp) và các hỗ trợ khác (gia đình, bạn bè, hàng xóm, trường học hoặc nơi làm việc).

Ngoài ra, gia đình bạn cần dự trữ một số vật phẩm như các loại thuốc thông thường, khẩu trang y tế và chất tẩy rửa/khử trùng và thiết lập mạng lưới hỗ trợ cho việc mua nhu yếu phẩm, vận chuyển, trông trẻ và các nhu cầu cần thiết khác.

Cách ly người bệnh

Sau khi phát hiện người bệnh, bạn cần chuẩn bị một phòng riêng hoặc không gian biệt lập để giữ khoảng cách với những người khác. Trong phòng nên thoáng khí và mở cửa sổ thường xuyên.

Giảm tiếp xúc với virus

Chọn một thành viên trong gia đình là người tiếp xúc duy nhất với người bệnh. Đây phải là người có ít nguy cơ mắc bệnh nặng và ít tiếp xúc nhất với những người bên ngoài.

Người tiếp xúc phải luôn đeo khẩu trang nếu ở chung phòng với bệnh nhân. Dùng riêng bát, chén, đĩa, cốc, dụng cụ ăn uống và nằm riêng giường với người bệnh. Thường xuyên vệ sinh và khử khuẩn các bề mặt hay chạm tay vào.

Thường xuyên theo dõi các triệu chứng của người bệnh. Đặc biệt lưu ý nếu người bệnh có nguy cơ cao mắc bệnh nặng. Ngoài ra, cần đảm bảo cho người bệnh được nghỉ ngơi và uống đủ nước. Khi phát hiện người bệnh có những dấu hiệu dưới đây, người nhà cần gọi ngay đến số điện thoại của y tế địa phương hoặc tổ phản ứng nhanh: khó thở, mất khả năng nói hoặc vận động, dễ nhầm lẫn, đau ngực.

Kiến thức cần biết: Người cùng nhà trở thành F0 cần phải chuẩn bị những gì? - Ảnh 2

Bộ Y tế khuyến cáo các bệnh nhân điều trị tại nhà không tự ý rời khỏi phòng cách ly trong suốt thời gian cách ly. Không sử dụng chung vật dụng với người khác. Không tiếp xúc gần với người khác hoặc vật nuôi.Trường hợp cần có người hỗ trợ, chăm sóc, người đó phải đeo khẩu trang, kính chắn giọt bắn, vệ sinh tay trước và sau khi chăm sóc.

Bên cạnh đó, ngoài việc uống thuốc, đảm bảo chế độ dinh dưỡng khoa học, vận động nâng cao sức khoẻ... để giúp cơ thể nhanh chiến thắng COVID-19.

Ảnh minh họa: internet

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