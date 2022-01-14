Hết sức cẩn thận với căn bệnh cực kỳ nguy hiểm trong đại dịch, có thể gây 'suy hô hấp' nhanh chóng và 'ngừng thở'

Sức khỏe 14/01/2022 13:21

Hen phế quản hay còn gọi là hen suyễn có thể xảy ra dần dần hoặc đột ngột, đặc biệt trong đại dịch và khi có sự thay đổi thời tiết thất thường, bệnh hen có nguy cơ gia tăng gây nguy hiểm đến tính mạng.

Hen phế quản (Hen suyễn) là tình trạng viêm làm ảnh hưởng đến đường thở, khiến các ống dẫn khí vào và ra khỏi phổi bị thu hẹp lại. Tình trạng này là một bệnh phổi mạn tính dẫn đến các đợt thở khò khè tái phát, tức ngực, thở dốc và ho. Khi những triệu chứng này trở nên tồi tệ hơn bình thường, nó được gọi là cơn hen suyễn bùng phát. Bệnh hen phế quản không thể chữa khỏi hoàn toàn, nhưng bạn hoàn toàn có thể kiểm soát bệnh bằng cách dùng thuốc và tiến hành điều trị đúng cách. 

Hết sức cẩn thận với căn bệnh cực kỳ nguy hiểm trong đại dịch, có thể gây 'suy hô hấp' nhanh chóng và 'ngừng thở' - Ảnh 1

Tuy nhiên trước bối cảnh của đại dịch Covid-19, nhiều bệnh nhân rơi vào trạng thái lo lắng, bất an, có những người còn mất ngủ vì nhiễm bệnh dẫn đến chán ăn và suy nhược. Một số trường hợp đáng tiếc vì không ăn uống được kèm theo dương tính với SARS-CoV-2, lên cơn hen đột ngột dẫn đến không thở được và tử vong.

Các chuyên gia cảnh báo, bệnh nhân hen phế quản là đối tượng nguy cơ cao cần phải lưu ý. Người bệnh cần kiểm soát bệnh thật tốt, dự phòng thuốc ở nhà và thường xuyên theo dõi bệnh nhân.

Các triệu chứng của hen phế quản thường gặp là:

  • Ho kéo dài và thường xuyên, đặc biệt nặng hơn vào buổi sáng sớm và ban đêm
  • Thở khò khè
  • Thở dốc
  • Khó thở
  • Tức ngực, cảm giác ngực bị siết chặt và đau đớn
  • Khó ngủ vì ho hoặc khó thở, thở khò khè.

Dẫn tin từ Vietnamnet, TS.BS Nguyễn Như Vinh lưu ý có hai nhóm thuốc mà người bệnh cần phải chú ý.

Nhóm thuốc thứ nhất: là nhóm thuốc dự phòng, người bệnh cần chú ý theo hướng dẫn của bác sĩ, một ngày xịt 1 lần tùy theo tình trạng bệnh của mình.

Nhóm thuốc thứ hai: là thuốc cắt cơn, bác sĩ chỉ hướng dẫn bệnh nhân sử dụng khi lên cơn khó thở không khó thở không sử dụng. Người bệnh sẽ biết được khi nào cần dùng thuốc khi nào không.

Ngoài ăn uống điều độ, tập thể dục đúng cách, hạn chế tiếp xúc với các yếu tố kích thích cơn hen...

Khi có các biểu hiện như: ho, khó thở, nặng ngực... thì cần kiểm tra và đánh giá có nguy cơ mắc hen suyễn để kịp thời điều trị, không nên vì tâm lý lo lắng dịch bệnh không đi bệnh viện kiểm tra có thể lên cơn hen cấp không cấp cứu được sẽ rất đáng tiếc.

Hết sức cẩn thận với căn bệnh cực kỳ nguy hiểm trong đại dịch, có thể gây 'suy hô hấp' nhanh chóng và 'ngừng thở' - Ảnh 2

CDC Hoa Kỳ cũng hướng dẫn người bệnh hen suyễn trong đại dịch Covid-19 hết sức cẩn trọng. Kiểm soát bệnh hen suyễn bằng cách tránh làm gia tăng các tác nhân gây hen suyễn. Không dừng thuốc hoặc đổi phương thức điều trị bệnh hen mà không trao đổi với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Cẩn thận khi sử dụng các chất tẩy rửa và chất khử trùng, nhờ người không mắc bệnh hen suyễn làm sạch và khử trùng các bề mặt và đồ vật. Ở trong phòng khác khi đang sử dụng chất tẩy rửa hoặc khử trùng. Nhà có người hen suyễn chỉ sử dụng chất tẩy rửa và chất khử trùng khi cần thiết. Trong các tình huống thông thường, các bề mặt và đồ vật thường xuyên được chạm vào có thể được làm sạch hiệu quả bằng xà phòng và nước.

Nếu trường hợp mắc bệnh đã lâu thì tốt nhất nên đi khám định kỳ, nhất là trong đại dịch Covid - 19 hiện nay. Đồng thời, thực hiện đo thông khí phổi mỗi năm (giúp kiểm tra thể tích không khí có khả năng hít vào và thở ra). Thử nghiệm này có thể giúp phát hiện những bất thường liên quan đến phổi hoặc các triệu chứng sớm của bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính để giúp điều trị và kiểm soát COPD kịp thời. Mặc dù không thể chữa khỏi bệnh nhưng chăm sóc kịp thời, đúng cách sẽ giúp phổi hoạt động tốt trong thời gian lâu nhất có thể.

Ảnh minh họa: internet

Mắc COVID-19 không triệu chứng vẫn khổ sở vì ho kéo dài, nguyên nhân do đâu?

Mắc COVID-19 không triệu chứng vẫn khổ sở vì ho kéo dài, nguyên nhân do đâu?

Hiện nay tình trạng người dân mắc Covid-19 không triệu chứng trở nên phổ biến nhưng đáng lo ngại sau khi khỏi bệnh vẫn khổ sở vì ho kéo dài, cả đêm không thể ngủ phải ngồi thở. Chuyên gia chia sẻ nguyên nhân và cách khắc phục.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu chứng của bệnh hen suyễn bệnh hen suyễn cảnh báo sức khỏe

TIN MỚI NHẤT

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Tâm sự gia đình 48 phút trước
Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Đời sống 1 giờ 18 phút trước
Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Video 1 giờ 18 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Tâm sự gia đình 1 giờ 48 phút trước
Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Video 2 giờ 18 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Tâm sự Eva 2 giờ 45 phút trước
Máy bay chở 30 người đâm phải ngựa vằn, trượt dài trên đường băng trong lúc hạ cánh khẩn cấp

Máy bay chở 30 người đâm phải ngựa vằn, trượt dài trên đường băng trong lúc hạ cánh khẩn cấp

Video 3 giờ 18 phút trước
Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Đời sống 3 giờ 38 phút trước
Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm