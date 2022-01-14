Mắc COVID-19 không triệu chứng vẫn khổ sở vì ho kéo dài, nguyên nhân do đâu?

Sức khỏe 14/01/2022 10:34

Hiện nay tình trạng người dân mắc Covid-19 không triệu chứng trở nên phổ biến nhưng đáng lo ngại sau khi khỏi bệnh vẫn khổ sở vì ho kéo dài, cả đêm không thể ngủ phải ngồi thở. Chuyên gia chia sẻ nguyên nhân và cách khắc phục.

Một số bệnh nhân sau khi phát hiện dương tính SARS-CoV-2, đã phải khổ sở theo dõi và tự điều trị, nhưng suốt 2 tháng vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Mỗi ngày đều bị ho, thậm chí ho khan từng cơn vào ban đêm, ngứa cổ họng muốn ho nhưng không ho được làm ảnh hưởng đến giấc ngủ khiến cho bệnh nhân suy nhược cơ thể và hầu như không thể tập trung trong công việc.

Mắc COVID-19 không triệu chứng vẫn khổ sở vì ho kéo dài, nguyên nhân do đâu? - Ảnh 1

Còn có những trường hợp sau khi điều trị khỏi COVID-19 và tự theo dõi tại nhà sau 15 ngày thì xuất hiện triệu chứng ho kéo dài, ho nhiều kèm khó thở. Cơn ho ám ảnh người bệnh đến nỗi cứ nghĩ đến gội đầu là sợ hãi.

Mắc COVID-19 không triệu chứng vẫn khổ sở vì ho kéo dài, nguyên nhân do đâu? - Ảnh 2

BS Trương Hữu Khanh, Phó Chủ tịch thường trực Liên chi hội Truyền nhiễm TP HCM, cho biết, ho sau mắc COVID-19 giống ho sau bị cảm hoặc nhiễm các virus hô hấp.

Dẫn tin từ Sức khỏe và Đời sống, BS Trương Hữu Khanh cho biết về nguyên nhân gây ho sau khi khỏi COVID-19. Cụ thể, theo BS Khanh có 4 nhóm. Thứ 1: Sau khi khỏi bệnh, cơ thể còn đào thải chất tiết (xác virus); Thứ 2: Người có cơ địa dị ứng/hoặc bị suyễn; Thứ 3: Người có bệnh lý trào ngược sẵn có, uống thuốc nhiều thì tình trạng này tăng thêm; Thứ 4 là có tình huống kích thích trung khu thần kinh ở dọc đường hô hấp, vùng khí quản, hầu họng…. gây ho.

BS Khanh cho biết thêm những bệnh nền khiến người sau khi mắc COVID-19 dễ bị ho kéo dài đó là những người có cơ địa dị ứng (bị kích thích ho khi bị), bị suyễn, trào ngược, sống trong môi trường nhiều khói bụi dễ bị ho.

Mắc COVID-19 không triệu chứng vẫn khổ sở vì ho kéo dài, nguyên nhân do đâu? - Ảnh 3

Theo BS Khanh, không có sự khác biệt trong di chứng ho kéo dài sau mắc COVID-19 có khác với việc nhiễm các virus khác. Có nhiều “dạng” ho khác nhau, có thể bị ho túc tắc, ngứa họng, cũng có thể bị ho sặc sụa. Nhiều người bị ho sau khi nói chuyện nhiều, cười nhiều; hít không khí lạnh, thở bằng miệng nhiều… Có người sau khi ăn no cũng ho, hít phải mùi lạ, thay đổi tư thế, thậm chí, cơn ho khiến họ thức giấc ban đêm.

Để ứng phó với ho sau khỏi COVID-19, người dân phải đi khám để đánh giá việc bản thân có bệnh phổi khác hay không (như viêm phổi, lao phổi), hoặc các bệnh như ho do dị ứng, trào ngược, suyễn… hay đích thị là ho hậu COVID-19.

Một số biện pháp giảm cơn ho, BS Khanh khuyến cáo có thể làm giảm cơn ho bằng cách:

– Tập thở: thở bụng có chú ý, hít vào bụng phình, thở ra bụng xẹp mỗi đợt 3-4 nhịp

– Nuốt và ngậm miệng

– Hít vào thở ra bằng mũi cho đến khi hết ho

– Uống từng ngụm nước ấm. Ngậm kẹo

– Tránh để khô họng, uống đủ nước.

– Uống thuốc ho.

BS Khanh thông tin thêm những trường hợp mắc COVID-19 nặng sẽ có dấu vết sẹo hay dãy xơ trên phổi và những vết xơ này sẽ làm bệnh nhân khó chịu, ngột thở, không có sức khi vận động mạnh hoặc đeo khẩu trang liên tục. Vì thế tập thở là phương pháp hiệu quả nhất.

Mặc dù những triệu chứng do hậu Covid - 19 để lại khiến cho mọi người bị ảnh hưởng nhiều trong cuộc sống và công việc. Nhưng hiện nay ngoài cách chúng ta tự học cách thích nghi và ứng phó thì không còn cách nào khác. Trước và sau khi nhiễm Covid - 19 mỗi người cần phải tẩm bổ cung cấp cho cơ thể đầy đủ chất dinh dưỡng, tập thể dục thường xuyên để cơ thể có đầy đủ sức đề kháng.

Ảnh minh họa: internet

Trẻ nhỏ và hội chứng hậu COVID-19: Không có phương pháp điều trị cụ thể nào đối với 'Long Covid'

Trẻ nhỏ và hội chứng hậu COVID-19: Không có phương pháp điều trị cụ thể nào đối với 'Long Covid'

Sau khi khỏi Covid-19, trẻ nhỏ có thể gặp phải một số di chứng kéo dài như mệt mỏi, đau đầu, khó ngủ, thiếu tập trung.

Xem thêm
Từ khóa:   bác sĩ Trương Hữu Khanh bác sĩ Trương Hữu Khanh nói về bệnh Covid-19 biến chứng hậu covid COVID-19

TIN MỚI NHẤT

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Tâm sự gia đình 48 phút trước
Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Đời sống 1 giờ 18 phút trước
Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Video 1 giờ 18 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Tâm sự gia đình 1 giờ 48 phút trước
Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Video 2 giờ 18 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Tâm sự Eva 2 giờ 45 phút trước
Máy bay chở 30 người đâm phải ngựa vằn, trượt dài trên đường băng trong lúc hạ cánh khẩn cấp

Máy bay chở 30 người đâm phải ngựa vằn, trượt dài trên đường băng trong lúc hạ cánh khẩn cấp

Video 3 giờ 18 phút trước
Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Đời sống 3 giờ 39 phút trước
Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm