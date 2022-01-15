TP.HCM thêm 1 ca nhiễm Omicron từ Mỹ về

Sức khỏe 15/01/2022 08:36

Ca nhiễm Omicron thứ 13 tại TP.HCM, là cụ bà 82 tuổi có bệnh nền ung thư máu, cao tuổi, sức khỏe yếu nên đã được Bệnh viện Nhiệt Đới theo dõi chặt chẽ ngay từ khi nhập viện.

Vừa nhập cảnh, cụ bà được cách ly ngay sau khi có kết quả test nhanh là dương tính với SARS-CoV-2. Nhanh chóng chuyển cụ bà đến Bệnh viện Dã chiến số 12, do có dấu hiệu suy hô hấp, lại là người có nhiều yếu tố nguy cơ, tiếp tục chuyển cụ bà đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới TP.HCM.

TP.HCM thêm 1 ca nhiễm Omicron từ Mỹ về - Ảnh 1

Theo kết quả giải trình tự toàn bộ bộ gene SARS-CoV-2 từ cụ bà được xác định nhiễm biến thể mới Omicron. (Ảnh minh họa: Internet)

Dẫn tin từ Người Lao Động, tối 14/1, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thành Dũng, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới TP HCM, cho biết cụ bà không những cao tuổi, sức khỏe yếu mà còn có bệnh nền là ung thư máu nên đã được theo dõi chặt chẽ ngay từ khi nhập viện.

Theo kết quả giải trình tự toàn bộ bộ gene SARS-CoV-2 từ cụ bà vừa có vào trưa ngày 14/1, được thực hiện bởi nhóm nghiên cứu phối hợp giữa Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM và Đơn vị nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU). Cụ được xác định nhiễm biến thể mới Omicron.

PGS-TS Lê Văn Tấn từ OUCRU cho hay việc giải mã trình tự toàn bộ bộ gene SARS-CoV-2 ở một số bệnh nhân nhập viện tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới TP.HCM vẫn được thực hiện thường xuyên nhằm sớm phát hiện khi có các biến chủng mới.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, TS.BS Lê Mạnh Hùng - phó giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM - cho hay, tại thời điểm nhập viện, cụ khó thở, mệt mỏi nhiều, hai chân bị phù, nguy cơ chuyển nặng rất cao. Ghi nhận cụ đã tiêm 2 mũi vắc xin Moderna cách đây 2 tháng. Đến nay (ngày thứ 4 nhập viện), sức khỏe cụ dần ổn định, tiếp xúc tốt hơn, có thể tự chăm sóc và sinh hoạt. Hiện các bác sĩ vẫn tiếp tục điều trị cụ theo phác đồ.

 

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Từ khóa:   ca nhiễm Omicron ca nhiễm mới Omicro

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