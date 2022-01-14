Tiêm vắc xin mũi 3 bao lâu thì được mang thai?

Dẫn tin từ Tuổi trẻ, Bác sĩ Phạm Quang Thái, trưởng Văn phòng Tiêm chủng mở rộng miền Bắc, tư vấn: bạn có thể mang thai sau 2 tuần tiêm vắc xin mũi 3. Hiện chưa có bằng chứng nào về việc tiêm chủng vắc xin COVID-19 làm ảnh hưởng đến khả năng thụ thai, hoặc nguy cơ ảnh hưởng đến thai kỳ ở người có hoặc không có kháng thể ngừa COVID-19.

Gần đây có một số thông tin sai lệch được lan truyền trên mạng xã hội, người ta nhắc đến loại protein gai của virus SARS-CoV-2, cho rằng protein này tương tự với một protein gai khác mang tên syncitin-1 liên quan đến quá trình sinh trưởng và gắn với nhau thai trong quá trình mang thai. Tin đồn cho rằng vaccine ngừa COVID-19 sẽ khiến cơ thể người phụ nữ có phản ứng chống lại protein gai và ảnh hưởng đến khả năng sinh sản.

Những người đang mang thai hoặc mới mang thai có nhiều khả năng bị bệnh COVID-19 nghiêm trọng so với những người không mang thai.

- Tiêm vắc xin có thể giúp bảo vệ chúng ta khỏi mắc bệnh nghiêm trọng do COVID-19.

- Tiêm vắc xin được khuyến nghị cho những người đang mang thai, nuôi con bằng sữa mẹ, đang cố gắng mang thai hoặc có thể sẽ mang thai trong tương lai.

- Người đang mang thai có thể tiêm mũi nhắc lại vắc xin ngừa COVID-19.

- Bằng chứng về tính an toàn và hiệu quả của tiêm chủng trong suốt thai kỳ ngày càng tăng. Dữ liệu này cho thấy lợi ích của việc tiêm vắc xin COVID-19 vượt trội hơn bất kỳ mối nguy nào đã biết hoặc có thể xảy ra liên quan đến tiêm chủng trong suốt thai kỳ.

- Hiện không có bằng chứng cho thấy bất kỳ loại vắc xin nào, bao gồm cả vắc xin COVID-19, gây ra các vấn đề về khả năng thụ thai ở phụ nữ hoặc nam giới.

Ngoài ra, Trưởng bộ phận Tiêm chủng tại UKHSA cho biết: “Mọi thai phụ vẫn chưa được tiêm phòng nên tự tin đi tiêm và điều này sẽ giúp ngăn ngừa hậu quả nghiêm trọng nếu mắc COVID-19 trong thai kỳ.”

Tiêm vaccine phòng COVID-19 an toàn cho phụ nữ mang thai và không liên quan đến tỷ lệ biến chứng cao hơn. Cơ quan An ninh Y tế Anh (UKHSA) ngày 25/11 đã đưa ra lời khẳng định trên trong nỗ lực khuyến khích thai phụ tiêm chủng.

Trung tâm Phòng và Kiểm soát Dịch bệnh (CDC) cho biết 'không có bằng chứng cho thấy bất kỳ vaccine nào, kể cả vaccine ngừa COVID-19, gây ra các vấn đề về sinh sản, những vấn đề trong quá trình tìm cách mang thai'. CDC cũng không khuyến cáo xét nghiệm có thai trước khi tiêm phòng, đồng thời khẳng định: 'Nếu bạn đang muốn mang thai, không cần phải tránh việc này sau khi tiêm phòng COVID-19'.

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