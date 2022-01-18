Cần chú ý ngay tới dấu hiệu này, sau khi tiêm mũi 3 để đề phòng trường hợp trở nặng

Sức khỏe 18/01/2022 16:24

Hiện tại vaccine được cho là giải pháp an toàn nhất để ngăn ngừa Covid-19, cả nước đang tích cực tiêm đủ 3 mũi cho tất cả người dân. Tuy nhiên, kèm theo đó là một số tác dụng phụ sau khi tiêm chúng ta cần lưu ý.

Có thể thấy rằng, việc tiêm phòng liều vắc-xin thứ 3 là rất cần thiết, nhất là đối với các đối tượng cao tuổi hoặc làm việc trong những môi trường có nguy cơ cao. Đây được coi là biện pháp an toàn nhất hiện nay nhưng tiêm vaccine cũng có thể dẫn đến một số tác dụng phụ. 

Cần chú ý ngay tới dấu hiệu này, sau khi tiêm mũi 3 để đề phòng trường hợp trở nặng - Ảnh 1

Theo thông tin từ báo Thanh niên, dữ liệu mới được Chính phủ Anh công bố cũng cho thấy nhiều tác dụng phụ mà những người tiêm vắc xin phải trải qua. Trong số các tác dụng phụ này, có một dấu hiệu xuất hiện rất nhanh, có thể xảy ra ngay sau khi tiêm.

Đó là tác dụng phụ "nhịp tim nhanh", theo Express (Anh). Nghiên cứu giải thích rằng triệu chứng này thường xảy ra ngay sau khi tiêm chủng và "không nghiêm trọng và không kéo dài".

Theo đó, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật (CDC) Mỹ lại liệt kê nhịp tim nhanh là một trong những dấu hiệu của "phản ứng dị ứng nghiêm trọng" với vaccine Pfizer. Các triệu chứng khác của phản ứng dị ứng được CDC Mỹ liệt kê gồm sưng họng, phát ban, khó thở. CDC cũng cho rằng, người gặp phản ứng dị ứng cần được điều trị bằng thuốc chuyên biệt và cần được cấp cứu. 

Cần chú ý ngay tới dấu hiệu này, sau khi tiêm mũi 3 để đề phòng trường hợp trở nặng - Ảnh 2

Các chuyên gia cho rằng các phản ứng có thể xảy ra sau khi tiêm mũi 3 vắc-xin Covid-19 sẽ là những phản ứng phổ biến như đau tại chỗ tiêm, đau đầu, buồn nôn, mệt mỏi, ớn lạnh, sốt... và có thể có các phản ứng hiếm gặp khác như phản ứng phản vệ, dị ứng. 

BS Trương Hữu Khanh Phó Chủ tịch thường trực Liên chi hội Truyền nhiễm TP HCM chia sẻ trong livestream cá nhân ngày 15.1, khuyến cáo người dân cũng không nên quá lo lắng về các triệu chứng hậu Covid-19. Trường hợp khó thở, ho, mệt mỏi...một thời gian dài nên đến các cơ sở y tế để khám và theo dõi, luôn giữ cho bản thân tinh thần lạc quan tránh tự tạo áp lực và lo lắng khiến cơ thể suy nhược và ảnh hưởng đến tâm lý. 

 

Cần chú ý ngay tới dấu hiệu này, sau khi tiêm mũi 3 để đề phòng trường hợp trở nặng - Ảnh 3

BS Trương Hữu Khanh Phó Chủ tịch thường trực Liên chi hội Truyền nhiễm TP HCM.

 

Mặc dù những triệu chứng do hậu Covid - 19 để lại khiến cho mọi người bị ảnh hưởng nhiều trong cuộc sống và công việc. Nhưng hiện nay ngoài cách chúng ta tự học cách thích nghi và ứng phó thì không còn cách nào khác. Trước và sau khi nhiễm Covid - 19 mỗi người cần phải tẩm bổ cung cấp cho cơ thể đầy đủ chất dinh dưỡng, tập thể dục thường xuyên để cơ thể có đầy đủ sức đề kháng.

 

Ảnh minh họa: internet

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