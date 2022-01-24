TP.HCM phát hiện thêm 4 ca nhiễm biến thể Omicron

TP.HCM vừa có kết quả giải trình tự gen vi rút trên mẫu bệnh phẩm ca nhiễm Covid-19 nghi do biến thể Omicron.

Dẫn tin từ Thanh niên, ngày 23/1, TP.HCM vừa có kết quả giải trình tự gen vi rút trên mẫu bệnh phẩm ca nhiễm Covid-19 có nghi nhiễm biến thể Omicron. Kết quả phát hiện thêm 4 ca nhiễm biến thể Omicron, trong đó có 2 ca nhập cảnh và 2 ca cộng đồng. Như vậy, tính đến hiện nay, TP.HCM có 72 ca nhiễm biến thể Omicron, trong đó 67 ca nhập cảnh và 5 ca cộng đồng liên quan 1 ca nhập cảnh.

Tính từ 16h ngày 22/01 đến 16h ngày 23/01, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 14.978 ca nhiễm mới, trong đó 44 ca nhập cảnh và 14.934 ca ghi nhận trong nước (giảm 724 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố (có 10.324 ca trong cộng đồng).

Trong đó TP.HCM có số ca nhiễm mới thấp (138 ca). Số ca tử vong cũng xuống thấp (6 ca), trong đó có 2 ca chuyển đến từ Long An và Đồng Tháp.

Bộ y tế cho biết ngành y tế tỉnh đang kích hoạt phương án ứng phó trước biến thể Omicron. Yêu cầu các địa phương thiết lập nhóm điều phối, nắm tình hình dịch bệnh, giường bệnh, nhân lực, vật tư y tế… để khắc phục tình trạng thiếu hụt, quá tải cục bộ ở từng cơ sở y tế. Các địa phương xây dựng mô hình điểm về y tế cộng đồng tư vấn tâm lý, dinh dưỡng, tập luyện cho bệnh nhân điều trị tại nhà; tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý F0 tại cộng đồng.

Các triệu chứng của Omicron khá khác với các triệu chứng của các chủng Covid-19 trước đây, với các triệu chúng ít nghiêm trọng hơn Delta. Hiện tại, theo nghiên cứu về triệu chứng Covid-19 của Anh ZOE, có thể có 5 triệu chứng xuất hiện chỉ trong 48 giờ sau khi nhiễm bệnh.

Các triệu chứng của Omicron • Khô họng hoặc ngứa cổ họng • Đau đầu • Mệt mỏi • Sổ mũi • Hắt hơi Trong đó, chảy nước mũi, đau họng và đau đầu được ghi nhận là những triệu chứng đầu tiên mà một số người nhiễm Omicron cảm thấy.

Ảnh minh họa: Internet

Ngày 23/1, Việt Nam ghi nhận 14.978 ca mắc COVID-19, trong đó có 10.324 ca trong cộng đồng Bản tin tối của Bộ Y tế cho biết, ngày 23/1 Việt Nam ghi nhận ca mắc COVID-19, trong đó 44 ca nhập cảnh và 14.934 ca ghi nhận trong nước.

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