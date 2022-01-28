Trong những ngày qua số ca mắc Covid-19 tại Hà Nội liên tục tăng cao, số lượng bệnh nhân Covid-19 tử vong trong ngày nhiều nhất so với các tỉnh, thành phố khác.

Tính từ 16h ngày 26/01 đến 16h ngày 27/12, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 15.727 ca nhiễm mới, trong đó 55 ca nhập cảnh và 15.672 ca ghi nhận trong nước (giảm 213 ca so với ngày trước đó) tại 63 tỉnh, thành phố (có 10.627 ca trong cộng đồng).

Hà Nội với 2907 ca nhiễm đứng đầu cả nước, nhiều quận nội thành Hà Nội đã chuyển sang cấp độ 3, tức vùng có nguy cơ cao. Hà Nội cũng là nơi có nhiều F0 tử vong trong ngày nhất cả nước với 31 ca, cao gần gấp 3 lần so với địa phương cao thứ 2 là TP.HCM và Vĩnh Long (cùng 11 ca).

Ảnh: CDC Hà Nội.

Dẫn tin từ Zing News, Giám đốc Sở Y tế Trần Thị Nhị Hà cho biết các ca mắc Covid-19 trên địa bàn vẫn tăng cao, trong đó số ca mắc cộng đồng chiếm khoảng 30%.

Theo tin từ Sở Y tế Hà Nội, trong số 2.907 ca Covid-19, 679 ca phát hiện tại cộng đồng. Các bệnh nhân phân bố tại 422 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã.

Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày là Hoàng Mai (120), Đông Anh (115), Đống Đa (114), Bắc Từ Liêm (106), Thanh Trì (98), Nam Từ Liêm (97), Thanh Xuân (95), Gia Lâm (92).

Về tình hình điều trị, Hà Nội có hơn 61.000 F0 đang theo dõi cách ly tại nhà, còn lại được điều trị tại cơ sở y tế của thành phố và Trung ương.

Số ca nhiễm có thể ngày một tăng cao do giao lưu và mua bán vào dịp tết Nguyên đán, ngành y tế hiện nay đã xây dựng các phương án phòng, chống dịch, trong đó bảo đảm được mục tiêu là giảm tỷ lệ bệnh nhân chuyển tầng, chuyển nặng và tử vong.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 sáng 27/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành Chương trình phòng, chống dịch; tổ chức hiệu quả chiến dịch tiêm chủng vaccine thần tốc mùa xuân năm 2022; công bố lộ trình cụ thể mở cửa trường học, du lịch trong thời gian sớm nhất...

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ha-noi-hon-2000-ca-covid-19-moi-ngay-so-ca-tu-vong-lien-tuc-cao-nhat-ca-nuoc-448196.html