Trong những ngày qua số ca mắc Covid-19 tại Hà Nội liên tục tăng cao, số lượng bệnh nhân Covid-19 tử vong trong ngày nhiều nhất so với các tỉnh, thành phố khác.

Bản tin tối của Bộ Y tế cho biết, tính từ 16h ngày 27/01 đến 16h ngày 28/01, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 14.929 ca nhiễm mới, trong đó 37 ca nhập cảnh và 14.892 ca ghi nhận trong nước (giảm 780 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố (có 10.422 ca trong cộng đồng). Hà Nội với 2.885 ca nhiễm đứng đầu cả nước, trong đó có 614 ca cộng đồng, nhiều quận nội thành Hà Nội đã chuyển sang cấp độ 3, tức vùng có nguy cơ cao. Hà Nội cũng là nơi có nhiều F0 tử vong trong ngày nhất cả nước với 31 ca, cao gần gấp 3 lần so với địa phương cao thứ 2 là TP.HCM và Vĩnh Long (cùng 11 ca).

CDC Hà Nội. Dẫn tin từ Sức khỏe đời sống, bệnh nhân phân bố tại 407 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Đống Đa (159); Hoàng Mai (148); Đông Anh (142); Nam Từ Liêm (133); Gia Lâm (128). Hiện các cơ sở thu dung điều trị thành phố và cơ sở thu dung quận, huyện có hơn 4.400 F0. Số theo dõi cách ly tại nhà là gần 62.700. Hôm qua, có 23 trường hợp tử vong, nâng tổng số người tử vong do COVID-19 từ ngày 29/4/2021 đến nay là 560 người.

Theo thông báo của Bộ Y tế, tính tới hết ngày 27/1, hiện có 771 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị ở Hà Nội (các bệnh viện Trung ương và Thủ đô) trong tình trạng nặng, nguy kịch. Số ca nhiễm có thể ngày một tăng cao do giao lưu và mua bán vào dịp tết Nguyên đán, ngành y tế hiện nay đã xây dựng các phương án phòng, chống dịch, trong đó bảo đảm được mục tiêu là giảm tỷ lệ bệnh nhân chuyển tầng, chuyển nặng và tử vong. Tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 sáng 27/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành Chương trình phòng, chống dịch; tổ chức hiệu quả chiến dịch tiêm chủng vaccine thần tốc mùa xuân năm 2022; công bố lộ trình cụ thể mở cửa trường học, du lịch trong thời gian sớm nhất... Ảnh minh họa: internet

Cần Thơ cho phép người dân về quê ăn tết không phải cách ly y tế Người dân Cần Thơ trở về quê không phải cách ly y tế, thực hiện tốt 5K và tự theo dõi sức khỏe tại nhà.

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