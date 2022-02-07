TIN VUI: Sáng 7/2, số ca nhiễm mới thấp nhất hơn 8 tháng qua, dịch COVID-19 ở TP.HCM đã được kiểm soát tốt

Tin y tế 07/02/2022 09:08

Đến nay, TP.HCM đã có nhiều tuần liên tiếp là vùng xanh. Toàn bộ 22 quận, huyện, thành phố đều là vùng xanh, không còn vùng vàng, vùng cam, vùng đỏ.

Trong hai ngày gần nhất 5 và 6/2, Bộ Y tế ghi nhận dưới 50/1 ngày, là tín hiệu đáng mừng cho người dân TP.HCM. Sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2022, tình hình dịch COVID-19 tại TP.HCM đạt nhiều kết quả lạc quan. Số ca mới luôn duy trì dưới 200. 

Bộ Y tế cho biết TP.HCM chưa phát hiện thêm ca Omicron mới, vẫn duy trì 92 ca trong gần 2 tuần qua. 

TIN VUI: Sáng 7/2, số ca nhiễm mới thấp nhất hơn 8 tháng qua, dịch COVID-19 ở TP.HCM đã được kiểm soát tốt - Ảnh 1

Dẫn tin từ Tuổi trẻ, trong cuộc họp báo về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn TP gần nhất (ngày 27/1), phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Nguyễn Hồng Tâm cho biết TP cơ bản đã khống chế được biến chủng Omicron trong cộng đồng.

Ở phạm vi cả nước, Bộ Y tế cho biết mặc dù số ca mới ở một số tỉnh thành phía Bắc, đặc biệt là Hà Nội, vẫn khá cao, nhưng số tử vong đang giảm nhanh cho thấy những hiệu quả về điều trị, số ca chuyển nặng giảm. Ngày 6/2 cả nước chỉ ghi nhận 63 ca tử vong, là mức thấp nhất tính từ giữa tháng 11/2021 đến nay.

TIN VUI: Sáng 7/2, số ca nhiễm mới thấp nhất hơn 8 tháng qua, dịch COVID-19 ở TP.HCM đã được kiểm soát tốt - Ảnh 2

Hiện nay ngành Y tế vẫn tiếp tục chỉ đạo các địa phương tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ nhiễm COVID-19 tại cộng đồng, các trường hợp có biểu hiện ho, sốt để kịp thời khoanh vùng, cách ly, xử lý triệt để ổ dịch không để lây lan, bùng phát rộng; đồng thời triển khai tốt các hoạt động y tế, tránh lây nhiễm chéo trong cách ly, khu phong tỏa.

Tiếp tục chỉ đạo các tỉnh, thành phố tổ chức triển khai chiến dịch tiêm chủng mùa Xuân trên địa bàn đảm bảo hiệu quả và an toàn, tiêm chủng theo đúng số lượng vaccine phòng COVID-19 đã được cấp, không được để lãng phí vaccine.

Bộ Y tế đề nghị các địa phương tiếp tục nâng mức cảnh giác cao nhất đối với dịch COVID-19, đặc biệt đối với biến chủng Omicron, không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch.

Ảnh minh họa: Internet

Ngày 5/2, Việt Nam ghi nhận 12.170 ca nhiễm mới, trong đó 10 ca nhập cảnh và 12.160 ca ghi nhận trong nước

Ngày 5/2, Việt Nam ghi nhận 12.170 ca nhiễm mới, trong đó 10 ca nhập cảnh và 12.160 ca ghi nhận trong nước

Tính từ 16h ngày 04/02 đến 16h ngày 05/02, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 12.170 ca nhiễm mới, trong đó 10 ca nhập cảnh và 12.160 ca ghi nhận trong nước.

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