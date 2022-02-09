Bộ Y tế: Sẵn sàng phương án xử lý, điều trị cho học sinh mắc COVID-19 khi trở lại trường không để xảy ra tình huống quá tải

Các ý kiến tại cuộc họp thống nhất đánh giá, các địa phương đã thực hiện các yêu cầu chung để bảo đảm an toàn khi học sinh trở lại trường như tiêm vaccine; tập huấn các tình huống để xử trí khi xuất hiện ca nhiễm trong lớp học, trường học; có kinh nghiệm điều trị các ca mắc COVID-19 là trẻ em…

Dẫn tin từ Sức khỏe và đời sống , Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã họp với Bộ Y tế, UBND TP. Hà Nội về công tác chuẩn bị điều trị trong tình huống học sinh mắc COVID-19 khi trở lại trường vào chiều ngày 8/2.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp về công tác chuẩn bị điều trị khi học sinh nhiễm COVID-19 ở trường . Ảnh: VGP

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng cho biết, qua quá trình triển khai kế hoạch đưa học sinh trở lại trường, thành phố đã chỉ đạo các trung tâm y tế, trạm y tế hỗ trợ tích cực cho y tế học đường, tập huấn kỹ cho cán bộ quản lý, giáo viên, phối hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường.

Ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh - Bộ Y tế cho biết, dự báo số ca mắc COVID-19 sau Tết tăng cao do hoạt động đi lại và giao lưu dịp Tết, trong đó tập trung vào nhóm đối tượng người già, người lớn và trẻ chưa tiêm vaccine, trẻ sơ sinh; do đó cần có các biện pháp bảo vệ tốt để giảm tỷ lệ tử vong.

Tại cuộc họp, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương Trần Minh Điển đề xuất Bộ Y tế có hướng dẫn điều trị riêng cho trẻ mắc COVID-9 theo 2 tầng: Tự chăm sóc, điều trị tại nhà; điều trị trong bệnh viện.

Cùng với vaccine, khả năng đáp ứng của hệ thống y tế thì ý thức của người dân trong việc tuân thủ nguyên tắc 5K: Khẩu trang, Khử khuẩn, Khoảng cách, Không tập trung, Khai báo y tế, là một trong những biện pháp quan trọng chung sống hòa bình, an toàn trước dịch bệnh Covid-19.

Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch chúng ta mới hạn chế được sự lây lan và giúp việc mở cửa trường học đạt hiệu quả, hạn chế thấp nhất việc gián đoạn, kể cả ở quy mô nhỏ.

Bộ Y tế đang phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát hướng dẫn bảo đảm an toàn cho học sinh khi đến trường. Các địa phương cần tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế và Bộ GD&ĐT để đảm bảo an toàn trường học, nhất là tập huấn kịch bản ứng phó khi phát hiện ca mắc COVID-19 trong trường học, nhằm vừa phòng, chống dịch hiệu quả vừa không làm ảnh hưởng hoạt động sinh hoạt trong cộng đồng và hoạt động học tập trong nhà trường.

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