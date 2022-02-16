Bạn đang đau đầu vì cân nặng? Đừng lo, hãy áp dụng ngay 3 cách giảm cân nhanh khoa học vô cùng hiệu quả, bạn nên biết!

Mỗi bữa ăn nên cắt giảm lượng đường, tinh bột (carb) và thay thế bằng ngũ cốc nguyên hạt. Khi đó, bạn sẽ bớt cảm thấy đói, ăn ít calo hơn.

Bạn có thể ăn bất kỳ loại thực phẩm nào, miễn là ăn chúng một cách điều độ, ngay cả khoai tây chiên. Tuy nhiên, trong quá trình giảm cân, các chuyên gia dinh dưỡng không khuyến khích bạn sử dụng tinh bột đã qua tinh chế, chẳng hạn như gạo trắng, mì ống trắng, bánh mì trắng và ngũ cốc ít chất xơ.

Mỗi bữa ăn của bạn nên bao gồm: protein, chất béo, rau, một phần nhỏ carb phức như ngũ cốc nguyên hạt. Một số loại rau nhiều protein như: Cải xoong, mầm cỏ linh lăng, cải bó xôi, cải thìa, măng tây, cải bẹ xanh, bông cải xanh,...

Chất béo tốt: Đừng sợ ăn chất béo. Cơ thể bạn vẫn cần chất béo lành mạnh cho dù bạn chọn kế hoạch ăn uống nào. Dầu ô liu và dầu bơ là những lựa chọn tốt để đưa vào kế hoạch ăn uống. Các chất béo khác như bơ và dầu dừa chỉ nên sử dụng vừa phải do hàm lượng chất béo bão hòa cao hơn.

Một số loại rau nhiều protein như: Cải xoong, mầm cỏ linh lăng, cải bó xôi. Ảnh minh họa: internet

3. Tập thể dục, thể thao

Thường xuyên tập thể dục, dù chỉ dành 15 phút tập luyện mỗi ngày cũng giúp cuộc sống bạn trở nên yêu đời. Ảnh minh họa: internet

Tập thể dục giúp duy trì cân nặng đồng thời còn giúp ngăn ngừa tăng cân quá mức. Khi tham gia các hoạt động thể chất, cơ thể bạn sẽ đốt cháy một lượng lớn calo.

Thời gian và mức độ tập luyện càng tăng lượng mỡ tích tụ dự thừa sẽ bị đốt cháy càng nhiều. Lúc này, vóc dáng của bạn sẽ trở nên thon gọn và nhẹ nhàng hơn. Và khả năng mắc phải các loại bệnh như viêm khớp, đau nhức xương khớp, dạ dày sẽ thuyên giảm đáng kể.