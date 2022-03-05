Các biến thể của COVID-19 gồm Delta và Omicron có thể ảnh hưởng đến MẮT của bạn như thế nào?

Sức khỏe 05/03/2022 11:06

Biến thể COVID-19 Omicron được phát hiện vào tháng 11 năm 2021 và không mất nhiều thời gian nó đã trở nên phổ biến trên hầu hết thế giới. Bất cứ khi nào nó được phát hiện ở một vị trí mới, nó thường tiếp nhận 'kế nhiệm' nhiễm trùng cho biến thể delta và trở thành chủng COVID chiếm ưu thế chỉ trong vài tuần.

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh hoa Kỳ (CDC) ước tính rằng hơn 90% các trường hợp COVID mới ở Mỹ hiện nay là do nhiễm trùng Omicron, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 .

Biến thể omicron có ảnh hưởng đến mắt của bạn không?

Các biến thể của COVID-19 gồm Delta và Omicron có thể ảnh hưởng đến MẮT của bạn như thế nào? - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Tại thời điểm này, vẫn còn quá sớm để biết biến thể Omicron mới được phát hiện có thể ảnh hưởng đến mắt hoặc thị lực của bạn như thế nào. Và đó không phải là điều duy nhất chúng ta không biết về Omicron.

Chúng ta vẫn đang chờ thông tin chi tiết về:

  • Làm thế nào Omicron lại dễ dàng lây lan.

  • Chính xác thì vắc xin COVID-19 bảo vệ chống lại Omicron tốt như thế nào.

  • Mức độ nghiêm trọng của bệnh mà nó gây ra so với các biến thể khác.

Dữ liệu ban đầu cho thấy biến thể Omicron có thể gây ra một dạng COVID-19 nhẹ hơn so với Delta và các biến thể khác. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn nên mất cảnh giác.

Tổ chức Y tế Thế giới lưu ý : "Tất cả các biến thể của COVID-19… đều có thể gây bệnh nặng hoặc tử vong, đặc biệt là đối với những người dễ bị tổn thương nhất".

Họ nhấn mạnh rằng "phòng ngừa luôn là chìa khóa", bất kể Omicron diễn ra như thế nào.

Biến thể delta có thể gây ra các triệu chứng về mắt không?

Các biến thể của COVID-19 gồm Delta và Omicron có thể ảnh hưởng đến MẮT của bạn như thế nào? - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Điều này không biết chắc chắn và cũng chưa rõ mọi thông tin. Các chủng COVID trước đây có thể gây ra các triệu chứng liên quan đến mắt, nhưng hiện tại không có đủ dữ liệu khoa học để khẳng định chắc chắn rằng delta cũng làm như vậy.

Đã có những báo cáo riêng biệt về nhiễm trùng vùng mắt gây ra các triệu chứng về mắt, bao gồm một người ở Kentuckian được tiêm phòng đầy đủ nhưng vẫn có đôi mắt đỏ ngầu và các triệu chứng giống như cúm, và một đứa trẻ 5 tuổi ở Mississippi có dấu hiệu viêm kết mạc.

Mặc dù gần như không phổ biến bằng các triệu chứng như ho và sốt, nhưng các chủng vi rút corona khác có khả năng gây ra:

  • Đôi mắt đỏ ngầu

  • Mắt hồng (viêm kết mạc)

  • Đau mắt

  • Ngứa mắt

  • Tầm nhìn mờ

  • Nhạy cảm với ánh sáng

Không quá khó khi nghĩ rằng một số bệnh nhiễm trùng có khả năng gây ra các triệu chứng tương tự về mắt, nhưng, giống như các khía cạnh khác của bệnh về mắt, chúng ta cần chờ thêm thông tin.

Mặc dù mỗi bệnh nhiễm trùng là khác nhau, nhưng delta dường như gây ra các triệu chứng hơi khác một chút so với các dạng COVID trước đó.

"Có vẻ như ho và mất khứu giác ít phổ biến hơn", Tiến sĩ Inci Yildirim, một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm trẻ em tại Yale Medicine, cho biết trong một bài báo về biến thể delta. "Và đau đầu, đau họng, sổ mũi và sốt xuất hiện dựa trên các cuộc khảo sát gần đây nhất ở Anh, nơi hơn 90% trường hợp là do chủng Delta."

Nếu một tập hợp các triệu chứng bao gồm chảy nước mũi, đau họng và đau đầu nghe có vẻ quen thuộc như các triệu chứng nhiễm trùng giống của bệnh sốt, dị ứng theo mùa hơn bị nhiễm bất kỳ chủng corona nào.

Đây là lúc các triệu chứng liên quan đến mắt thậm chí có thể trở nên khó hiểu hơn.

Các biến thể của COVID-19 gồm Delta và Omicron có thể ảnh hưởng đến MẮT của bạn như thế nào? - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Nếu bạn bị dị ứng theo mùa, có thể bạn biết rằng dị ứng có thể ảnh hưởng đến mắt của bạn như thế nào. Đôi mắt đỏ ngầu là một triệu chứng đặc trưng, ngứa ngáy, chảy nước và thậm chí mờ mắt cũng thường xảy ra.

Trong khi các triệu chứng COVID "cổ điển" ngày càng ít phổ biến hơn, chúng vẫn có thể xuất hiện. Ho, mất vị giác hoặc khứu giác và một số triệu chứng tiêu hóa nhất định vẫn có thể xảy ra, nhưng chúng ít xảy ra hơn. Ba loại vắc xin COVID-19 hiện có rộng rãi nhất vẫn sẽ bảo vệ bạn chống lại biến thể delta.

MIS-C: Một mối quan tâm hiếm gặp nhưng ngày càng tăng ở trẻ em

Do delta tìm cách lây nhiễm sang nhiều người trẻ tuổi hơn so với các chủng trước đó, một biến chứng hiếm gặp nhưng nghiêm trọng của COVID cũng được cho là sẽ gia tăng.

Các biến thể của COVID-19 gồm Delta và Omicron có thể ảnh hưởng đến MẮT của bạn như thế nào? - Ảnh 4
Ảnh minh họa

MIS-C - hội chứng viêm đa hệ ở trẻ em - có thể khiến các cơ quan quan trọng và các bộ phận khác của cơ thể bị viêm. Nó có những điểm tương đồng với bệnh Kawasaki, một tình trạng đã được phát hiện trước đó trong đại dịch.

Hiện tại vẫn không biết tại sao MIS-C lại xảy ra với một số trẻ em.

Các triệu chứng của MIS-C có thể khác nhau. Nó cũng có thể gây ra đỏ, mắt đỏ ngầu, nhưng giống như COVID-19, đó không chắc là triệu chứng duy nhất. Theo CDC, các triệu chứng khác xảy ra cùng với sốt.

Ngoài sốt, các triệu chứng MIS-C có thể bao gồm :

  • Đôi mắt đỏ ngầu

  • Đau đầu

  • Đau bụng

  • Đau hoặc tức ngực

  • Bệnh tiêu chảy

  • Mệt mỏi

  • Đau cổ

  • Huyết áp thấp

  • Phát ban

  • Nôn mửa

Tính đến ngày 22 tháng 8 năm 2021, đã có 4.661 trường hợp MIS-C được xác minh ở Hoa Kỳ, với những trường hợp khác đang được điều tra. Bốn mươi mốt trẻ em đã chết vì biến chứng này.

Mặc dù hiếm gặp nhưng CDC khuyến cáo nên tìm kiếm sự chăm sóc khẩn cấp nếu bạn nhận thấy con có các triệu chứng như khó thở, đau hoặc tức ngực, da xanh xao hoặc bất kỳ triệu chứng nghiêm trọng nào khác.

Đôi mắt có thể cung cấp "cái nhìn sâu sắc" về các trường hợp COVID kéo dài

Các biến thể của COVID-19 gồm Delta và Omicron có thể ảnh hưởng đến MẮT của bạn như thế nào? - Ảnh 5
Ảnh minh họa

Có rất nhiều điều chúng ta vẫn chưa biết về COVID kéo dài, các triệu chứng kéo dài hàng tuần hoặc hàng tháng sau khi bệnh nhiễm trùng ban đầu biến mất. Đôi khi, các triệu chứng dường như tiếp tục vô thời hạn, ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng cuộc sống của một người.

Còn được gọi là "COVID đường dài" hoặc "COVID sau cấp tính", COVID dài có thể hiển thị dưới dạng một hoặc nhiều trong số vô số triệu chứng. Ngoài nhiều bệnh khác, các triệu chứng liên tục có thể bao gồm :

Các biến thể của COVID-19 gồm Delta và Omicron có thể ảnh hưởng đến MẮT của bạn như thế nào? - Ảnh 6
Nguồn ảnh : iStock

  • Mệt mỏi

  • Thay đổi mùi vị

  • Khó thở

  • Sương mù não

  • Ho

  • Tưc ngực

  • Đau khớp

  • Tim đập nhanh

  • Các triệu chứng tồi tệ hơn sau khi hoạt động thể chất

Chúng ta vẫn chưa biết rõ COVID xảy ra bao lâu sau khi bị nhiễm trùng, hoặc giữa những người được tiêm chủng COVID tác động ra sao. Một nghiên cứu vào tháng Hai cho thấy khoảng 30% số người vẫn gặp các triệu chứng từ ba đến chín tháng sau khi bị COVID.

Khoảng 1 trong 12 người tham gia báo cáo rằng các triệu chứng ảnh hưởng đến khả năng hoàn thành ít nhất một "hoạt động sống hàng ngày" của họ, trong đó phổ biến nhất là việc nhà.

COVID kéo dài là một vấn đề đang phát triển sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến hàng triệu người trong tương lai gần. Các lựa chọn điều trị tiêu chuẩn có thể chưa có sẵn, nhưng manh mối để chẩn đoán có thể nằm ở tất cả các nơi kể cả ở mắt.

Các biến thể của COVID-19 gồm Delta và Omicron có thể ảnh hưởng đến MẮT của bạn như thế nào? - Ảnh 7
Ảnh minh họa

Có thể có mối liên hệ giữa COVID dài và tổn thương các sợi thần kinh cực nhỏ trong giác mạc, lớp trong suốt phía trước đồng tử.

Các bác sĩ nhãn khoa đã sử dụng một xét nghiệm không đau, không xâm lấn được gọi là kính hiển vi đồng tiêu giác mạc, một thủ tục được sử dụng để chẩn đoán một số tình trạng khác ảnh hưởng đến giác mạc.

Mặc dù nghiên cứu thừa nhận rằng cần phải nghiên cứu thêm, nhưng khám phá này cuối cùng có thể là một bước đệm để phục hồi cho những người bị ảnh hưởng bởi các triệu chứng liên tục, đặc biệt là thần kinh.

Nhận trợ giúp từ chuyên gia y tế

Các biến thể của COVID-19 gồm Delta và Omicron có thể ảnh hưởng đến MẮT của bạn như thế nào? - Ảnh 8
Ảnh minh họa

Các triệu chứng của COVID-19 có thể không đoán trước được và cũng giống như các bệnh khác, điều quan trọng là không nên tự chẩn đoán. Những người gặp phải các triệu chứng nên làm theo hướng dẫn mới nhất từ ​​CDC .

Nếu bạn nghĩ rằng bạn hoặc ai đó bạn biết có COVID-19 hoặc COVID kéo dài, hãy nói chuyện với một chuyên gia y tế.

Nếu bạn nhận thấy các triệu chứng khẩn cấp như khó thở, đau hoặc tức ngực, lú lẫn hoặc đổi màu da, hãy tìm kiếm sự chăm sóc y tế càng sớm càng tốt.

Theo All About Vision

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