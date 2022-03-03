CEO Phạm Mỹ Hạnh: Tôi tin dùng sâm Ngọc Linh như cách mà người tiêu dùng tin tôi

Trong thời điểm hầu hết mọi doanh nghiệp đều đặt lợi ích kinh doanh lên hàng đầu thì bà Phạm Mỹ Hạnh - CEO MHG vẫn bền bỉ kiên trì theo đuổi giá trị cốt lõi: Uy tín - chất lượng - vì lợi ích người tiêu dùng. Hơn nửa thập kỷ kinh doanh sản phẩm chính mình sử dụng, nữ doanh nhân chưa từng hoài nghi về sự đúng đắn của hướng đi này.

CEO Phạm Mỹ Hạnh: “Tôi chia sẻ món mà tôi tin dùng” Vốn là một người yêu thiên nhiên cây cỏ, đặc biệt là cây dược liệu quý. Bà Phạm Mỹ Hạnh thường xuyên tham gia các chuyến tham quan tìm hiểu về các loài cây dược liệu tại vùng rừng núi miền Trung. Trong chuyến đi khám phá đỉnh núi Ngọc Linh năm 2014, bà bị ốm nặng và kiệt sức. Người dân bản địa tại huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, đã giúp bà khoẻ lại nhanh chóng với những lát sâm Ngọc Linh tươi. Điều kỳ diệu đã xảy ra khi bà khoẻ hẳn sau đó ít hôm và cảm thấy như được “hồi sinh”. Từ đó bà bắt đầu tìm hiểu về loài cây đã cứu sống mình. CEO Phạm Mỹ Hạnh tại vườn sâm Ngọc Linh của MHG "Sau khi dành thời gian tìm hiểu về sâm Ngọc Linh, về câu chuyện truyền thuyết tâm linh, về các nghiên cứu khoa học thành phần Saponin trong sâm và về quá trình gìn giữ sâm của đồng bào dân tộc Xê Đăng, tôi tâm niệm cần phải lan tỏa giá trị loại sâm quý này tới mọi người, vì sâm Việt, vì sức khỏe người Việt", bà Hạnh chia sẻ.

Công ty cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh (MHG) đã được ra đời sau lần tình cờ bén duyên đó của bà Hạnh. MHG sở hữu đội ngũ chuyên gia dinh dưỡng giàu kinh nghiệm trong và ngoài nước. Bên cạnh đó doanh nghiệp còn hợp tác chặt chẽ với đội ngũ chuyên gia về sâm Ngọc Linh. MHG mong muốn bảo tồn và phát triển sâm Ngọc Linh, đưa giá trị dinh dưỡng của loại thảo dược quý này vào phục vụ người dân và xa hơn nữa là xây dựng thương hiệu Sâm Ngọc Linh MHG vươn xa trên thị trường quốc tế. Sâm Ngọc Linh Mỹ Hạnh MHG được người tiêu dùng tin tưởng sử dụng Khai thác kết hợp với bảo tồn Bên cạnh việc thu mua sâm Ngọc Linh từ đồng bào dân tộc thiểu số để sản xuất các sản phẩm sâm Ngọc Linh cung cấp cho người tiêu dùng. Trong những năm qua MHG xác định dự án trồng sâm Ngọc Linh phát triển vùng dược liệu là chiến lược mũi nhọn của doanh nghiệp. Bản thân bà Phạm Mỹ Hạnh cùng đội ngũ xác định nguồn sâm Ngọc Linh tự nhiên nếu chỉ khai thác như hiện nay sẽ khó chủ động nguồn nguyên liệu sản xuất và cũng sẽ sớm cạn kiệt. Bên cạnh đó việc trồng sâm Ngọc Linh còn giúp bảo tồn nguồn gen quý và đưa cây thảo dược này ra thị trường quốc tế.

Vườn sâm Ngọc Linh của MHG tại Quảng Nam Hiện tại vườn sâm Ngọc Linh 30.000 gốc ở Trà Nam (Quảng Nam) của Mỹ Hạnh Group đang phát triển xanh tốt, mạnh khỏe. Tháng 7/2022 sắp tới, MHG sẽ trồng tăng cường thêm 30.000 gốc sâm nữa tại đây. Cách đó không xa, vườn sâm ở Trà Linh đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng và sẽ thử nghiệm xuống giống 200.000 gốc sâm Ngọc Linh. MHG đặt mục tiêu nâng số lượng sâm Ngọc Linh trồng tại Quảng Nam lên 260.000 trong năm nay. Bên cạnh đó dự án MHG kết hợp phát triển du lịch nghỉ dưỡng và trồng sâm Ngọc Linh cũng đang được hoàn thiện cơ sở hạ tầng để tháng 3/2022 xuống giống 30.000 gốc sâm. Như vậy cao nguyên Măng Đen (Kon Tum) sẽ ghi dấu sự xuất hiện của vườn sâm Ngọc Linh của MHG trong năm 2022. Con số 14 showroom chưa phải cuối cùng Hiện tại, Công ty cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh (MHG) đã triển khai thành công hoạt động kinh doanh tại 14 showroom trên toàn quốc. MHG không ngừng nghiên cứu và phát triển sản phẩm sâm Ngọc Linh, chú trọng đầu tư khoa học, kỹ thuật hiện đại cùng đội ngũ nhân sự chuyên môn cao, kinh nghiệm dày dặn. Bên cạnh đó là quy trình kiểm soát nghiêm ngặt từ chọn nguồn nguyên liệu thô, sản xuất, đóng gói, phân phối. Từ đó đảm bảo sản phẩm không pha tạp chất, an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo an toàn cho sức khỏe người dùng. Showroom trưng bày các sản phẩm sâm Ngọc Linh của Mỹ Hạnh Group Các showroom của MHG có diện tích trưng bày lớn, đội ngũ nhân viên, tư vấn viên được đào tạo chuyên nghiệp, dịch vụ tận tâm để giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng… Trong thời gian tới Mỹ Hạnh Group sẽ tiếp tục mở rộng hệ thống showroom và tăng cường đầu tư khai thác, sản xuất, phân phối các sản phẩm sâm Ngọc Linh để càng ngày càng có nhiều người Việt được tiếp cận và sử dụng loài cây “thần dược”. MHG được nhận giải thưởng Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng năm 2021 “Hơn nửa thập kỷ gắn bó với nghề nuôi trồng và sản xuất phân phối các sản phẩm sâm Ngọc Linh, trải qua bao thăng trầm, cực khổ, để có được sự thành công như hôm nay, MHG kinh doanh với phương châm bản thân dùng gì bán đó, khai thác nhưng kết hợp bảo tồn, uy tín, chất lượng chứng minh được trách nhiệm và nguồn gốc sản phẩm. Từ đó khách hàng đặt niềm tin bền vững đối với từng sản phẩm của MHG” - bà Phạm Mỹ Hạnh chia sẻ. Hiện tại 14 showroom sâm Ngọc Linh của Công ty cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh ở miền Bắc và miền Trung đang bày bán khoảng 40 dòng sản phẩm do MHG sản xuất và phân phối. Trong đó 2 sản phẩm tiêu biểu nhất là sâm Ngọc Linh tươi khai thác từ tự nhiên và sâm Ngọc Linh nuôi trồng trong nhà màng. Bên cạnh đó còn có các sản phẩm sâm Ngọc Linh được chế biến, chiết suất từ rễ, củ, lá, hoa của loại cây dược liệu quý như: rượu sâm Ngọc Linh, bánh quy kem sâm Ngọc Linh, kẹo sâm Ngọc Linh, nước hồng sâm, mật ong ngâm sâm Ngọc Linh, viên sủi tăng sức đề kháng từ sâm Ngọc Linh, trà túi lọc sâm Ngọc Linh, lương khô hồng đẳng sâm…

Ngày 2/3, cả nước ghi nhận KỶ LỤC 110.301 ca mắc COVID-19, có 74.166 ca trong cộng đồng Tính từ 16h ngày 01/3 đến 16h ngày 02/3, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 110.301 ca nhiễm mới, trong đó 21 ca nhập cảnh và 110.280 ca ghi nhận trong nước (tăng 11.537 ca so với ngày trước đó) tại 63 tỉnh, thành phố (có 74.166 ca trong cộng đồng).

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