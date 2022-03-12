Năm 2022 những con giáp này "Cưới ngay kẻo lỡ" để có cuộc sống viên mãn, sự nghiệp thăng hoa

Người tuổi Tý có vận trình tình duyên tốt trong năm nay. Ảnh minh họa.

Vì vậy, người tuổi Tý nếu có dự định kết hôn trong năm mới thì chuẩn bị tinh thần cũng như những thủ tục cần thiết nếu muốn kết đôi và nên duyên vợ chồng nhé.

Những người tuổi Tý khi bước sang năm Nhâm Dần theo như tử vi thì có đường tình duyên cũng như hôn nhân rất tốt. Người tuổi Tý đã chuẩn bị đủ cả về vật chất lẫn tinh thần để kết hôn trong năm nay. Ngoài ra, con giáp này cũng đã tìm được người phù hợp với mình.

Tuổi Mão

Kết hôn tron năm nay, tuổi Mão sẽ có cuộc sống thuận buồm xuôi gió. Ảnh minh họa.

Những ai tuổi Mão bước sang năm Nhâm Dần thì hãy mau chóng kết hôn đi bởi vì đây là một năm rất tốt cho hôn nhân cũng như tài vận, không những thế mà trong năm 2022 người tuổi Mão cũng sẽ đạt được những kết quả tốt trong công việc. Mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió.

Khi sắp xếp được công việc, con giáp này hãy mau chóng kết hôn với người mình yêu để bước sang một chương mới trong cuộc đời.

Tuổi Mùi

Thiên Hỷ cát tinh ra sức che chở đường hôn nhân tuổi Mùi trong năm nay. Ảnh minh họa.

Tin vui về tình cảm xuất hiện khá mạnh trong đường vận mệnh tuổi Mùi năm 2022. Thiên Hỷ cát tinh ra sức che chở đường hôn nhân, bảo vệ sự may mắn trong hôn nhân, yêu đương, năm 2022 sẽ có lợi cho người tuổi Mùi trong việc kết hôn và sinh con.

May mắn là nam nữ độc thân tuổi Mùi vượng đào hoa, gặp gỡ làm quen nhiều người khác giới, đi đến đâu cũng được yêu mến, khả năng cao sẽ tìm được đối tượng ưng ý để cùng nhau tiến tới yêu đương, hẹn hò lãng mạn.

Con giáp này mà kết hôn trong năm nay chắc chắn sẽ có một cuộc sống sau hôn nhân tốt đẹp hơn bao người. Năm nay đẹp như vậy mà không xem tuổi Mùi hợp với tuổi nào trong tình yêu hôn nhân để cưới thì quả thực rất lãng phí.

* Thông tin mang tính chất tham khảo