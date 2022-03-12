Năm 2022 những con giáp này "Cưới ngay kẻo lỡ" để có cuộc sống viên mãn, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 12/03/2022 15:51

Nếu bạn đã có ý trung nhân và là 1 trong 3 con giáp dưới đây thì hãy sẵn sàng kết hôn thôi nào! Cuộc sống về sau nhất định bước sang trang mới đầy hứa hẹn.

Tuổi Tý

Năm 2022 những con giáp này 'Cưới ngay kẻo lỡ' để có cuộc sống viên mãn, sự nghiệp thăng hoa - Ảnh 1

Người tuổi Tý có vận trình tình duyên tốt trong năm nay. Ảnh minh họa.

Những người tuổi Tý khi bước sang năm Nhâm Dần theo như tử vi thì có đường tình duyên cũng như hôn nhân rất tốt. Người tuổi Tý đã chuẩn bị đủ cả về vật chất lẫn tinh thần để kết hôn trong năm nay. Ngoài ra, con giáp này cũng đã tìm được người phù hợp với mình.

Vì vậy, người tuổi Tý nếu có dự định kết hôn trong năm mới thì chuẩn bị tinh thần cũng như những thủ tục cần thiết nếu muốn kết đôi và nên duyên vợ chồng nhé.

Tuổi Mão

Năm 2022 những con giáp này 'Cưới ngay kẻo lỡ' để có cuộc sống viên mãn, sự nghiệp thăng hoa - Ảnh 2

Kết hôn tron năm nay, tuổi Mão sẽ có cuộc sống thuận buồm xuôi gió. Ảnh minh họa. 

Những ai tuổi Mão bước sang năm Nhâm Dần thì hãy mau chóng kết hôn đi bởi vì đây là một năm rất tốt cho hôn nhân cũng như tài vận, không những thế mà trong năm 2022 người tuổi Mão cũng sẽ đạt được những kết quả tốt trong công việc. Mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió.

Khi sắp xếp được công việc, con giáp này hãy mau chóng kết hôn với người mình yêu để bước sang một chương mới trong cuộc đời.

Tuổi Mùi

Năm 2022 những con giáp này 'Cưới ngay kẻo lỡ' để có cuộc sống viên mãn, sự nghiệp thăng hoa - Ảnh 3

Thiên Hỷ cát tinh ra sức che chở đường hôn nhân tuổi Mùi trong năm nay. Ảnh minh họa.

 

Tin vui về tình cảm xuất hiện khá mạnh trong đường vận mệnh tuổi Mùi năm 2022. Thiên Hỷ cát tinh ra sức che chở đường hôn nhân, bảo vệ sự may mắn trong hôn nhân, yêu đương, năm 2022 sẽ có lợi cho người tuổi Mùi trong việc kết hôn và sinh con.

 

May mắn là nam nữ độc thân tuổi Mùi vượng đào hoa, gặp gỡ làm quen nhiều người khác giới, đi đến đâu cũng được yêu mến, khả năng cao sẽ tìm được đối tượng ưng ý để cùng nhau tiến tới yêu đương, hẹn hò lãng mạn.

 

Con giáp này mà kết hôn trong năm nay chắc chắn sẽ có một cuộc sống sau hôn nhân tốt đẹp hơn bao người. Năm nay đẹp như vậy mà không xem tuổi Mùi hợp với tuổi nào trong tình yêu hôn nhân để cưới thì quả thực rất lãng phí.

 

* Thông tin mang tính chất tham khảo

Hợp tác kinh doanh với những con giáp này chỉ có LỜI và LỜI HƠN bởi sự thông minh, tài giỏi khó ai sánh bằng

Hợp tác kinh doanh với những con giáp này chỉ có LỜI và LỜI HƠN bởi sự thông minh, tài giỏi khó ai sánh bằng

Với bản tính trời cho thông minh, trí tuệ, nhanh nhạy, những con giáp này luôn làm người khác phải dè chừng và ngưỡng mộ.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp bói vui tử vi 3 con giáp kết hôn

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 4 giờ 9 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 54 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 5 giờ 9 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 54 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 6 giờ 9 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'