Ngày hôm nay chắc chắn là một ngày thành công của tuổi Tý. Gặp ngày tam hợp nên công việc làm ăn, kinh doanh thuận lợi hơn bao giờ hết. Cấp trên nhìn thấy sự tiến bộ vượt bậc và đang cất nhắc giao thêm cho bản mệnh nhiều trọng trách mới.

Tình cảm

Tuổi Tý mải mê chạy theo sức hút của đồng tiền và danh vọng mà vô tình bỏ quên tình yêu của mình. Bạn nhất định phải cân bằng thời gian để gặp gỡ và yêu thương. Nếu không mọi thứ thì e rằng sẽ thật khó để duy trì tình yêu này.

Sức khỏe

Kim - Thủy tương sinh cho thấy sức khỏe của bản mệnh rất tốt, bạn duy trì được thể lực dẻo dai ít ai sánh bằng.

Cẩn trọng: Thành quả trong công việc phải đánh đổi từ rất nhiều thứ, như là sức khoẻ và thời gian.

Giờ tốt: 9h đến 11h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Thân

Tuổi Sửu

Công việc

Đây là lúc để tuổi Sửu bù đắp lại khoảng thời gian phí phạm vừa qua, hãy tăng tốc và hoàn thành những công việc cần phải làm khi có Thiên Ấn che chở. Kim – Thổ tương sinh giúp bạn nhận được sự hỗ trợ từ mọi người, khi đứng trước những quyết định trọng đại.

Tình cảm

Tác động của ngũ hành Thổ sinh xuất cho Kim nên giữa các cặp đôi vẫn còn tồn tại nhiều khoảng cách vô hình. Bạn nên nói thật lòng mình, nghĩ đến cảm nhận của người khác trước khi suy tính trên lập trường của mình.

Sức khỏe

Bạn cần có thói quen ăn uống lành mạnh, đủ lượng, đủ chất, đúng giờ, không bỏ bữa, đặc biệt là buổi sáng.

Cẩn trọng: Lúng túng, tự ti là những lý do lấy đi của bản mệnh nhiều cơ hội tốt trong cuộc sống.

Giờ tốt: 19h đến 21h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Thìn

Tuổi Dần

Công việc

Trong ngày hôm nay, công việc của tuổi Dần diễn ra khá hanh thông. Đứng trước khó khăn và thách thức, con giáp này đều nhanh trí tìm cách xử lý khéo léo. Tuy nhiên, bạn cần bình tĩnh trước khi đưa ra các quyết định, nếu cần thiết hãy xin giúp đỡ của những người có kinh nghiệm.

Tình cảm

Đối mặt với cục diện Dần Thân tương xung gây ra cho con giáp này không ít xung đột, cãi vả. Hãy trân trọng những gì mình đang có, đừng chạy theo những thú vui bên ngoài gây ảnh hưởng đến mối quan hệ hiện tại.

Sức khỏe

Căng thẳng, áp lực trong công việc khiến bạn mệt mỏi trong hôm nay. Người tuổi Dần nên thường xuyên ăn các thực phẩm dinh dưỡng như ngũ cốc, đậu, sữa, hoa quả, đồng thời dành thời gian nghỉ ngơi, thư giãn.

Cẩn trọng: Tiếc nuối vì những quyết định thiếu sáng suốt đánh mất nhiều cơ hội quý.

Giờ tốt: 9h đến 11h

Quý nhân phù trợ: Tý, Tị

Tuổi Mão

Công việc

Đường công danh của người tuổi này đang có chiều hướng thăng tiến, đó cũng là kết quả xứng đáng cho những ngày nỗ lực không ngừng nghỉ. Do đó, bản mệnh đừng ngại hy sinh và cố gắng, kiên trì để tiếp tục theo đuổi đam mê của mình.

Tình cảm

Tuổi Mão độc thân vì mải mê với công việc nên cũng không có tâm ý dành cho chuyện yêu đương. Ngũ hành tương xung tạo ra không ít lục đục và xung khắc trong mối quan hệ của các cặp đôi. Để cải thiện tình trạng này, bạn nên tránh tình trạng so đo hơn thua, bởi dù người thắng cuộc là ai thì bạn cũng sẽ chẳng vui vẻ được đâu.

Sức khỏe

Vì nhiệt độ dã giảm hơn so với các trước đó nên bạn cảm thấy tinh thần thoải mái, dễ chịu hơn nhiều.

Cẩn trọng: Tính cách nóng nảy, lời nói khó nghe dễ khiến phật lòng người khác.

Giờ tốt: 15h đến 17h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn có vận trình tình cảm thăng hoa. Ảnh minh họa.

Công việc

Nhờ có tam hợp cục nâng đỡ mà mọi kế hoạch, dự định của con giáp này đều tiến triển suôn sẻ. Tuổi Thìn có thể an tâm gạt bỏ nỗi lo của mình để nghỉ ngơi, đồng thời tranh thủ cơ hội này để triển khai các mục tiêu mới.

Tình cảm

Vận trình tình cảm thăng hoa. May mắn được quý nhân soi đường dẫn lối mà những chú Rồng có thể nhanh chóng tìm thấy được mối nhân duyên tốt đẹp. Chỉ cần bản mệnh mạnh dạn thêm tí nữa thì hai người có thể tiến thêm một bước dài.

Sức khỏe

Đừng để công việc bận rộn chiếm mất thời gian ăn uống của bạn. Những bữa ăn thất thường sẽ gây áp lực lên sức khỏe đại tràng của bạn.

Cẩn trọng: Không nên chủ quan quá mức mà trao lầm niềm tin cho người khác.

Giờ tốt: 15h đến 17h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Tuất

Tuổi Tỵ

Công việc

Công việc của tuổi Tỵ trong ngày hôm nay diễn ra suôn sẻ và dễ dàng. Do gặp ngày lục hợp nên tuổi Tỵ sớm tìm ra cho mình hướng đi mới phù hợp với năng lực thực sự của bản thân. Cùng với sự dẫn dắt của cấp trên, con giáp này sớm phát huy được thế mạnh tiềm ẩn của bản thân.

Tình cảm

Vận trình tình duyên trong ngày mới khá êm đẹp với tuổi Tỵ. hai người có thể những cuộc hẹn hò lãng mạn trong ngày này ở những nơi thú vị để làm mới tình yêu đôi lứa. Đối với người độc thân, bạn sẽ có cơ hội để tiếp xúc nhiều hơn với người khác phái.

Sức khỏe

Bạn cần hành khí hoạt huyết, thanh nhiệt giải độc để tăng cường tuần hoàn, chống viêm, lam sạch da bằng cách uống đủ 2 lít nước mỗi ngày nhé.

Cẩn trọng: Đừng chỉ biết ích kỷ nghĩ tới cảm xúc của bản thân mình.

Giờ tốt: 15h đến 17h

Quý nhân phù trợ: Dần, Mùi

Tuổi Ngọ

Công việc

Vận trình công việc của tuổi Ngọ trong ngày hôm nay diễn ra hung cát đan xen. Dưới sự tác động của Thiên Quan nên mây mù sẽ che mờ tầm nhìn của bạn, khiến cho bạn gặp rắc rối và phải chậm bước chân lại đấy. Trong quá trình tìm hiểu đối tác, người tuổi Ngọ tốt nhất là nên tham khảo ý kiến từ những người đi trước trong cách nhìn người.

Tình cảm

Kim – Hỏa xung khắc dự báo mối quan hệ của con giáp tuổi Ngọ với nửa kia không được như ý muốn, xảy ra nhiều xung khắc.

Sức khỏe

Bố cục Ngũ hành ngày nảy sinh Mộc khắc Thổ. Bạn cần hành khí hoạt huyết, ăn đồ thanh đạm, nhiều trái cây giải độc cơ thể.

Cẩn trọng: Bỏ lỡ mối nhân duyên tốt đẹp chỉ vì coi trọng cái tôi cá nhân quá mức.

Giờ tốt: 15h đến 17h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Dậu

Tuổi Mùi

Tài chính tuổi Mùi có cơ hội gia tăng. Ảnh minh họa.

Công việc

Thiên Ấn xuất hiện là cơ hội để những con giáp tuổi Mùi có khả năng nghệ thuật sẽ có cơ hội phát huy tài năng của mình. Những ai làm việc tự do cũng hứa hẹn nhận được nhiều dự án hay ho, giúp bản mệnh cải thiện thu nhập.

Tình cảm

Người độc thân chọn đóng chặt cánh cửa trái tim, gặm nhấm quá khứ nên bỏ lỡ không ít cơ hội hẹn hò đáng quý. Các cặp đôi dễ nảy sinh mâu thuẫn bởi những bất đồng quan điểm trước đó. Hãy dành thời gian tâm sự để hiểu rõ nhau hơn.

Sức khỏe

Bạn có thể tham khảo các loại đậu có nguồn dinh dưỡng phong phú. Tuy nhiên, không nên ăn quá nhiều tạo gánh nặng đến dạ dày.

Cẩn trọng: Đừng quá khắt khe với bản thân mình.

Giờ tốt: 5h đến 7h

Quý nhân phù trợ: Thân, Tị

Tuổi Thân

Công việc

Công việc của tuổi Thân trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi. May mắn rằng tuổi Thân đã sớm tìm ra được thế mạnh của mình và có những phương hướng phát triển đúng đắn. Dành thời gian để nghe những chia sẻ, những đóng góp của đồng nghiệp, bạn sẽ biết mình cần phải làm gì.

Tình cảm

Tuổi Thân và nửa kia đang có những phút giây ngọt ngào và lãng mạn cùng nhau. Hai người yêu nhau bằng những cảm xúc chân thành, sẵn sàng sẻ chia và bao dung cho những thiếu sót của đối phương.

Sức khỏe

Nếu như dạ dạy của bạn chức năng giảm sút, muốn buồn nôn thì chỉ cần ăn cơm gạo lứt và mơ muối, ăn ít nhai kỹ sẽ chữa được bệnh.

Cẩn trọng: Sức khoẻ gặp vấn đề bất lợi do ảnh hưởng của ngũ hành kim vượng.

Giờ tốt: 9h đến 11h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Tý

Tuổi Dậu

Công việc

Vận trình công việc của tuổi Dậu trong ngày hôm nay diễn ra khá suôn sẻ. Những thành quả có được trong hiện tại được xem là động lực để người tuổi này tiếp tục chinh phục ước mơ của mình. Tuy nhiên, bản mệnh đừng quá phụ thuộc vào vận may mà nên tự thân cố gắng sẽ tốt hơn.

Tình cảm

Vận trình tình cảm của tuổi Dậu không có nhiều điểm sáng trong thời gian này. Sẽ có những cãi vã nhưng đôi bên biết cách bao dung nên không có gì to tát.

Sức khỏe

Kim khí vượng khiến sức khỏe của bản mệnh giảm sút, một phần có thể vì bạn suy nghĩ quá nhiều trở thành tâm bệnh mà thôi. Bạn nên học cách đi ngủ đúng giờ và quên đi những thứ mà bạn đang bận tâm.

Cẩn trọng: Không nên chủ quan trong việc chăm sóc sức khoẻ của bản thân.

Giờ tốt: 15h đến 17h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Hợi

Tuổi Tuất

Công việc

Nhờ Chính Ấn đưa đẩy mà bạn có thể gặp được người có quyền thế, địa vị hoặc là một người có kinh nghiệm giúp sức. Con giáp tuổi Tuất cảm thấy tự tin hơn, bớt đi sự hoang mang trước đây và có thể tập trung vào nhiệm vụ chính của mình.

Tình cảm

Tử vi phương Đông nhận thấy con giáp này đang có nhiều cơ hội để thoát khỏi tình trạng độc thân hiện tại. Tam hội cục nâng đỡ còn góp phần vào việc hàn gắn những vết nứt trong mối quan hệ của các cặp đôi.

Sức khỏe

Kim – Thổ tương sinh cho thấy sức khỏe của bản mệnh đang dần được cải thiện rõ rệt so với trước đây, nhiều người tìm được phương thức chữa bệnh phù hợp, nhờ đó mà hồi phục sau một thời gian ngắn chữa trị.

Cẩn trọng: Không nên quá dựa dẫm vào vận may hay sự giúp đỡ của người khác.

Giờ tốt: 9h đến 11h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão

Tuổi Hợi

Tình cảm tuổi Hợi không được thuận lợi, ấm êm. Ảnh minh họa.

Công việc

Hôm nay, tuổi Hợi sẽ được quý nhân phù trợ, vì thế mà đường tài lộc vô cùng vượng phát. Tuy nhiên, bạn chỉ quan tâm đến tốc độ chứ không lưu tâm đến hiệu quả công việc. Nên dành thời gian để xem xét thật kỹ các mục tiêu và tập trung vào chúng mà thôi nhé.

Tình cảm

Gặp ngày tương hại nên mối quan hệ tình cảm không được thuận lợi, ấm êm cho lắm. Cả hai đau đầu và mâu thuẫn quyết liệt vì những áp lực do người ngoài cuộc tạo ra.

Sức khỏe

Việc tập luyện thường xuyên giúp tiêu hao năng lượng. Đây cũng là cách giúp bạn ăn ngon miệng hơn và tìm lại cảm giác đói bụng, thèm ăn.

Cẩn trọng: Tình trạng mệt mỏi, căng thẳng kéo dài dễ gây ra nhiều cản trở cho quá trình làm việc.

Giờ tốt: 15h đến 17h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Dần

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo