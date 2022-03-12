"Vận son chiếu rọi" chỉ cần là những con giáp này thì SỰ NGHIỆP sẽ phất lên như diều gặp gió, cuộc sống hưng thịnh, đủ đầy

Tuổi Thân là những người thuộc tuýp người thông minh; nhanh nhẹn và hoạt bát trong 12 con giáp. Họ là người có chí tiến thủ và tự tin trong cuộc sống. Họ sở hữu tư duy vô cùng nhạy bén và mang tính độc lập cao.

Những người tuổi Thân dễ trở thành trụ cột của gia đình. Họ sẽ có thể làm rạng danh tổ tiên. Đặc biệt khi lớn lên, các bé trai tuổi Thân thường rất thành công trong sự nghiệp. Trong khi các bé gái cầm tinh con khỉ hầu hết đều ưa nhìn. Những bé gái tuổi Thân được kỳ vọng sẽ trở thành phụ nữ mạnh mẽ và giàu có.

Tuy nhiên, người tuổi Thân dễ nổi cáu và muốn vứt bỏ tất cả khi không đạt được thứ mình muốn; hoặc không nắm bắt được cơ hội trong tay. Hơn thế, cơn tức giận của họ lại dễ dàng bộc lộ ra ngoài khiến mọi người xung quanh khó chịu. Nếu người tuổi Thân khắc phục được sự nóng nảy của mình, thì công việc, cuộc sống sẽ ngày một giàu sang, thành đạt hơn bao giờ.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất lanh lợi, giỏi giang vì thế mà sự nghiệp thành công, giàu sang phú quý. Ảnh minh họa

Đây là con giáp vô cùng thông minh, lanh lợi, giỏi giang họ dễ dàng có được lòng tin tuyệt đối của mọi người xung quang. Một khi họ đã quyết định làm việc gì, thì sẽ cố gắng và nỗ lực hết sức mình để hoàn thành một cách chu toàn.

Người tuổi Tuất luôn đem lại cảm giác yên tâm cho mọi người, dù là trong gia đình hay nơi làm việc. Họ rất có trách nhiệm trong công việc, không bao giờ xao nhãng hay có thái độ xuề xòa, thiếu nghiêm túc khi làm việc. Họ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, lại trung thành với cấp trên, hòa đồng thân thiết với đồng nghiệp, vì thế mà sự nghiệp thành công, giàu sang phú quý.



Đặc biệt, đàn ông tuổi này cũng rất quan tâm đến người thân, chăm sóc chu đáo cho tất cả mọi người trong gia đình. Đó gần như là bản năng tự nhiên của con giáp này. Đối với họ, gia đình hạnh phúc và sự nghiệp thành công đều quan trọng như nhau, đều là những điều cần phải có và nhất định phải nỗ lực đạt được trong đời.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi trời sinh đã có phúc khí, nhận được nhiều may mắn trong cuộc sống. Bản thân họ cũng rất tài năng, sống rất lạc quan và đặc biệt với lối sống thật. Người tuổi Hợi được đánh giá rất cao trong công việc. Họ làm bất cứ việc gì cũng rất tập trung và giàu tinh thần trách nhiệm, tận tâm tận lực, dốc hết sức mình để hoàn thành công việc được giao. Người này được rất nhiều quý nhân phù trợ trên con đường sự nghiệp, công việc trôi chảy thuận lợi, mối quan hệ với cấp trên cũng rất tốt.

Người tuổi Hợi cũng rất coi trọng gia đình, họ biết cách cân bằng mối quan hệ giữa gia đình và sự nghiệp. Vốn là người tài năng nên họ rất có đầu óc sắp xếp, phân bổ thời gian. Chỉ cần có chút thời gian rảnh rỗi, người đầu tiên họ nghĩ đến chính là người thân. Mong ước của họ là dành cho người thân một cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Gia đình cũng chính là chỗ dựa vững chắc về tinh thần để họ yên tâm phát triển sự nghiệp.

Trời sinh tuổi Hợi là người có tài có đức, không những thế vận mệnh của họ với con đường tài vận - phú quý có mối liên quan chặt chẽ. Đa số những người tuổi Hợi không bao giờ phải bận tâm về cơm áo gạo tiền; có những người có thể không quá giàu có nhưng tuyệt đối không có ai phải nghèo khổ. Người tuổi Hợi thường sẽ có được cuộc sống viên mãn cho đến cuối đời.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo