Tháng tiếp theo 3 con giáp này đề phòng "TÌNH - TIỀN chia ly", sức khỏe tụt dốc không phanh

Người tuổi Tý luôn đề ra một kế hoạch thận trọng và chi tiết trong mỗi việc họ làm. Tuy nhiên, bạn nên cân nhắc thay đổi kế hoạch của mình để phù hợp với nhịp độ nhanh tiền bạc có sự tiêu hao và hao tán nhiều.

Tình cảm

Dưới tác động của Điếu Khách hung tinh, chuyện tình cảm của người tuổi Tý không được tốt. Các cặp đôi có ý định tiến tới hôn nhân trong năm thì cần tiến hành càng sớm càng tốt, tránh để lâu tình cảm rạn nứt do những xung đột vụn vặt hàng ngày. Với người độc thân, tình duyên vẫn khá lận đận, dễ rơi vào trạng thái “ngày lắm mối, tối nằm không”, tình yêu sớm nở tối tàn, khó tìm được ý trung nhân.

Sức khỏe

Trong năm nay, sức khỏe của người tuổi Tý không ổn, chú ý quan tâm đến các bệnh về xương khớp, dễ mệt mỏi stress ảnh hưởng đến giấc ngủ và một số bệnh liên quan tới hệ thần kinh. Rất cần được nghỉ ngơi, vui chơi thúc đẩy cảm giác tích cực.

Tuổi Dần

Tuổi Dần cần tận dụng tốt thời gian phát triển công việc. Ảnh minh họa.

Công việc

Tháng tiếp theo, chức vụ, trách nhiệm và quyền hạn chỉ tăng nhẹ nên mức lương có thể sẽ không như ý bạn muốn. Nếu kiên trì đeo đuổi mục tiêu đã chọn, không gì ngăn được bạn tận dụng cơ hội tốt vào khoảng tháng tư, tháng năm.

Tình cảm

Người đang yêu đối mặt với thử thách lớn trong tình yêu, hôn nhân. Nếu bạn xử lý không khéo léo các mối quan hệ, nhiều khả năng bạn sẽ mâu thuẫn, cãi vã với nửa kia. Với đối tượng độc thân, tình cảm không mấy thuận lợi, dù vẫn có cơ hội hẹn hò hoặc thông qua mai mối nhưng chỉ duy trì mối quan hệ ngắn hạn, khó có kết quả.

Sức khỏe

Vận trình sức khỏe của tuổi Dần năm nay không tốt lắm, do sự xuất hiện của một số vì sao xấu, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe thể chất, tinh thần.

Tuổi Tỵ

Sức khỏe báo động đối với người tuổi Tỵ trong tháng tiếp theo. Ảnh minh họa.

Công việc

Cục diện tử vi bất phân hung cát nên công việc cũng có tốt xấu đan xen. Mặt tốt là có sự đổi mới hoặc mở rộng chuyện làm ăn. Người làm công ăn lương được Chính Quan nâng đỡ, có thể được đề bạt lên chức vụ mới sau thời gian thay đổi tư duy cũng như phong thái làm việc. Tuy vậy, dù có cơ hội tăng lương nhưng chỉ lên nhẹ, không đáng kể.

Mọi thứ đến với bạn không hề dễ dàng mà phải trải qua sự thử thách, tốn bao mồ hôi, công sức.

Tình cảm

Tâm trạng không thoải mái với yêu đương, sự lạnh lùng, cô độc khiến tuổi Tỵ khó tìm thấy một nửa, bởi mọi người thấy bạn khó gần. Chuyện tình cảm gia đình không được như ý, vợ chồng thiếu hoà khí, dễ xảy ra mâu thuẫn, thậm chí có thể phải chịu sự chia ly trong cuộc sống. Tình yêu của bản mệnh gặp sự phản đối của người thân trong gia đình.

Sức khỏe

Tuổi Tỵ nên tập trung nhiều hơn vào sức khỏe thể chất trong tháng tới, do gặp phải sao Thái Tuế, dễ gây ra ốm đau, tai nạn. Bản mệnh xuất hành phải đi xa, cần chú ý tai nạn xe cộ, dao kéo cẩn thận và đặc biệt phải chú trọng các bệnh có liên quan tới phần đầu. Tuổi Tỵ dễ căng thẳng khi áp lực công việc bản thân quá mức. Tâm trạng và cảm xúc kém có thể làm họ nghĩ ngợi nhiều, gây căng thẳng tinh thần.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo