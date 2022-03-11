3 tháng tới đây, tuổi Mão "công thành danh toại", TIỀN sa vào túi, TÌNH sa vào người

Bạn có thể được tăng lương hoặc thăng chức, với điều kiện là bạn phải cực kỳ chăm chỉ. Ngoài việc nỗ lực, tuổi Mão cần nhanh nhạy nắm bắt các cơ hội xung quanh để phát triển bản thân hơn nữa.

Công việc của bạn trong 3 tháng tới sẽ có rất nhiều tin vui. Bằng cách này hay cách khác, dù ít hay nhiều, tuổi Mão cũng sẽ cảm nhận được sự thăng tiến của mình trong công việc.

Nếu bạn đang tìm kiếm một công việc mới, may mắn cũng sẽ chỉ đường cho bạn. Bạn sẽ được cân nhắc và lựa chọn một vài công việc mới, nếu thấy phù hợp hay nhanh chóng nắm bắt và nỗ lực hơn để gặt hái được những thành tựu tương xứng với cố gắng của bạn đã bỏ ra.

Lợi nhuận đều đặn trong 3 tháng tiếp theo. Ảnh minh họa.

Cục diện tương khắc với ngũ hành lưu niên khiến công cuộc kiếm tiền làm giàu lúc đầu có phần trúc trắc, vất vả. Người làm công ăn lương vẫn duy trì một nguồn thu nhập như cũ, nửa cuối năm có thể tăng lương. Người kinh doanh, buôn bán thì dòng tiền luân chuyển đều, không trồi sụt mạnh, hàng tháng thu về lợi nhuận đều đặn.

Tình Duyên

Thật tuyệt khi bước vào 3 tháng tiếp theo sẽ mang đến vận đào hoa cực thịnh cho những tuổi Mão đang độc thân. Bạn sẽ gặp gỡ được nhiều người mới, có khả năng sẽ tìm kiếm được một nửa còn thiếu nếu bạn sẵn sàng mở lòng. Hãy cho những người cá tính khác bạn hoặc không phải gu có cơ hội trò chuyện, tìm hiểu bạn. Có lẽ bạn sẽ phát hiện ra rằng, người có thể nắm tay mình bước chung một con đường là một kiểu người hoàn toàn mới với những tiêu chí bản thân đã đặt ra.

Tình duyên khởi sắc với người tuổi Mão. Ảnh minh họa.

Những cặp đôi sẽ cảm thấy tình cảm sâu sắc hơn. Tuy nhiên, điều này sẽ xảy ra khi bạn vẫn hướng về người ấy của mình. Những người mới sẽ xuất hiện, dù trong công việc hay cuộc sống, và đó cũng là những cám dỗ thử thách tình cảm của bạn. Nếu bạn vẫn giữ được tấm lòng chung thủy của mình, hạnh phúc của bạn sẽ ngày càng bền chặt, sắt son. Nếu đang yêu, rất có thể bạn và người ấy sẽ tiến tới bước tiếp theo, thuận lòng về chung một nhà.

Sức khỏe

Nhìn chung sức khỏe khá tốt, đương số không mắc bệnh tật nghiêm trọng. Nhưng vì xung khắc với ngũ hành lưu niên mà đau ốm vặt khó tránh. Ngoài ra, cần hết sức đề phòng vấn đề đi lại, nhất là khi xuất hành xa, tránh gặp phải bất trắc do tai nạn xe cộ.

Trong các hoạt động hàng ngày chú ý bị bong gân, té ngã, gặp họa huyết quang. Nữ mệnh không nên kiêng khem quá mức khiến cơ thể bị suy nhược, mệt mỏi kéo dài làm giảm chất lượng cuộc sống.

Lời khuyên dành cho người tuổi Mão

Nhìn chung, 3 tháng tiếp theo là khoảng thời gian đầy ý nghĩa để tuổi Mão học hỏi những điều mới. Bản mệnh cần mạnh dạn vượt qua vòng an toàn của chính mình và thực hiện những ước mơ ấp ủ. Chắc chắn, thành công sẽ nằm trọn trong tầm tay bạn.

Các mối quan hệ xã hội của tuổi Mão có khả năng nở rộ. Tất nhiên là chất lượng những sự kết nối ấy phụ thuộc vào khả năng tận dụng cơ hội của mình.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo