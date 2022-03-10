Cẩn thận vận xui vẫn kiên trì đeo bám những con giáp này đến cuối tháng 3/2022

Tâm linh - Tử vi 10/03/2022 18:00

Bước vào nửa cuối tháng 3, có vẻ như 3 con giáp này vẫn chưa gặp may mắn. Hãy chú ý kẻo tiền mất tật mang nhé!

1. Tuổi Dần

Trong tháng 3, sẽ thật sự là một thử thách trong chuyện tình cảm đối với người tuổi Dần. Sẽ không dễ để người tuổi Dần tìm được nửa kia của mình trong nửa cuối tháng 3 này.

Công việc của người tuổi Dần khá biến động. Tuy vậy, người tuổi Dần nên hạn chế trong việc hùn hạp hay liên kết với nhau trong công việc để tránh những bất hòa.

Tài lộc có vẻ kém sắc đối với người mang tuổi Dần, tiền làm ra sẽ khó có thể giữ được do phải chi tiêu nhiều trong cuộc sống. Tuy nhiên, với bản tính cần kiệm của mình, người tuổi Dần vẫn có thể trang trải được khá tốt trong cuộc sống. Cần lưu ý về vấn đề tranh chấp tiền bạc, tuổi Dần nên cẩn thận trong việc chọn đối tác làm ăn, nhất là người trong gia đình.

Cẩn thận vận xui vẫn kiên trì đeo bám những con giáp này đến cuối tháng 3/2022 - Ảnh 1

May mắn vẫn chưa mỉm cười với tuổi Dần trong cuối tháng 3. Ảnh minh họa.

2. Tuổi Thìn

Chịu ảnh hưởng từ hung tinh Thiên Cẩu, tuổi Thìn có khá nhiều biến động, cần phải thực sự thận trọng để có cuối tháng bình an. Trong sự nghiệp, công việc bạn hoàn thành tuy tốt nhưng lại không được đánh giá đúng thực lực, thậm chí còn bị người khác vì ganh ghét mà bày trò tiểu nhân, cản trở con đường thăng tiến. Hung vận vẫn luôn rình rập.

Do đó, bạn mệnh làm gì cũng phải thật thận trọng. Đặc biệt, bạn nên đề phòng trong những mối quan hệ xã giao, học cách nhìn người chuẩn xác, chớ nhẹ dạ cả tin mà để cho bản thân mình trở thành miếng mồi ngon cho kẻ xấu bụng, bị người khác lợi dụng mà không biết. Để hạn chế những điều không may có thể xảy ra, năm nay con giáp này cần cảnh giác cao độ với đồng nghiệp, không quá tin tưởng bất cứ ai, phòng trường hợp bị "đâm sau lưng".

3. Tuổi Tuất

Tuất cẩn thận trong tháng 3 dương này. Nếu làm kinh doanh thì nên dừng lại nhé kéo bị tiền mất tật mang. Có người đang lấy danh nghĩa bạn bè, lợi dụng sự dễ dãi của bạn để khiến bạn sụp đổ. Cần phải tỉnh táo hơn trong các mối quan hệ của mình.

Cẩn thận vận xui vẫn kiên trì đeo bám những con giáp này đến cuối tháng 3/2022 - Ảnh 2

Tuổi Tuất cần cẩn thận trong kinh doanh. Ảnh minh họa.

Công việc kinh doanh thực sự chưa phù hợp trong thời gian này. Nếu có thể thì nên dừng lại kẻo bị lợi dụng, mất sạch vốn liếng.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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