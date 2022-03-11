Tử vi cực chi tiết 6 tháng tiếp theo cho người tuổi Mão, mệnh chủ vào xem ngay nhé!

Gặp nhiều may mắn trong chuyện tình cảm. Nếu đang độc thân, tuổi Mão có thể tận dụng thời gian này để giao lưu gặp gỡ và hẹn hò.

Vận khí bình ổn, thích hợp cho phát triển đầu tư hoặc mở mang thêm công việc làm ăn. Có điều sức khỏe giảm sút, ưu tiên nghỉ ngơi nhiều hơn.

Tuổi Mão hãy dành nhiều thời gian để thư giãn. Ở bên gia đình và bạn bè sẽ giúp bạn giải tỏa mọi năng lượng tiêu cực.

Tiền bạc kiếm được nhiều nhưng cũng chi tiêu lắm. Cẩn trọng khi cho người thân hay bạn bè vay tiền, nên “chọn mặt gửi vàng”.

Tháng 6:

Đây sẽ là tháng suôn sẻ và thuận lợi trong mọi việc. Quý nhân Tam Hợp mang tin vui cho công việc, có thể là sự thăng tiến hoặc tăng lương. Nếu bạn có ý định chuyển việc hoặc tìm một công việc mới nên tận dụng thời gian đẹp này nhé.

Dù thế nào đương số cũng có một tháng nhiều niềm vui.

Tháng 7:

Cực kỳ may mắn, bạn sẽ gặt hái được nhiều thành quả trong công việc. Nhờ đó, hãy tự thưởng cho bản thân một món quà yêu thích.

Tuy nhiên, tháng này bị ngũ hành lưu nguyệt khắc chế, tuổi Mão dễ xảy ra tranh chấp hoặc mâu thuẫn trong gia đình.

Tháng 8:

Cục diện Tứ hành xung gây hại, đề phòng tai nạn xe cộ. Công việc gặp trở ngại, tiền bạc có dấu hiệu hao hụt do bị thua lỗ. Vì thế, hãy tập trung vào cuộc sống của chính mình và thận trọng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào.

Tháng 9:

Tuổi Mão đón tháng mới thuận lợi, suôn sẻ. Ảnh minh họa.

Dưới sự tác động của Nhị Hợp cát thần, tuổi Mão đón “sóng” mới trong cơ hội đầu tư, có dấu hiệu sinh lời mạnh. Công việc làm ăn cũng thêm phần thuận lợi.

Hãy ở bên gia đình để lan toả năng lượng tích cực và nhận về những động lực yêu thương.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo