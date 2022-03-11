Chỉ cần bước sang 12/3, cơ hội gõ cửa nhà tuổi Tuất , người tuổi Tý tình cảm viên mãn, dạt dào

Tuy nhiên, sự kiêu ngạo, hiếu thắng và quá mức tự do của bạn có thể khiến cho những người có quyền chức cao hơn bạn thấy chướng mắt, rất bất lợi cho đường tiến thân của bạn.

Tuổi Tý có một ngày suôn sẻ nhờ đầu óc linh hoạt, giỏi ứng biến của bản mệnh. Khả năng ngoại giao khéo léo mang tới rất nhiều thành quả ngọt ngào cho bạn trong hôm nay.

Cẩn trọng: Đừng tỏ ra xa cách, lạnh nhạt với cả những người thân của mình.

Giờ tốt: 17h đến 19h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Thân, Sửu

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu có một ngày thoải mái theo đuổi mục tiêu trong sự nghiệp của bản thân. Đây là cơ hội thuận lợi để những chú Trâu thể hiện được bản thân đúng lúc trước cấp trên.

Trong chuyện tình cảm, con giáp này có một gia đình rất hòa thuận, các thành viên luôn quan tâm và tôn trọng lẫn nhau. Những bản mệnh còn độc thân sẽ nhận được nhiều sự chú ý cũng như nhiều tình cảm từ người khác phải. Hơn nữa, mối quan hệ với đồng nghiệp sẽ được cải thiện hơn trước, mọi khúc mắc đều được xóa bỏ.

Cẩn trọng: Bản mệnh dễ bị người khác qua mặt và làm nhiều chuyện xấu.

Giờ tốt: 11h đến 13h

Quý nhân phù trợ: Tị, Dậu, Tý

Tuổi Dần

Tuổi Dần cần tránh tranh cãi đồng nghiệp. Ảnh minh họa.

Trong ngày có thể xuất hiện những bất đồng quan điểm dẫn tới tranh cãi giữa đồng nghiệp với nhau của người tuổi Dần. Bù lại, tài chính có phần khởi sắc giúp bạn có những khoản thu nhập bất ngờ, tiền đổ ào ào về túi.

Ngày này, vận trình tình cảm của con giáp này không được khả quan. Sự nóng vội của bạn có thể sẽ phản tác dụng, khiến đối phương cảm thấy bạn không nghiêm túc, không coi trọng mối quan hệ này mà chỉ muốn nhanh chóng qua đường thôi, họ sẽ sợ hãi mà rút lui mất.

Cẩn trọng: Tuổi Dần khá thông minh nhưng quá kiêu căng.

Giờ tốt: 17h đến 19h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Hợi, Tuất

Tuổi Mão

Người tuổi Mão có thể đón tin vui về tài lộc trong ngày thứ 7 này. Bản mệnh có thể nhận được phần thưởng xứng đáng với công sức của mình.

Đường tình duyên của tuổi Mão không được suôn sẻ như tài lộc. Bạn trao đi sự chân thành nhưng đổi lại chỉ là thái độ dửng dưng và lạnh lùng của đối phương. Có lẽ bạn nên dành thời gian xem xét lại mối quan hệ một chiều này cẩn thận.

Cẩn trọng: Tuổi Mão hãy cảnh giác với người tuổi Mùi.

Giờ tốt: 15h đến 17h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mùi, Tuất

Tuổi Thìn

Thứ 7 này, đường công danh sự nghiệp của người tuổi Thìn vô cùng rộng mở. Bản mệnh có những bước tiến quan trọng, đánh dấu bước phát triển trên con đường tiến thân của mình, hãy duy trì phong độ hiện tại nhé.

Những mối quan hệ mập mờ trước đó bỗng trở nên thân thiết và có thể tiến xa hơn nếu cả hai cùng nghiêm túc vun đắp. Đây là cơ hội tốt để tuổi Thìn thoát khỏi kiếp “ế bền vững” như hiện tại.

Cẩn trọng: Bản mệnh đừng quá lo lắng với những điều đang xảy ra vì sẽ có người giải quyết cho bạn.

Giờ tốt: 17h đến 19h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Tý, Thân

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ được quý nhân chỉ đường dẫn lối để tìm kiếm tài lộc về nhà. Chuyện hợp tác làm ăn suôn sẻ, tiền bạc rủng rỉnh trong tay, bản mệnh có thêm động lực để theo đuổi những dự định ấp ủ trong thời gian sắp tới, song nên tìm hiểu kĩ trước khi quyết định nhé.

Trong chuyện tình cảm, hôm nay không phải là thời điểm hợp lý để tuổi Tỵ bày tỏ tình cảm, hãy kiên nhẫn chờ thời cơ, cũng là để dành nhiều thời gian tìm hiểu đối phương kĩ càng hơn.

Cẩn trọng: Bản mệnh có thể sẽ phải chịu nhiều chuyện bức xúc nhưng bạn không nói ra.

Giờ tốt: 11h đến 13h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Dậu, Thân

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ thể hiện rõ mình rất có trách nhiệm với công việc hiện tại, không ngần ngại khó khăn để hoàn thành được những thử thách mới luôn được đặt ra, nhờ vậy nhận được sự đánh giá cao từ cấp trên.

Chuyện tình cảm đôi lứa vướng phải không ít trục trặc. Cả hai đều là người nóng tính và có cá tính riêng nên chẳng ai chịu nhường ai, khăng khăng bảo vệ quan điểm của mình chỉ vì cái tôi quá lớn.

Cẩn trọng: Tuổi Ngọ nên chú ý đến vấn đề về xương khớp của mình.

Giờ tốt: 15h đến 17h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Dần, Mùi

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi sự tập trung cần thiết để nhanh chóng hoàn thành công việc đúng tiến độ trong ngày hôm nay. Có nhiều dấu hiệu tích cực cho thấy bản mệnh đang đi đúng hướng và còn nhận được sự hậu thuẫn của rất nhiều người có kinh nghiệm.

Đây cũng là ngày các mối quan hệ tình cảm, xã giao của bản mệnh trở nên hài hòa, thú vị hơn. Người độc thân hãy thoải mái trong việc làm quen ai đó bởi biết đâu đó là người bạn luôn tìm kiếm bấy lâu nay.

Cẩn trọng: Bản mệnh khó khăn trong việc giao tiếp với người lạ nên không có quá nhiều bạn bè.

Giờ tốt: 15h đến 17h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão, Hợi

Tuổi Thân

Tuổi Thân nên biết giữ mình, đặc biệt tránh xa những vụ tranh cãi, chia bè kết phái nơi làm việc. Hãy đủ minh mẫn để nhận ra những việc mình cần làm là gì, đừng quá lo chuyện bao đồng.

Về tình duyên, tuổi Thân và người bạn đời khắc khẩu nên không phải lúc nào cũng có thể nói chuyện với nhau được.

Tài chính: Vận trình tài lộc mỉm cười với người tuổi Thân.

Giờ tốt: 11h đến 13h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Tý, Tị

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu có thể phải đối mặt với rủi ro tài chính trong ngày này. Kế hoạch đầu tư tiến hành một cách vội vã, không kiểm tra kĩ nguồn thông tin có thể khiến bạn trả giá đắt bằng chính những đồng tiền mồ hôi nước mắt bản thân kiếm được.

Tình duyên: Tuổi Dậu sắp tới nếu có dự định gì thì cứ thực hiện cùng người đó vì sau thời gian này cả hai sẽ cãi vã thường xuyên.

Cẩn trọng: Người tuổi Dậu nên cảm thấy may mắn vì đã không tin người khác giới vì họ chỉ lừa tình cảm của bạn mà thôi

Giờ tốt: 11h đến 13h

Quý nhân phù trợ: Tị, Sửu, Thìn

Tuổi Tuất

Cơ hội đang đến với tuổi Tuất trong ngày hôm nay. Ảnh minh họa.

Hôm nay người tuổi Tuất có những cơ hội đáng quý để phát triển bản thân. Nếu bạn vẫn đang hoang mang, chưa tìm được hướng đi tương lai của mình, quý nhân sẽ chỉ đường dẫn lối để bạn nhìn ra lĩnh vực nào thích hợp nhất với bản thân.

Các mối quan hệ xã giao của bản mệnh cũng không gặp bất cứ trục trặc nào. Vốn là người dễ tính với quan điểm “dĩ hòa vi quý” nên bạn thường không hay gây mất lòng ai. Ngược lại, bản mệnh còn là người chủ động hóa giải mâu thuẫn giữa mọi người.

Cẩn trọng: Người tuổi Tuất quá mức cẩn trọng khiến người khác cũng bực bội vì không thể giúp gì cho bạn.

Giờ tốt: 17h đến 19h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão, Dần

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi có một ngày khá vất vả khi công việc đương đầu với nhiều khó khăn. Đặc biệt, tiểu nhân rình rập, luôn tìm cách phá hoại, gây cản trở cho con giáp này.

May mắn có Thực Thần hỗ trợ nên có nhiều cơ hội kiếm tiền mở ra trước mắt, giúp cho bản mệnh tăng thêm thu nhập, lộc lá rủng rỉnh trong tay.

Trong chuyện tình cảm, người có đôi có cặp cảm thấy tình yêu tràn ngập trong tim. Bạn và người ấy sẽ có những phút giây hạnh phúc bên nhau và tạo ra nhiều kỉ niệm đẹp, khắc ghi từng giờ phút của tình yêu đôi lứa.

Cẩn trọng: Bản mệnh cần chú đến việc mở rộng mối quan hệ xã hội của mình.

Giờ tốt: 15h đến 17h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Mão, Dần

* Thông tin chỉ mang tính chất tham Khảo