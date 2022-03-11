Các cô gái cẩn thận kẻo lại "sa vào lưới tình" của 3 chàng giáp phong lưu, bóng hồng vây quanh khắp chốn này đây!

Tâm linh - Tử vi 11/03/2022 16:55

Vẻ ngoài điển trai, cùng những lời nói như rót mật vào tai của nam thuộc các con giáp này luôn khiến chị em phụ nữ đắm chìm vào tình yêu không lối thoát.

1. Tuổi Tý

Đàn ông tuổi Tý là những người tài giỏi, thành công, tính cách cởi mở, thân thiện. Nam tuổi Tý thu hút được khá nhiều sự quan tâm của những người khác giới. Trong phương diện tình yêu, chàng tuổi Tý là người rất đa tình, chàng thường hay lưu giữ lại những kỉ vật tình yêu và hoài niệm về người cũ. 

Các cô gái cẩn thận kẻo lại 'sa vào lưới tình' của 3 chàng giáp phong lưu, bóng hồng vây quanh khắp chốn này đây! - Ảnh 1

Nam tuổi Tý luôn thu hút được sự chú ý từ người khác giới. Ảnh minh họa. 

Đàn ông cầm tinh con chuột không bao giờ lo “ế” vì họ vốn đào hoa, càng lớn tuổi càng phong độ, hấp dẫn.Ngoài bản tính nhanh nhẹn, người tuổi Tý còn có tính cách khá tự nhiên, thoải mái thể hiện mình mà chẳng cần để tâm đến bất cứ ai. Lối sống tự do tùy hứng ấy vừa giúp họ ghi điểm, vừa là điều kiện thích hợp để họ thoải mái gặp gỡ nhiều người xung quanh. Ngoài ra, với cách nói chuyện hấp dẫn, dí dỏm và rất nhiệt tình, thật dễ dàng cho các chàng Tý làm đổ gục bao nàng ngay từ lần gặp đầu tiên.

2. Tuổi Ngọ

Trong thế giới tự nhiên ngựa là loài động vật sống theo đàn, ham vui và thích thú lang thang khắp đó đây. Chẳng lạ khi những chàng trai tuổi Ngọ vốn rất ưa thích cuộc sống tự do, phóng khoáng nên họ đi rất nhiều nơi và kết giao tốt. Do đó thật dễ hiểu khi chàng trai cầm tinh con ngựa thường là người phong lưu, đào hoa số một. Họ muốn được nếm trải đủ mọi ngọt bùi trên thế gian này trước khi dừng chân. 

Chuyện đào hoa là điều không thể tránh khỏi khi đàn ông cầm tinh con giáp này tinh tế lại có khí chất và phong thái hơn người. 

Các cô gái cẩn thận kẻo lại 'sa vào lưới tình' của 3 chàng giáp phong lưu, bóng hồng vây quanh khắp chốn này đây! - Ảnh 2

Sự phóng khoáng khiến nam tuổi Ngọ dễ bị thu hút những điều mới lạ. Ảnh minh họa

 

Nhưng cũng chính bởi vẻ phong trần và tính cách phóng khoáng mà họ rất nhanh thay đổi và dễ bị thu hút bởi những điều mới lạ. Cũng chính tính cách “cả thèm chóng chán” này mà họ rất khó khăn trong việc lựa chọn được một người đi cùng đến suốt đời, dù các bóng hồng xinh đẹp vây quanh không ngớt.

3. Tuổi Mão

Đàn ông tuổi Mão là những người cực kì khéo léo và khôn ngoan. Chính sự dịu dàng của những người đàn ông cầm tinh con giáp này khiến cho bao cô nàng “cam tâm tình nguyện” vây quanh không ngớt. 

 

Các chàng trai tuổi Mão còn độc thân hãy tận dụng cơ hội này để tìm lấy người thích hợp với mình. Đối với đàn ông tuổi Mão đã có gia đình, nên cẩn trọng trong các mối quan hệ bởi khả năng hấp dẫn người khác phái của con giáp này là rất lớn. Đối với những nhân duyên khác giới nên cẩn trọng bởi những tình cảm ngoài luồng có thể ảnh hưởng đến hôn nhân hiện tại của con giáp này.

 

Các cô gái cẩn thận kẻo lại 'sa vào lưới tình' của 3 chàng giáp phong lưu, bóng hồng vây quanh khắp chốn này đây! - Ảnh 3

Tài ăn nói của nam tuổi Mão "mê hoặc" các cô gái. Ảnh minh họa.

 

Những người tuổi Mão thích được yêu chiều cưng nựng. Nếu người yêu hiện tại không thể mang lại cho tuổi Mão những gì họ muốn, anh chàng này sẽ chẳng do dự ngoảnh mặt đi luôn. Tính cách đáng yêu khiến chàng tuổi Mão không thiếu bạn bè yêu mến, cả cùng giới lẫn khác giới. Vì thế nên họ không gặp mấy khó khăn trong việc tìm kiếm đối tượng tiếp theo nếu chẳng may bị ế.

Họ đào hoa thật nhưng vẫn tỏ ra bình thường, vẫn ngày ngày quan tâm, ân cần trò chuyện với mọi người. Đặc biệt họ không thích thể hiện hay tỏ ra kiêu ngạo.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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